Serviços de vacinação e castração também são oferecidos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Serviços de vacinação e castração também são oferecidosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/11/2026 16:26

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Volta Redonda, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública. Por meio das equipes da Vigilância Ambiental, o município desenvolve atividades em diferentes regiões da cidade, com foco no controle de vetores, na prevenção de zoonoses, no monitoramento da qualidade da água e na orientação dos moradores sobre os cuidados com o ambiente.





Uma das principais frentes de atuação é o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam visitas domiciliares durante todo o ano, identificando possíveis criadouros e orientando a população sobre medidas preventivas. Também são feitas aplicações de inseticidas com equipamentos costais em locais estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, conforme avaliação e critérios técnicos.



O trabalho inclui ainda o monitoramento entomológico, por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) e da instalação e acompanhamento de armadilhas do tipo ovitrampa em diferentes pontos do município. Essas ações permitem avaliar a presença e a distribuição do mosquito, identificar áreas prioritárias e direcionar as estratégias de controle.



Outra atribuição do CCZ é o controle e a orientação sobre animais sinantrópicos, como ratos, escorpiões, morcegos e pombos, que podem representar riscos à saúde pública. As equipes realizam ações de prevenção e controle de roedores em vias públicas, incluindo a aplicação de produtos específicos quando indicada tecnicamente. Também orientam os moradores sobre medidas para evitar a presença de escorpiões, reduzir abrigos para morcegos e impedir a concentração de pombos. No caso dos morcegos encontrados mortos, o CCZ realiza o recolhimento e encaminhamento para análise, seguindo os protocolos de vigilância. LEIA MAIS: Zoonoses de Volta Redonda divulga orientações sobre febre maculosa Uma das principais frentes de atuação é o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As equipes realizam visitas domiciliares durante todo o ano, identificando possíveis criadouros e orientando a população sobre medidas preventivas. Também são feitas aplicações de inseticidas com equipamentos costais em locais estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, conforme avaliação e critérios técnicos.O trabalho inclui ainda o monitoramento entomológico, por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) e da instalação e acompanhamento de armadilhas do tipo ovitrampa em diferentes pontos do município. Essas ações permitem avaliar a presença e a distribuição do mosquito, identificar áreas prioritárias e direcionar as estratégias de controle.Outra atribuição do CCZ é o controle e a orientação sobre animais sinantrópicos, como ratos, escorpiões, morcegos e pombos, que podem representar riscos à saúde pública. As equipes realizam ações de prevenção e controle de roedores em vias públicas, incluindo a aplicação de produtos específicos quando indicada tecnicamente. Também orientam os moradores sobre medidas para evitar a presença de escorpiões, reduzir abrigos para morcegos e impedir a concentração de pombos. No caso dos morcegos encontrados mortos, o CCZ realiza o recolhimento e encaminhamento para análise, seguindo os protocolos de vigilância.

Investigação e prevenção de zoonoses

O município também oferece investigação de suspeitas de leishmaniose em cães, com realização de exames no Centro de Controle de Zoonoses, mediante agendamento, ou por meio de visitas domiciliares realizadas pelo médico-veterinário. Os tutores recebem orientações sobre a prevenção da doença e os cuidados ambientais necessários para reduzir a proliferação do flebotomíneo, conhecido como mosquito-palha, transmissor da leishmaniose. Outra medida é a instalação de armadilhas para monitoramento e identificação desse vetor.



O CCZ também realiza exames para investigação da esporotricose em gatos, com atendimento na unidade ou por meio de visitas domiciliares, mediante agendamento. Nos casos confirmados, os responsáveis recebem orientações, prescrição veterinária para o tratamento e acompanhamento dos animais, conforme os protocolos de atendimento.



O município também realiza anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica e mantém a vacina disponível durante todo o ano no CCZ. A iniciativa busca proteger cães e gatos contra a doença, que é grave e altamente letal, além de reduzir o risco de transmissão aos seres humanos.



Saúde e bem-estar animal



Na área de saúde animal, outro serviço oferecido é a castração de cães e gatos, realizada de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. A iniciativa contribui para o controle populacional, a prevenção de doenças e a promoção da saúde e do bem-estar animal.

Educação em saúde e vigilância ambiental

A Vigilância Ambiental também desenvolve ações de educação em saúde, com palestras e atividades educativas em escolas, Cras (Centros de Referência de Assistência Social), unidades de saúde, associações de moradores, empresas privadas e outros espaços de convivência.



Outra frente de atuação é a Vigilância da Qualidade da Água, por meio do Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano). Mensalmente, são coletadas amostras em diferentes pontos do município para análise da água destinada ao consumo humano. O objetivo é verificar se ela atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a prevenção de doenças e a proteção da saúde da população.



O coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, destaca que a participação dos moradores é indispensável para ampliar os resultados dos serviços oferecidos pelo município.



“Manter quintais limpos, evitar água parada, descartar corretamente materiais que possam acumular água ou servir de abrigo para animais e seguir as orientações das equipes são atitudes que contribuem diretamente para prevenir doenças e reduzir os riscos à saúde coletiva. O trabalho da Vigilância Ambiental é contínuo, mas precisamos da colaboração da população para que essas ações tenham resultados ainda melhores”, ressaltou.



Para agendar exames e atendimentos relacionados à leishmaniose, à esporotricose e à castração de cães e gatos, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelos telefones (24) 3512-8498 e (24) 3512-8499 ou pelo WhatsApp (24) 99233-4480.