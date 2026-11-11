Servidores que participaram, em frente ao Palácio 17 de Julho - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Servidores que participaram, em frente ao Palácio 17 de JulhoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 11/11/2026 17:48

Cerca de 100 profissionais da Prefeitura de Volta Redonda participaram, na manhã desta quarta-feira (11), de uma ação de conscientização pelo Novembro Azul, campanha dedicada à saúde do homem. A atividade foi realizada no Palácio 17 de Julho e contou com uma roda de conversa conduzida por um médico da rede municipal, com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce de doenças, além da importância de manter o acompanhamento regular de saúde.





A iniciativa foi organizada por Rose Miranda, funcionária da copa da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), que mobilizou os servidores homens da sede do governo municipal. A programação teve a participação do médico da Atenção Primária à Saúde Thales Sarapeck de Carvalho Pinto e de três acadêmicos de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA): Fábio Horita, Davi Oliveira e Thales Renó, que também atuam na rede municipal.



Durante a conversa, os profissionais destacaram que o Novembro Azul não deve ser associado exclusivamente à prevenção do câncer de próstata. A campanha também busca chamar atenção para outros problemas que afetam a saúde masculina e podem ser evitados ou controlados com acompanhamento médico e mudanças na rotina. LEIA MAIS: Ordem Pública promove ação pelo Outubro Rosa e conscientização sobre direitos dos idosos em Volta Redonda A iniciativa foi organizada por Rose Miranda, funcionária da copa da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), que mobilizou os servidores homens da sede do governo municipal. A programação teve a participação do médico da Atenção Primária à Saúde Thales Sarapeck de Carvalho Pinto e de três acadêmicos de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA): Fábio Horita, Davi Oliveira e Thales Renó, que também atuam na rede municipal.Durante a conversa, os profissionais destacaram que o Novembro Azul não deve ser associado exclusivamente à prevenção do câncer de próstata. A campanha também busca chamar atenção para outros problemas que afetam a saúde masculina e podem ser evitados ou controlados com acompanhamento médico e mudanças na rotina.

Doenças cardiovasculares também exigem atenção

Entre os assuntos abordados estiveram as doenças cardiovasculares, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), apontadas como importantes causas de mortalidade entre os homens. Pressão arterial e colesterol elevados, além do estresse, foram citados como fatores que exigem atenção.



Os profissionais também falaram sobre diabetes e síndrome metabólica, ressaltando a importância de acompanhar os níveis de glicemia e controlar o peso corporal. A adoção de hábitos saudáveis foi outro ponto da orientação, com recomendações para praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e abandonar o tabagismo.



Ao tratar da prevenção do câncer de próstata, o médico Thales Sarapeck orientou os servidores a procurarem uma unidade da Atenção Primária à Saúde próxima de casa. Segundo ele, o primeiro atendimento pode ser feito pela equipe de enfermagem, sem necessidade de agendamento, com posterior encaminhamento ao médico.



“Convido a todos vocês a procurarem a unidade da Atenção Primária à Saúde mais próxima de casa. Lá, você será acolhido pela equipe de enfermagem, sem necessidade de agendamento, e encaminhado para o médico. No caso da prevenção ao câncer de próstata, a necessidade de exames e qual tipo a ser feito será definida de forma compartilhada com o médico, levando em consideração o histórico familiar, a presença de sintomas e outros fatores individuais”, ressaltou.

Unidades de saúde também oferecem testes rápidos

Outro tema apresentado durante a ação foi a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). De acordo com o médico, todas as 46 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Volta Redonda oferecem testes rápidos para identificação dessas infecções.



Thales Sarapeck destacou que o receio de receber um diagnóstico pode afastar algumas pessoas dos serviços de saúde, mas reforçou que a identificação precoce permite iniciar o tratamento e reduzir o risco de transmissão.



“Às vezes o medo do diagnóstico afasta a pessoa, mas é muito importante saber que tem a doença para começar o tratamento o mais rápido possível e evitar a contaminação de outras pessoas”, alertou.

Mobilização começou com campanha voltada às mulheres

A organizadora da atividade, Rose Miranda, contou que a mobilização pelo cuidado com a saúde começou com ações relacionadas ao Outubro Rosa. Segundo ela, a iniciativa voltada às mulheres foi realizada durante dois anos e teve boa receptividade entre os funcionários da prefeitura. A partir dessa experiência, decidiu ampliar o movimento para o público masculino.



“Já fiz o movimento com as mulheres por dois anos e os funcionários aqui da prefeitura foram bem receptivos com a ideia. Então, resolvi estender para os homens no Novembro Azul. É mais um puxão de orelha para eles se conscientizarem sobre a importância de cuidar da saúde, de procurar um médico, porque sei que a maioria é bem resistente”, explicou.



Ao final da atividade, Rose convidou os participantes a se reunirem em frente à sede da prefeitura para chamar a atenção de quem passava pelo local. Com camisetas e bolas azuis, os servidores fizeram uma manifestação em referência à campanha e posaram para fotos.



A proposta foi levar a mensagem do Novembro Azul para além dos corredores da prefeitura, incentivando outros homens a procurarem atendimento médico e a incorporarem os cuidados com a saúde à rotina.