Suspeito e todo material apreendido foram levados para a 93ª DP - Foto: Reprodução/Rede Social

Suspeito e todo material apreendido foram levados para a 93ª DPFoto: Reprodução/Rede Social

Publicado 13/11/2026 16:02 | Atualizado 13/11/2026 18:23

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e apontado pela Polícia Militar como integrante da facção Comando Vermelho foi detido na tarde da última quinta-feira (12), no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. A abordagem aconteceu em uma localidade conhecida como Borelzinho, durante mais uma etapa da Operação Impacto , que tem como objetivo combater o tráfico e a atuação de organizações criminosas no município.

A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). Durante a operação, os agentes localizaram uma sacola com entorpecentes e outros materiais que, segundo a corporação, estavam em posse do suspeito.



Ao todo, foram apreendidos 118 pinos de cocaína, 98 barras de maconha e 12 frascos de loló. Também foram recolhidos um rádio transmissor, um carregador de rádio e R$ 31 em dinheiro.

Ocorrência foi encaminhada à 93ª DP

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui ligação com o Comando Vermelho. A abordagem integra as ações de reforço do policiamento e repressão ao tráfico de drogas em diferentes regiões de Volta Redonda.



O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, no bairro Aterrado, onde a ocorrência foi registrada. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.



A Operação Impacto vem sendo realizada pelo 28º BPM em diferentes bairros da cidade, com apoio de unidades especializadas, como o Grupamento Aeromóvel. As ações têm como foco a localização de suspeitos, a apreensão de drogas e armas e o combate à atuação de grupos criminosos.



A condição de suspeito e a indicação de vínculo com uma organização criminosa são informações atribuídas à Polícia Militar. A eventual responsabilidade criminal será apurada pelas autoridades competentes.

Sobre a 'Operação Impacto'

No último dia 4, quarta-feira, a Secretaria de Estado de Polícia Militar realiza, pela primeira vez, a Operação Impacto na área de atuação do 28º BPM (Volta Redonda), no Sul Fluminense. A iniciativa prevê a mobilização de um grande efetivo policial para reforçar o policiamento ostensivo e combater a atuação de grupos criminosos no município.



A unidade, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), é responsável pelo policiamento da região e atuará na coordenação das ações, que têm como principal objetivo conter o avanço de grupos criminosos e ampliar a segurança da população volta-redondense.



Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.