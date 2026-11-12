Inauguração de mais um mural do 'Projeto Escola Linda' - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Inauguração de mais um mural do 'Projeto Escola Linda'Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 12/11/2026 15:31

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Fundação CSN, entregou, nesta quarta-feira (11), os murais produzidos pelo “Projeto Escola Linda” em duas unidades da rede municipal de ensino: a Escola Municipal João Hassis, no bairro Eucaliptal, e no Colégio Municipal João Botelho de Athayde, no bairro Vila Americana. Ambas funcionam em regime de tempo integral. A iniciativa também contemplou outras duas escolas municipais: a Escola Municipal Nilton Pena Botelho, no bairro Roma, e a Escola Municipal Othon Reis, no Verde Vale.





As cerimônias contaram com a presença de estudantes e diretores de ambas as escolas, representantes das comunidades locais, do secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, outros secretários municipais, do deputado estadual Munir Neto e do superintendente da Fundação CSN, André Leonardi.



Esta edição do projeto contou com a participação de mais de 60 alunos e nasceu da compreensão de que a escola é um espaço que vai além da aprendizagem formal. Ao levar manifestações da arte contemporânea e urbana para o ambiente escolar, a iniciativa busca ampliar os repertórios culturais, estimular a criatividade e fortalecer o sentimento de pertencimento dos estudantes em relação às unidades de ensino, onde passam grande parte do dia.



Desenvolvido pela SME em parceria com a Fundação CSN, o “Projeto Escola Linda” utiliza a arte urbana como ferramenta de valorização dos espaços escolares e de fortalecimento dos vínculos entre os estudantes e a comunidade. Os alunos participaram de um processo de criação coletiva, que resultou nas intervenções artísticas apresentadas nas quatro unidades.



“O Projeto Escola Linda tem um escopo educacional e cultural que traz para dentro das escolas a cultura do grafite, por meio da qual os alunos passaram por oficinas e conheceram melhor essa arte e também o Hip Hop. Essas unidades foram escolhidas com base na questão cultural das comunidades onde estão localizadas”, afirmou o secretário de Educação, Osvaldir Denadai.



O artista e produtor do “Projeto Escola Linda”, Wendel Dias, falou sobre o sentimento de realiza-lo junto aos alunos dessas unidades de ensino.



“Foi muito gratificante, porque percebemos que o grafite é um agente transformador na vida das pessoas. Poder entregar obras nestas escolas, que fazem um trabalho tão bonito com as crianças, soma ao papel da educação delas. Tivemos uma conexão com todos os alunos, que acompanharam todo o processo, e a comunidade também nos deu um suporte interessante. Isso deixa um bom legado para as escolas e também para os bairros onde elas estão localizadas”, contou o artista.



O superintendente da Fundação CSN, André Leonardi, celebrou a parceria com o governo municipal e destacou o papel da arte como instrumento de transformação social.



“Esse projeto da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Educação, é maravilhoso, pois integra a arte e a cultura e foi realizado em um processo totalmente participativo com toda a comunidade escolar. Inclusive, os alunos puderam escolher as opções de arte dentro do que as escolas trabalham. A arte é sempre transformadora, nos traz para um lugar melhor, e é um projeto transformador por estar sendo realizado em escolas de tempo integral. Para nós, da Fundação CSN, é um prazer contribuir com ele”, celebrou o gestor.



O deputado estadual Munir Neto também ressaltou o valor social da parceria entre o poder público e a Fundação CSN.



