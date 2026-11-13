Comitê se reuniu no gabinete do prefeito Neto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Comitê se reuniu no gabinete do prefeito NetoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/11/2026 16:33

O Comitê de Enfrentamento aos efeitos do fenômeno climático El Niño em Volta Redonda , formado por representantes de secretarias e órgãos da Prefeitura e de instituições públicas e privadas da cidade, realizou nessa quinta-feira (12), no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, o segundo encontro do grupo. Na reunião, foram instituídas as Câmaras Técnicas, grupos ou fóruns consultivos formados por especialistas, técnicos ou representantes de diferentes instituições, que atuarão de maneira consultiva, deliberativa e operacional no município.

Órgãos participantes

Participaram secretários e representantes de órgãos municipais, entre eles o Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), o Fundo Comunitário Municipal (Furban), a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smma) e a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Smpda).



Na próxima semana, um novo encontro será realizado para que os órgãos que integram cada Câmara Técnica informem ao Comitê os nomes de seus representantes diretos.



O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Rubens Siqueira, destacou a importância das Câmaras Técnicas e do formato de trabalho no enfrentamento de situações climáticas de grande impacto, como o El Niño. “As Câmaras Técnicas são de fundamental importância, porque integram um protocolo multidisciplinar, envolvendo os órgãos e setores que compõem os protocolos, para que cada um saiba o que, como e de que forma fazer, caso aconteça alguma eventualidade. O funcionamento não se dá de forma individualizada, deve ser coletivo”, afirmou.



Segundo ele, as secretarias e autarquias vão se reunir quinzenalmente e definir seus protocolos conforme a necessidade de iniciar um plano de chamada. “Nós temos que nos antecipar e, nestas reuniões, conseguimos definir as nossas ações de ataque diante de qualquer cenário de natureza hídrica e geológica”, completou.



A subsecretária do Gabinete de Estratégia Governamental, Luzia Pinto Suhett Tito, frisou que ter um planejamento de ação definido será fundamental para enfrentar eventuais efeitos dos fenômenos climáticos em Volta Redonda. “A questão climática é uma realidade hoje. Estamos vendo claramente o fluxo da natureza alterado e temos que prever que o município pode ser atingido a qualquer momento por estes fenômenos. Então, temos que efetuar processos preventivos, com diagnóstico da cidade, para estarmos preparados para estas eventuais adversidades climáticas”, disse.



A criação das Câmaras Técnicas organiza a atuação dos órgãos por áreas, de modo que cada um conheça suas responsabilidades antes de uma eventual emergência. A proposta é que o trabalho preventivo reduza o tempo de resposta e a improvisação em situações como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos, que podem exigir ação conjunta da Defesa Civil, da assistência social, da comunicação e de outras áreas.