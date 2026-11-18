Equipes iniciam a montagem do Natal da CidadaniaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
A abertura oficial será no dia 4 de dezembro, às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Neste ano, o evento chega com novidades, atrações renovadas e uma proposta que valoriza o acolhimento, a inclusão, a solidariedade e a sustentabilidade.
A preparação já está em andamento. São equipes trabalhando para recuperar peças, renovar estruturas, montar cenários e transformar materiais que já fizeram parte de outras edições em novos elementos natalinos. A decoração contará com 12 árvores espalhadas pelo município: dez com 12 metros de altura e outras duas com 18 metros.
“Queremos que o Natal da Cidadania seja um momento de alegria, encontro e encantamento para as famílias. Estamos trabalhando para preparar uma festa bonita, acolhedora e inclusiva, com atrações para as crianças e novidades que vão surpreender quem visitar a cidade. A montagem já começou e estamos cuidando de cada detalhe para que todos possam viver essa experiência”, destaca o coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini.
Novidades para encantar crianças e adultos
A chegada do Papai Noel também promete ser um dos momentos marcantes da abertura. O Bom Velhinho chegará em um trenzinho, dando início à celebração. A programação de abertura contará ainda com um espetáculo teatral com 15 atores, entre adultos e crianças, ligado ao trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).
A decoração também está sendo renovada em outros pontos da cidade, com intervenções nas ruas 14 e 33, na Vila Santa Cecília, levando o clima natalino para além da Praça Brasil.
Um Natal para todas as crianças
A escolha dos presentes também considera esse cuidado. Entre os brinquedos que serão distribuídos estão itens para brincadeiras com bolhas de sabão e Aquaplay, proporcionando momentos de diversão às crianças. A proposta é oferecer opções adequadas e acolhedoras, valorizando a participação de todos.
Criatividade, sustentabilidade e reaproveitamento
O trabalho é coordenado pelo cenógrafo Paulo Bernardo e sua equipe, responsáveis por dar vida aos ambientes natalinos. A proposta une criatividade, reaproveitamento e planejamento para renovar a decoração e preparar espaços que convidem moradores e visitantes a celebrar.
“Cada peça tem uma história e ganha uma nova possibilidade de fazer parte do Natal. Nosso trabalho é justamente transformar, recuperar e dar novos significados aos materiais, criando cenários que despertem encantamento e emoção. É uma montagem feita com muita criatividade e dedicação, pensando nas famílias e, principalmente, no sorriso das crianças”, destaca Paulo Bernardo.
A Casa do Papai Noel espera pelas famílias
Com a cidade em preparação e uma programação pensada para reunir diferentes gerações, o Natal da Cidadania renova uma tradição que já faz parte da memória afetiva de muitas famílias. Em dezembro, Volta Redonda volta a ser cenário de encontros, sorrisos e momentos que ajudam a tornar o Natal ainda mais especial.
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