“Isso é mais uma parceria vitoriosa da Prefeitura com a Fundação CSN, e fico feliz em ver que ela está dando certo. Eu, como deputado estadual e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), fico mais feliz ainda por ser um projeto que desenvolve arte, cultura e educação nestas escolas, que já há alguns anos funcionam em horário integral”, ressaltou Munir Neto. LEIA MAIS: Secretaria de Educação terá programação pelo Novembro Negro As cerimônias contaram com a presença de estudantes e diretores de ambas as escolas, representantes das comunidades locais, do secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, outros secretários municipais, do deputado estadual Munir Neto e do superintendente da Fundação CSN, André Leonardi.Esta edição do projeto contou com a participação de mais de 60 alunos e nasceu da compreensão de que a escola é um espaço que vai além da aprendizagem formal. Ao levar manifestações da arte contemporânea e urbana para o ambiente escolar, a iniciativa busca ampliar os repertórios culturais, estimular a criatividade e fortalecer o sentimento de pertencimento dos estudantes em relação às unidades de ensino, onde passam grande parte do dia.Desenvolvido pela SME em parceria com a Fundação CSN, o “Projeto Escola Linda” utiliza a arte urbana como ferramenta de valorização dos espaços escolares e de fortalecimento dos vínculos entre os estudantes e a comunidade. Os alunos participaram de um processo de criação coletiva, que resultou nas intervenções artísticas apresentadas nas quatro unidades.“O Projeto Escola Linda tem um escopo educacional e cultural que traz para dentro das escolas a cultura do grafite, por meio da qual os alunos passaram por oficinas e conheceram melhor essa arte e também o Hip Hop. Essas unidades foram escolhidas com base na questão cultural das comunidades onde estão localizadas”, afirmou o secretário de Educação, Osvaldir Denadai.O artista e produtor do “Projeto Escola Linda”, Wendel Dias, falou sobre o sentimento de realiza-lo junto aos alunos dessas unidades de ensino.“Foi muito gratificante, porque percebemos que o grafite é um agente transformador na vida das pessoas. Poder entregar obras nestas escolas, que fazem um trabalho tão bonito com as crianças, soma ao papel da educação delas. Tivemos uma conexão com todos os alunos, que acompanharam todo o processo, e a comunidade também nos deu um suporte interessante. Isso deixa um bom legado para as escolas e também para os bairros onde elas estão localizadas”, contou o artista.O superintendente da Fundação CSN, André Leonardi, celebrou a parceria com o governo municipal e destacou o papel da arte como instrumento de transformação social.“Esse projeto da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Educação, é maravilhoso, pois integra a arte e a cultura e foi realizado em um processo totalmente participativo com toda a comunidade escolar. Inclusive, os alunos puderam escolher as opções de arte dentro do que as escolas trabalham. A arte é sempre transformadora, nos traz para um lugar melhor, e é um projeto transformador por estar sendo realizado em escolas de tempo integral. Para nós, da Fundação CSN, é um prazer contribuir com ele”, celebrou o gestor.O deputado estadual Munir Neto também ressaltou o valor social da parceria entre o poder público e a Fundação CSN.“Isso é mais uma parceria vitoriosa da Prefeitura com a Fundação CSN, e fico feliz em ver que ela está dando certo. Eu, como deputado estadual e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), fico mais feliz ainda por ser um projeto que desenvolve arte, cultura e educação nestas escolas, que já há alguns anos funcionam em horário integral”, ressaltou Munir Neto.

Projeto que ultrapassa os muros das escolas

O trabalho desenvolvido pelo Projeto Escola Linda causou impactos que vão além dos muros das unidades de ensino, pois, além dos estudantes, professores e servidores desses locais, também envolveu a comunidade do entorno. Esse aspecto foi destacado pela diretora-geral da Escola Municipal João Hasis, Gleides da Costa.



“As crianças aproveitaram bastante todas as fases do projeto. Passamos pelo processo de escolha dos painéis, e a comunidade e os alunos puderam opinar. Agora, está tudo pronto para eles. Percebemos o quanto se envolveram com essa temática, que é o grafite”, disse a diretora.



Durante as cerimônias de inauguração dos murais, também houve uma roda de rima com o grupo da “Batalha da Aposta”, que contou com a participação e o envolvimento dos estudantes das unidades de ensino.