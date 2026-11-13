Serviços de vacinação e castração também são oferecidosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Uma das principais frentes de atuação é o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam visitas domiciliares durante todo o ano, identificando possíveis criadouros e orientando a população sobre medidas preventivas. Também são feitas aplicações de inseticidas com equipamentos costais em locais estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, conforme avaliação e critérios técnicos.
O trabalho inclui ainda o monitoramento entomológico, por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) e da instalação e acompanhamento de armadilhas do tipo ovitrampa em diferentes pontos do município. Essas ações permitem avaliar a presença e a distribuição do mosquito, identificar áreas prioritárias e direcionar as estratégias de controle.
Outra atribuição do CCZ é o controle e a orientação sobre animais sinantrópicos, como ratos, escorpiões, morcegos e pombos, que podem representar riscos à saúde pública. As equipes realizam ações de prevenção e controle de roedores em vias públicas, incluindo a aplicação de produtos específicos quando indicada tecnicamente. Também orientam os moradores sobre medidas para evitar a presença de escorpiões, reduzir abrigos para morcegos e impedir a concentração de pombos. No caso dos morcegos encontrados mortos, o CCZ realiza o recolhimento e encaminhamento para análise, seguindo os protocolos de vigilância.
Investigação e prevenção de zoonoses
O CCZ também realiza exames para investigação da esporotricose em gatos, com atendimento na unidade ou por meio de visitas domiciliares, mediante agendamento. Nos casos confirmados, os responsáveis recebem orientações, prescrição veterinária para o tratamento e acompanhamento dos animais, conforme os protocolos de atendimento.
O município também realiza anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica e mantém a vacina disponível durante todo o ano no CCZ. A iniciativa busca proteger cães e gatos contra a doença, que é grave e altamente letal, além de reduzir o risco de transmissão aos seres humanos.
Saúde e bem-estar animal
Na área de saúde animal, outro serviço oferecido é a castração de cães e gatos, realizada de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. A iniciativa contribui para o controle populacional, a prevenção de doenças e a promoção da saúde e do bem-estar animal.
Educação em saúde e vigilância ambiental
Outra frente de atuação é a Vigilância da Qualidade da Água, por meio do Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano). Mensalmente, são coletadas amostras em diferentes pontos do município para análise da água destinada ao consumo humano. O objetivo é verificar se ela atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a prevenção de doenças e a proteção da saúde da população.
O coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, destaca que a participação dos moradores é indispensável para ampliar os resultados dos serviços oferecidos pelo município.
“Manter quintais limpos, evitar água parada, descartar corretamente materiais que possam acumular água ou servir de abrigo para animais e seguir as orientações das equipes são atitudes que contribuem diretamente para prevenir doenças e reduzir os riscos à saúde coletiva. O trabalho da Vigilância Ambiental é contínuo, mas precisamos da colaboração da população para que essas ações tenham resultados ainda melhores”, ressaltou.
Para agendar exames e atendimentos relacionados à leishmaniose, à esporotricose e à castração de cães e gatos, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelos telefones (24) 3512-8498 e (24) 3512-8499 ou pelo WhatsApp (24) 99233-4480.
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