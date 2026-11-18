Equipes iniciam a montagem do Natal da Cidadania - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Equipes iniciam a montagem do Natal da CidadaniaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 18/11/2026 15:05

Equipes trabalham na montagem dos cenários e na instalação da decoração em diferentes pontos da cidade, cresce a expectativa para mais uma edição do Natal da Cidadania , uma tradição que ultrapassa as fronteiras do município e atrai milhares de visitantes de cidades da região. Para muitas famílias, é uma oportunidade de viver momentos especiais, registrar lembranças e compartilhar com as crianças a magia dessa época do ano.





A abertura oficial será no dia 4 de dezembro, às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Neste ano, o evento chega com novidades, atrações renovadas e uma proposta que valoriza o acolhimento, a inclusão, a solidariedade e a sustentabilidade.



A preparação já está em andamento. São equipes trabalhando para recuperar peças, renovar estruturas, montar cenários e transformar materiais que já fizeram parte de outras edições em novos elementos natalinos. A decoração contará com 12 árvores espalhadas pelo município: dez com 12 metros de altura e outras duas com 18 metros.



“Queremos que o Natal da Cidadania seja um momento de alegria, encontro e encantamento para as famílias. Estamos trabalhando para preparar uma festa bonita, acolhedora e inclusiva, com atrações para as crianças e novidades que vão surpreender quem visitar a cidade. A montagem já começou e estamos cuidando de cada detalhe para que todos possam viver essa experiência”, destaca o coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini. LEIA MAIS: Com novidades e foco na inclusão, Natal da Cidadania de Volta Redonda recebeu mais de 100 mil pessoas A abertura oficial será no dia 4 de dezembro, às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Neste ano, o evento chega com novidades, atrações renovadas e uma proposta que valoriza o acolhimento, a inclusão, a solidariedade e a sustentabilidade.A preparação já está em andamento. São equipes trabalhando para recuperar peças, renovar estruturas, montar cenários e transformar materiais que já fizeram parte de outras edições em novos elementos natalinos. A decoração contará com 12 árvores espalhadas pelo município: dez com 12 metros de altura e outras duas com 18 metros.“Queremos que o Natal da Cidadania seja um momento de alegria, encontro e encantamento para as famílias. Estamos trabalhando para preparar uma festa bonita, acolhedora e inclusiva, com atrações para as crianças e novidades que vão surpreender quem visitar a cidade. A montagem já começou e estamos cuidando de cada detalhe para que todos possam viver essa experiência”, destaca o coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini.

Novidades para encantar crianças e adultos

Na Praça Brasil, um dos destaques da decoração será um grande castelo cenográfico, que está sendo montado na entrada do túnel e promete chamar a atenção de quem passar pelo local. Outra atração que estará de volta é a mini roda-gigante cenográfica de ursinhos, que passou por um trabalho de restauração e será novamente disponibilizada ao público, oferecendo um cenário especial para fotos e lembranças em família.



A chegada do Papai Noel também promete ser um dos momentos marcantes da abertura. O Bom Velhinho chegará em um trenzinho, dando início à celebração. A programação de abertura contará ainda com um espetáculo teatral com 15 atores, entre adultos e crianças, ligado ao trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).



A decoração também está sendo renovada em outros pontos da cidade, com intervenções nas ruas 14 e 33, na Vila Santa Cecília, levando o clima natalino para além da Praça Brasil.

Um Natal para todas as crianças

Mais do que oferecer atrações, o Natal da Cidadania busca garantir que todas as crianças possam participar e aproveitar a festa. A organização considera as diferentes necessidades do público infantil, com atenção especial às crianças com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.



A escolha dos presentes também considera esse cuidado. Entre os brinquedos que serão distribuídos estão itens para brincadeiras com bolhas de sabão e Aquaplay, proporcionando momentos de diversão às crianças. A proposta é oferecer opções adequadas e acolhedoras, valorizando a participação de todos.

Criatividade, sustentabilidade e reaproveitamento

Por trás dos cenários que encantam o público existe também um trabalho de criação e transformação. Parte dos materiais utilizados na decoração vem de edições anteriores e de outros projetos da Prefeitura. Em vez de serem descartados, esses elementos passam por recuperação e ganham novas formas, cores e funções.



O trabalho é coordenado pelo cenógrafo Paulo Bernardo e sua equipe, responsáveis por dar vida aos ambientes natalinos. A proposta une criatividade, reaproveitamento e planejamento para renovar a decoração e preparar espaços que convidem moradores e visitantes a celebrar.



“Cada peça tem uma história e ganha uma nova possibilidade de fazer parte do Natal. Nosso trabalho é justamente transformar, recuperar e dar novos significados aos materiais, criando cenários que despertem encantamento e emoção. É uma montagem feita com muita criatividade e dedicação, pensando nas famílias e, principalmente, no sorriso das crianças”, destaca Paulo Bernardo.

A Casa do Papai Noel espera pelas famílias

Um dos pontos altos da festa será a Casa do Papai Noel, que funcionará diariamente de 4 a 23 de dezembro, das 18h às 22h. A expectativa é distribuir aproximadamente 25 mil brinquedos. A entrada na Casa e a entrega dos presentes serão organizadas por meio de senhas.



Com a cidade em preparação e uma programação pensada para reunir diferentes gerações, o Natal da Cidadania renova uma tradição que já faz parte da memória afetiva de muitas famílias. Em dezembro, Volta Redonda volta a ser cenário de encontros, sorrisos e momentos que ajudam a tornar o Natal ainda mais especial.