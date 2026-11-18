Veículo invadiu a calçada na Avenida Amaral Peixoto, no CentroFoto: Reprodução/Rede Social
As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para duas unidades de saúde do município. Uma mulher e a criança foram levadas por uma ambulância do Samu para um hospital particular. Os outros quatro feridos, sendo três mulheres e um homem, receberam atendimento dos bombeiros e foram encaminhados ao Hospital São João Batista.
Até o momento, a dinâmica do acidente não havia sido esclarecida. Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que fizeram o veículo sair da pista e atingir as pessoas que estavam na calçada. A polícia também não divulgou os nomes das vítimas.
Quatro pessoas foram levadas ao Hospital São João Batista
Em outra paciente, de 62 anos, foi constatado um trauma. Após passar por exames, foi encaminhada ao setor de ortopedia, sem indicação de necessidade de cirurgia.
Um homem de 55 anos e uma mulher de 61 anos também permaneciam lúcidos e em observação na unidade hospitalar. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da criança e da mulher encaminhadas ao hospital particular.
Motorista permaneceu preso
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a condução de veículo com concentração igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, aferida por teste de etilômetro, configura crime de trânsito. A legislação também prevê a caracterização do crime por outros meios de prova que indiquem alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.
Após ser detido pela Guarda Municipal, o motorista foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda. A ocorrência foi registrada, e ele permaneceu preso. O homem vai responder por lesão corporal qualificada no trânsito por conduzir veículo com a capacidade alterada causada pelo consumo de álcool.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.