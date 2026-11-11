Faixada do Colégio Getúlio Vargas, em Volta Redonda - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Faixada do Colégio Getúlio Vargas, em Volta RedondaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 11/11/2026 17:22



Vinte e três estudantes, representando unidades da rede municipal de ensino de Volta Redonda , conquistaram cinco medalhas de ouro, oito de prata e dez de bronze na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) 2026. A competição é voltada para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Neste ano, participaram as escolas municipais Wandir de Carvalho, Paulo VI, Prefeito José Juarez Antunes, Dr. João Paulo Pio de Abreu e Nilton Pena Botelho, da Secretaria Municipal de Educação (SME), além dos colégios municipais José Botelho de Athayde e Getúlio Vargas, unidades da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).



A Olitef está na terceira edição e é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da B3, a bolsa de valores do Brasil, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e organização da UpMat Educacional. O objetivo é promover o aprendizado prático de temas como planejamento financeiro, consumo consciente, noções de economia, juros simples e compostos, além de investimentos em renda fixa e variável.



Os participantes responderam a uma prova com 20 questões objetivas de múltipla escolha, divididas em níveis por ano escolar, feita de forma online em setembro. O resultado foi divulgado no último dia de outubro. Os estudantes classificados com ouro, prata ou bronze receberão as medalhas na própria unidade em que estudam.



A premiação das escolas acontecerá no próximo dia 19, por sorteio, com base no resultado da Loteria Federal do dia 18 de novembro. Estão previstos R$ 100 mil para escolas contempladas e R$ 8 mil em títulos do Tesouro Direto para professores e diretores contemplados, conforme os critérios do regulamento.



O secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, parabenizou os alunos medalhistas e seus professores mentores. “Essa conquista é fruto de dedicação, esforço e compromisso com a aprendizagem. Vocês são motivo de orgulho e inspiração para toda a nossa comunidade escolar. Que essa medalha seja apenas o começo de muitas outras vitórias”, afirmou.



O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também destacou o desempenho dos estudantes. “Parabéns pelo desempenho na Olitef. A educação financeira transforma o protagonismo dos jovens. As medalhas conquistadas vêm junto com o conhecimento sobre o próprio futuro e a capacidade de fazer escolhas conscientes com o dinheiro e são fruto do esforço acadêmico que uniu professores e alunos para alcançar esse objetivo”, disse.



Ao todo, sete unidades de ensino de Volta Redonda se inscreveram na competição, entre escolas da SME e colégios da Fevre. O resultado mostra o alcance do trabalho de educação financeira na rede municipal, tema que ganhou espaço nas escolas nos últimos anos por preparar os jovens para decisões sobre consumo, poupança e investimentos.

Confira os medalhistas

Escola Municipal Wandir de Carvalho

Professor responsável: Cristiano de Oliveira Andrade



- Medalha de Ouro

Davi de Souza Juliani (7º ano)



- Medalhas de Bronze

Eduardo Sandi Vital (8º ano), turma 801.

Gabriel Otavio de Oliveira Ferreira (6º ano)

Lavinia de Oliveira Marins (7º ano)

Nícollas Melo de Siqueira (9º ano)



Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu

Professores responsáveis: Filipe Esteves de Freitas, Renata Kelly de Souza Ribeiro e Robert Rene Michel Junior



- Medalha de Ouro

Gabriel da Silva Correia (7º ano)



Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes

Professores responsáveis: Juscimara Naiana Silva de Oliveira Pereira



- Medalha de Prata

Davi Henrique Pereira dos Santos Souza Peres (7º ano)



- Medalha de Bronze

Bernardo de Carvalho Quintino Ferreira (7º ano)

Ericky Santos de Assis (7º ano)

Igor da Silva Berion (7º ano)



Escola Municipal Nilton Penna Botelho

Professores responsáveis: Michael Simon Neivas dos Santos e Thiago Ribeiro de Souza



- Medalha de Ouro

Gabrielly Ester de Souza (9º ano)

Miguel Almeida da Silva Tavares (7º ano)



- Medalha de Prata

Carlos Henrique Gabriel Lessa Cardoso (9º ano)

Isayany Pereira Lucas (9º ano)



- Medalha de Bronze

Joaquim Luciano Clemente da Silva (7º ano)



Colégio Getúlio Vargas

Professores responsáveis: Carlos Fernando Perrone Rodrigues e Giovani Costa



- Medalha de Prata

Evelyn Maryanne de Oliveira Balbino (9º ano)



Colégio José Botelho de Athayde

Professores responsáveis: Cláudio Rocha e Taíssa da Silva Lima Boa Ventura



- Medalha de Ouro

Caleb Willian Romeu Faria (9º ano)



- Medalha de Prata

Pedro Lucas de Oliveira Rocha (9º ano)

Nycolas Gabriel de Assis Silva (9º ano)

Miguel Ignácio Barbosa (9º ano)

Davi da Paula Ananias (7º ano)



- Medalha de Bronze

Karine Rodrigues de Morais (9º ano)

Geovana do Carmo Pinheiro (9º ano)