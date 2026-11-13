Câmeras de monitoramento flagram momento que carro da PM escolta criminosos - Foto: Reprodução/Rede Social

Câmeras de monitoramento flagram momento que carro da PM escolta criminososFoto: Reprodução/Rede Social

Publicado 13/11/2026 15:48

Seis policiais militares foram presos preventivamente nesta sexta-feira (13), suspeitos de facilitar a entrada de criminosos no Complexo Vila Brasília, em Volta Redonda , durante a invasão armada ocorrida em 25 de outubro. Os agentes integravam o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM e são investigados por possível colaboração com o grupo criminoso que tentou assumir o controle de pontos de venda de drogas na região.

As prisões foram autorizadas pela Justiça, a pedido da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, após o avanço das investigações sobre a participação dos agentes na ação. Os policiais já haviam sido afastados do patrulhamento e também foram alvos de mandados de busca e apreensão no fim de outubro.



Um dos principais elementos reunidos pelos investigadores são imagens do sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda. As gravações registradas na Avenida Sávio Gama, pouco antes das 2h da madrugada do dia 25 de outubro, mostram duas viaturas da Polícia Militar seguindo em direção à Vila Brasília, acompanhadas por uma sequência de oito automóveis.



A movimentação levantou suspeitas de que os policiais teriam facilitado a passagem dos veículos utilizados pelos criminosos responsáveis pela invasão. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a Corregedoria reuniu indícios de que os agentes teriam contribuído para a entrada do grupo na comunidade.

Não obtivemos contato com as defesas dos policiais suspeitos.

Imagens e materiais apreendidos são analisados

A investigação começou após o ataque promovido por integrantes de uma facção criminosa que tentaram tomar pontos de venda de drogas na região. Na madrugada de 25 de outubro, mais de 20 criminosos chegaram à localidade em diversos veículos. A ação provocou confrontos armados, mortes e episódios de violência que também atingiram outros bairros de Volta Redonda.



No dia 30 de outubro, a Polícia Civil, por meio da 93ª DP, e a Corregedoria da PM, com atuação da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (5ª DPJM), cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos seis policiais e nas dependências do 28º BPM.



Durante a operação, foram recolhidos celulares, computadores e outros materiais que passaram a integrar o conjunto de elementos analisados pelos investigadores. A apuração busca esclarecer se houve participação dos agentes na facilitação da entrada dos criminosos e qual teria sido a atuação de cada um.



Com o avanço das diligências, a Corregedoria solicitou a prisão preventiva dos seis militares. Os mandados foram autorizados pela Justiça e cumpridos nesta sexta-feira.

Comando do 28º BPM também passou por mudança

As investigações tiveram desdobramentos também na estrutura de comando do batalhão. A tenente-coronel Amanda Neves Ferreira deixou o comando do 28º BPM e foi substituída pelo tenente-coronel Décio Keiji Takamine, que assumiu a unidade em 28 de outubro.



Desde a invasão de 25 de outubro, as forças de segurança intensificaram as ações contra organizações criminosas em Volta Redonda. As operações Impacto, da Polícia Militar, e Ruptura, da Polícia Civil, mobilizaram equipes em diferentes regiões da cidade.



Até quarta-feira (11), as duas operações haviam resultado em 23 prisões ao longo de uma semana, com ações em 11 bairros e apreensões de armas, munições e drogas.



A investigação sobre a possível participação dos policiais militares continua. As prisões preventivas não representam condenação, e a responsabilidade individual dos agentes ainda deverá ser apurada no decorrer do processo.

Ocupação no Vila Brasília permanece por tempo indeterminado