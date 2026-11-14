Palestra oferecida para os funcionários do hospital - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Palestra oferecida para os funcionários do hospitalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 14/11/2026 14:58

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, promoveu ações em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado neste sábado, 14 de novembro. A data, criada Federação Internacional de Diabetes (IDF) em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e está no calendário oficial da ONU (Organização das Nações Unidas), tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o impacto do diabetes na saúde global.





Seguindo essa linha, o Grupo de Humanização do HMMR, unidade da rede municipal de saúde, trabalhou com os pacientes que aguardavam atendimento no Pronto Socorro Adulto (PSA) e também com funcionários do hospital nessa sexta-feira, dia 13.



Pela manhã, o enfermeiro do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da unidade, Bruno Reis, orientou os pacientes e acompanhantes sobre prevenção e cuidados com a doença, chamando atenção para os benefícios da alimentação saudável da prática regular de atividades físicas, de manter o adequado e fazer o controle regular da glicemia durante Sala de Espera no PSA. Eles também participaram de sorteio de aparelhos de medição de glicemia, em parceria com a empresa Tecnomed, que doou cinco glicosímetros e dois sensores de monitoramento contínuo, que ficam presos ao braço.



De acordo com Bruno Reis, a conscientização da população sobre o diabetes, pode impactar positivamente na saúde pública, evitando internações, por exemplo.



“Estamos vendo muitos pacientes jovens internados na Sala Vermelha com cetoacidose diabética (CAD) – que acontece devido à falta absoluta ou grave de insulina – uma emergência médica grave e potencialmente fatal”, disse o enfermeiro.



Ele ainda contou uma experiência pessoal. “Quando eu estava na faculdade, meu padrasto, com 40 anos de idade, passou mal em casa. Ele era diabético e não se cuidava. Imediatamente, trouxe ele aqui para o Hospital do Retiro, ele foi internado na Sala Vermelha, com quadro de cetoacidose e morreu horas depois”, relatou para reforçar a importância do cuidado com a doença. LEIA MAIS: Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, ganha nova ala de pediatria Seguindo essa linha, o Grupo de Humanização do HMMR, unidade da rede municipal de saúde, trabalhou com os pacientes que aguardavam atendimento no Pronto Socorro Adulto (PSA) e também com funcionários do hospital nessa sexta-feira, dia 13.Pela manhã, o enfermeiro do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da unidade, Bruno Reis, orientou os pacientes e acompanhantes sobre prevenção e cuidados com a doença, chamando atenção para os benefícios da alimentação saudável da prática regular de atividades físicas, de manter o adequado e fazer o controle regular da glicemia durante Sala de Espera no PSA. Eles também participaram de sorteio de aparelhos de medição de glicemia, em parceria com a empresa Tecnomed, que doou cinco glicosímetros e dois sensores de monitoramento contínuo, que ficam presos ao braço.De acordo com Bruno Reis, a conscientização da população sobre o diabetes, pode impactar positivamente na saúde pública, evitando internações, por exemplo.“Estamos vendo muitos pacientes jovens internados na Sala Vermelha com cetoacidose diabética (CAD) – que acontece devido à falta absoluta ou grave de insulina – uma emergência médica grave e potencialmente fatal”, disse o enfermeiro.Ele ainda contou uma experiência pessoal. “Quando eu estava na faculdade, meu padrasto, com 40 anos de idade, passou mal em casa. Ele era diabético e não se cuidava. Imediatamente, trouxe ele aqui para o Hospital do Retiro, ele foi internado na Sala Vermelha, com quadro de cetoacidose e morreu horas depois”, relatou para reforçar a importância do cuidado com a doença.

Palestra foi oferecida para funcionários do HMMR

À tarde, o auditório do Anexo UniFOA do Hospital Munir Rafful recebeu cerca de 50 funcionários para palestra com equipe multiprofissional. A gerente de Enfermagem da unidade, a enfermeira Gilda Francisca de Souza Silva, que faz parte do Grupo de Humanização, e o enfermeiro Bruno Reis conduziram o evento, que também contou com a participação do médico-endocrinologista Vinícius Toledo, da dentista Caroline Gomes e da farmacêutica Vânia Silvério, representante da empresa Tecnomed.



Dentro do tema “Informação é o primeiro passo para uma vida mais saudável”, a dentista Caroline Gomes falou sobre a saúde bucal do diabético. Já o endocrinologista abordou focou nos cuidados com a doença, que pode impactar a saúde como um todo.



De acordo com a secretária municipal de Saúde de Volta Redonda e diretora-geral do HMMR, Márcia Cury, reforçou a importância do Grupo de Humanização do hospital, implantado em agosto deste ano, voltado para o profissional de saúde que atua na unidade.



“Com representantes de todos os setores do hospital, o grupo promove atividades regulares para acolher os funcionários e, principalmente, incentivar o cuidado de quem cuida. Em três meses, eles já fizeram ação pelo Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Dia Mundial do AVC e, agora, chamam atenção para o Diabetes. E tenho certeza que as iniciativas vão reverter em mais cuidado com a saúde entre os nossos profissionais”, falou Márcia Cury.



A enfermeira Gilda Francisca de Souza Silva, que faz parte do Grupo de Humanização do HMMR, reforçou que as ações são pautadas pelas necessidades e ideias dos representantes de cada setor do hospital que compõem o núcleo.



“Vamos nos esforçar sempre para trazer atividades que incentivem o autocuidado com a saúde. Na ação do Diabetes, além dos funcionários, conseguimos alcançar também os pacientes que aguardavam atendimento no Pronto Socorro”, lembrou.