Comitê se reuniu no gabinete do prefeito NetoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Órgãos participantes
Na próxima semana, um novo encontro será realizado para que os órgãos que integram cada Câmara Técnica informem ao Comitê os nomes de seus representantes diretos.
O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Rubens Siqueira, destacou a importância das Câmaras Técnicas e do formato de trabalho no enfrentamento de situações climáticas de grande impacto, como o El Niño. “As Câmaras Técnicas são de fundamental importância, porque integram um protocolo multidisciplinar, envolvendo os órgãos e setores que compõem os protocolos, para que cada um saiba o que, como e de que forma fazer, caso aconteça alguma eventualidade. O funcionamento não se dá de forma individualizada, deve ser coletivo”, afirmou.
Segundo ele, as secretarias e autarquias vão se reunir quinzenalmente e definir seus protocolos conforme a necessidade de iniciar um plano de chamada. “Nós temos que nos antecipar e, nestas reuniões, conseguimos definir as nossas ações de ataque diante de qualquer cenário de natureza hídrica e geológica”, completou.
A subsecretária do Gabinete de Estratégia Governamental, Luzia Pinto Suhett Tito, frisou que ter um planejamento de ação definido será fundamental para enfrentar eventuais efeitos dos fenômenos climáticos em Volta Redonda. “A questão climática é uma realidade hoje. Estamos vendo claramente o fluxo da natureza alterado e temos que prever que o município pode ser atingido a qualquer momento por estes fenômenos. Então, temos que efetuar processos preventivos, com diagnóstico da cidade, para estarmos preparados para estas eventuais adversidades climáticas”, disse.
A criação das Câmaras Técnicas organiza a atuação dos órgãos por áreas, de modo que cada um conheça suas responsabilidades antes de uma eventual emergência. A proposta é que o trabalho preventivo reduza o tempo de resposta e a improvisação em situações como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos, que podem exigir ação conjunta da Defesa Civil, da assistência social, da comunicação e de outras áreas.
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