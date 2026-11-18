Veículo invadiu a calçada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro - Foto: Reprodução/Rede Social

Veículo invadiu a calçada na Avenida Amaral Peixoto, no CentroFoto: Reprodução/Rede Social

Publicado 18/11/2026 09:28 | Atualizado 18/11/2026 09:48

Seis pessoas, entre elas uma criança de 3 anos, foram atropeladas por um carro que invadiu a calçada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda , na terça-feira (17). O motorista foi detido pela Guarda Municipal após ser submetido a um exame de sangue, realizado no hospital, que apontou a presença de álcool no organismo. O resultado foi de 0,94 miligrama de álcool por litro de sangue, segundo informações.





As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para duas unidades de saúde do município. Uma mulher e a criança foram levadas por uma ambulância do Samu para um hospital particular. Os outros quatro feridos, sendo três mulheres e um homem, receberam atendimento dos bombeiros e foram encaminhados ao Hospital São João Batista.



Até o momento, a dinâmica do acidente não havia sido esclarecida. Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que fizeram o veículo sair da pista e atingir as pessoas que estavam na calçada. A polícia também não divulgou os nomes das vítimas. LEIA MAIS: Motorista embriagado e sem CNH é preso pela GMVR após atropelar três pessoas As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para duas unidades de saúde do município. Uma mulher e a criança foram levadas por uma ambulância do Samu para um hospital particular. Os outros quatro feridos, sendo três mulheres e um homem, receberam atendimento dos bombeiros e foram encaminhados ao Hospital São João Batista.Até o momento, a dinâmica do acidente não havia sido esclarecida. Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que fizeram o veículo sair da pista e atingir as pessoas que estavam na calçada. A polícia também não divulgou os nomes das vítimas.

Quatro pessoas foram levadas ao Hospital São João Batista

De acordo com informações divulgadas pelo Hospital São João Batista, uma mulher de 76 anos sofreu ferimentos leves na cabeça e nos braços. Ela passou por uma tomografia e permanecia em observação, aguardando o resultado do exame.



Em outra paciente, de 62 anos, foi constatado um trauma. Após passar por exames, foi encaminhada ao setor de ortopedia, sem indicação de necessidade de cirurgia.



Um homem de 55 anos e uma mulher de 61 anos também permaneciam lúcidos e em observação na unidade hospitalar. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da criança e da mulher encaminhadas ao hospital particular.

Motorista permaneceu preso

Segundo a Guarda Municipal, o condutor foi levado ao Hospital São João Batista, onde passou por exame de sangue. O resultado apontou 0,94 mg/L de álcool no organismo.



O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a condução de veículo com concentração igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, aferida por teste de etilômetro, configura crime de trânsito. A legislação também prevê a caracterização do crime por outros meios de prova que indiquem alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.



Após ser detido pela Guarda Municipal, o motorista foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda. A ocorrência foi registrada, e ele permaneceu preso. O homem vai responder por lesão corporal qualificada no trânsito por conduzir veículo com a capacidade alterada causada pelo consumo de álcool.