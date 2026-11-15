Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 15/11/2026 14:23

Mais de 3,1 quilos de cocaína e 165 gramas de maconha foram apreendidos por policiais militares na noite de sábado (14), durante uma ação da Operação Impacto no bairro São Carlos, em Volta Redonda , no Sul Fluminense. A localização dos entorpecentes contou com a ajuda das cadelas farejadoras Kitana e Impar, do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo a Polícia Militar, o material apreendido foi avaliado em R$ 13.988.





A operação teve início por volta das 19h e foi realizada por equipes da 3ª Companhia do BAC, em apoio ao 28º Batalhão de Polícia Militar. Durante o patrulhamento na comunidade, os agentes utilizaram os cães para verificar possíveis pontos de armazenamento de drogas.



As cadelas apresentaram mudança de comportamento diante de uma edificação com aparência de abandono. A reação dos animais levou os policiais a realizar buscas no imóvel, onde foram encontrados os entorpecentes e outros materiais. LEIA MAIS: BAC localiza 356 unidades de drogas, em Volta Redonda A operação teve início por volta das 19h e foi realizada por equipes da 3ª Companhia do BAC, em apoio ao 28º Batalhão de Polícia Militar. Durante o patrulhamento na comunidade, os agentes utilizaram os cães para verificar possíveis pontos de armazenamento de drogas.As cadelas apresentaram mudança de comportamento diante de uma edificação com aparência de abandono. A reação dos animais levou os policiais a realizar buscas no imóvel, onde foram encontrados os entorpecentes e outros materiais.

Cocaína estava separada em mais de 1,7 mil pinos

Na construção, os agentes localizaram 1.728 pinos de cocaína. Desse total, 1.533 estavam identificados com o valor de R$ 5 e outros 195 tinham a indicação de R$ 20. Também foram apreendidas 31 porções de maconha e um pacote contendo 113 gramas de pó.



Além das drogas, os policiais encontraram três balanças de precisão, um simulacro de pistola, um rádio transmissor com base e quatro facas.



De acordo com a avaliação apresentada pela Polícia Militar, o valor estimado de todo o material apreendido chegou a R$ 13.988. A quantia considera os entorpecentes e os demais itens recolhidos durante a operação.

Material foi levado para a 93ª DP

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado ou preso durante a ação. Todo o material foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, onde a ocorrência foi apresentada para registro e investigação.



A operação integrou o reforço do policiamento ostensivo realizado pelo Batalhão de Ações com Cães em apoio às equipes do 28º BPM. O trabalho utilizou o treinamento dos animais para auxiliar na identificação de locais onde drogas e outros materiais poderiam estar escondidos.

BAC completa 40 dias com 11 presos

Inaugurada há cerca de 40 dias, a 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada no bairro Roma, em Volta Redonda, segue acumulando números expressivos no combate ao crime organizado no Sul Fluminense e Costa Verde. Desde a sua inauguração, ocorrida no dia 20 de agosto de 2026, a 3ª Cia contabiliza a apreensão de mais de 68 quilos de entorpecentes, a retirada de sete armas de fogo de circulação e a prisão de 11 criminosos.