Suspeito e todo material apreendido foram levados para a 93ª DPFoto: Reprodução/Rede Social
Ao todo, foram apreendidos 118 pinos de cocaína, 98 barras de maconha e 12 frascos de loló. Também foram recolhidos um rádio transmissor, um carregador de rádio e R$ 31 em dinheiro.
Ocorrência foi encaminhada à 93ª DP
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, no bairro Aterrado, onde a ocorrência foi registrada. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.
A Operação Impacto vem sendo realizada pelo 28º BPM em diferentes bairros da cidade, com apoio de unidades especializadas, como o Grupamento Aeromóvel. As ações têm como foco a localização de suspeitos, a apreensão de drogas e armas e o combate à atuação de grupos criminosos.
A condição de suspeito e a indicação de vínculo com uma organização criminosa são informações atribuídas à Polícia Militar. A eventual responsabilidade criminal será apurada pelas autoridades competentes.
Sobre a 'Operação Impacto'
A unidade, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), é responsável pelo policiamento da região e atuará na coordenação das ações, que têm como principal objetivo conter o avanço de grupos criminosos e ampliar a segurança da população volta-redondense.
Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.
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