Alunos da Academia da Vida em Volta Redonda - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Alunos da Academia da Vida em Volta RedondaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 16/11/2026 15:45

A Academia da Vida Oscar Cardoso , mantida pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e localizada no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, abriu, nesta segunda-feira (16), as matrículas para idosos, a partir de 60 anos, que desejam aprender ou aprimorar gratuitamente seus conhecimentos em diversas áreas.





A unidade, que é referência regional na promoção de cursos de atualização para a Melhor Idade, está com inscrições abertas para turmas de cursos como: Atualização; Mente Ativa; Informática; Gerontologia; Português; Matemática do Dia a Dia; Saúde; Inglês; Mundo Contemporâneo; Arte; Estados do Brasil; Curiosidades Geográficas; Teatro; Exercício; Dança; Letramento; entre outros.



As inscrições podem ser feitas na sede da Academia, situada na Rua 558, s/nº, Jardim Paraíba, próximo ao Setor Laranja.



A coordenadora-geral da Academia da Vida, Márcia Campos, disse que o objetivo dos cursos é promover a transformação da vida das pessoas a partir do conhecimento e também colaborar para uma melhor inserção delas na sociedade.



“Aqui nós trabalhamos focados no aprendizado e no fomento do conhecimento, pois acreditamos que ele gera transformação na vida das pessoas, independentemente da idade delas, mas não a partir de avaliações. Nos nossos cursos, o aluno aprende pelo prazer de aprender, e a socialização é muito importante para a pessoa idosa, que muitas vezes fica ociosa em seus lares. Essas pessoas precisam trabalhar com a mente porque, assim como o corpo, ela precisa ser trabalhada”, afirmou Márcia.



Ela contou como são os ambientes que as pessoas encontrarão na Academia da Vida e convidou os idosos de Volta Redonda a conhecerem a estrutura e o formato de trabalho da instituição, além de se matricularem nos cursos disponíveis.



“Contamos com um ambiente acolhedor, onde rimos, nos divertimos e aprendemos juntos. Também fazemos vários eventos, passeios, novas amizades, criamos novos vínculos e, assim, a vida passa a ter um novo sentido. Trabalhamos de uma forma para que a pessoa possa se sentir participante da sociedade, porque ela pode dar opiniões, é ouvida e participa ativamente do mundo em que vive. Convido você, idoso, a vir conhecer a nossa Academia, escolher um curso e vivenciar maravilhosos momentos conosco”, contou a coordenadora. LEIA MAIS: Alunos da Academia da Vida comemoram Dia Nacional da Cultura A unidade, que é referência regional na promoção de cursos de atualização para a Melhor Idade, está com inscrições abertas para turmas de cursos como: Atualização; Mente Ativa; Informática; Gerontologia; Português; Matemática do Dia a Dia; Saúde; Inglês; Mundo Contemporâneo; Arte; Estados do Brasil; Curiosidades Geográficas; Teatro; Exercício; Dança; Letramento; entre outros.As inscrições podem ser feitas na sede da Academia, situada na Rua 558, s/nº, Jardim Paraíba, próximo ao Setor Laranja.A coordenadora-geral da Academia da Vida, Márcia Campos, disse que o objetivo dos cursos é promover a transformação da vida das pessoas a partir do conhecimento e também colaborar para uma melhor inserção delas na sociedade.“Aqui nós trabalhamos focados no aprendizado e no fomento do conhecimento, pois acreditamos que ele gera transformação na vida das pessoas, independentemente da idade delas, mas não a partir de avaliações. Nos nossos cursos, o aluno aprende pelo prazer de aprender, e a socialização é muito importante para a pessoa idosa, que muitas vezes fica ociosa em seus lares. Essas pessoas precisam trabalhar com a mente porque, assim como o corpo, ela precisa ser trabalhada”, afirmou Márcia.Ela contou como são os ambientes que as pessoas encontrarão na Academia da Vida e convidou os idosos de Volta Redonda a conhecerem a estrutura e o formato de trabalho da instituição, além de se matricularem nos cursos disponíveis.“Contamos com um ambiente acolhedor, onde rimos, nos divertimos e aprendemos juntos. Também fazemos vários eventos, passeios, novas amizades, criamos novos vínculos e, assim, a vida passa a ter um novo sentido. Trabalhamos de uma forma para que a pessoa possa se sentir participante da sociedade, porque ela pode dar opiniões, é ouvida e participa ativamente do mundo em que vive. Convido você, idoso, a vir conhecer a nossa Academia, escolher um curso e vivenciar maravilhosos momentos conosco”, contou a coordenadora.

Sobre a Academia da Vida

A Academia da Vida Oscar Cardoso é uma unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), criada em 2004, durante o segundo mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. Atualmente, atende cerca de 320 alunos, beneficiando pessoas da Melhor Idade com 60 anos ou mais e oferecendo cursos de atualização e extensão.



Essa é uma iniciativa pioneira no Brasil. A unidade tem como proposta pedagógica reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção do envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.