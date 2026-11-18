Adolescente foi levado para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado durante um cerco realizado na Rua Vista Alegre. Conhecido pelo apelido de “Sorriso”, ele carregava uma mochila com entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular.
A corporação aponta o adolescente como integrante do Comando Vermelho e suspeito de participação na invasão ao Complexo Vila Brasília. O episódio, que desencadeou uma série de ações policiais na cidade, é investigado pelas autoridades.
Adolescente foi encaminhado à 93ª DP
Após a abordagem, o adolescente foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.
A apreensão integra os desdobramentos da Operação Impacto, realizada pelo 28º BPM em meio às ações de reforço da segurança na cidade após os confrontos entre grupos criminosos e a tentativa de invasão ao Complexo Vila Brasília.
Sobre a Operação Impacto
O Carro-Comando da Corporação ficará responsável por centralizar a coordenação das ações e será posicionado na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. O GAM também atuará com uma aeronave em sobrevoo na região.
Além do efetivo do 28º BPM, unidades especiais e especializadas serão mobilizadas para reforçar o policiamento ostensivo e as ações operacionais. Participam da iniciativa policiais de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
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