Alunos do projeto e mascote juntos durante uma refeiçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
A programação integra as ações de Educação Alimentar e Nutricional desenvolvidas pela secretaria por meio do Circuito Comer Saudável, que utiliza atividades lúdicas, pedagógicas e sensoriais para aproximar as crianças do universo dos alimentos.
Durante o encontro, os estudantes participaram de uma roda de conversa e acompanharam a contação da história “A Cesta da Dona Maricota”. Com o auxílio de alimentos in natura, tiveram a oportunidade de conhecer diferentes frutas, legumes e verduras, observando características como cores, formatos e texturas.
Jogos e degustação estimularam a curiosidade
A programação terminou com a degustação de uma salada de frutas. A atividade permitiu que os alunos experimentassem diferentes sabores e texturas, reforçando o contato com alimentos que fazem parte de uma alimentação equilibrada.
A experiência despertou a curiosidade dos estudantes. Eloah Muniz, de 7 anos, contou que gostou especialmente da história apresentada e revelou ter conhecido uma fruta que ainda não fazia parte de seu repertório.
“Eu achei muito legal. Gostei mais da parte da história da Dona Maricota. Eu não estava esperando a apresentação. Já conhecia todas as frutas, menos a melancia amarela. Também aprendi que não pode comer muito doce, porque faz mal para a barriga”, contou.
A proposta pedagógica busca ampliar o conhecimento das crianças sobre a origem, as cores, os sabores e os benefícios dos alimentos. A intenção é que o aprendizado ultrapasse o ambiente escolar e contribua para escolhas alimentares mais conscientes também no cotidiano das famílias.
Educação alimentar terá continuidade em 2027
Segundo ela, as atividades do Projeto Comer Saudável terão continuidade em 2027. A secretaria também pretende ampliar as ações com o Projeto Fato ou Fake, direcionado aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental. A iniciativa deverá estimular o pensamento crítico dos adolescentes diante de informações relacionadas à alimentação e à saúde.
“Com o ‘Projeto Comer Saudável’, incentivamos, de forma lúdica, a construção de hábitos saudáveis desde a infância. Em 2027, daremos continuidade a esse trabalho e ampliaremos as ações com o ‘Projeto Fato ou Fake’, voltado aos Anos Finais, para estimular o pensamento crítico dos adolescentes sobre informações relacionadas à alimentação e à saúde”, afirmou Andrea.
O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, também ressaltou a importância de trabalhar o tema desde os primeiros anos escolares.
“Queremos incentivar, desde cedo, hábitos alimentares saudáveis, mostrando às crianças, de forma lúdica e divertida, a importância de uma boa alimentação para a saúde e a qualidade de vida”, destacou.
Com atividades que combinam informação e experimentação, o projeto busca tornar o aprendizado sobre alimentação mais próximo da realidade dos estudantes e incentivar uma relação positiva com os alimentos desde os primeiros anos de vida.
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