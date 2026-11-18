Adolescente foi levado para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Adolescente foi levado para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 18/11/2026 16:15

Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento na invasão criminosa ao Complexo Vila Brasília, foi apreendido na manhã de terça-feira (17), no Morro da Caviana, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), como parte da Operação Impacto , que reúne ações de segurança em diferentes regiões do município.





De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado durante um cerco realizado na Rua Vista Alegre. Conhecido pelo apelido de “Sorriso”, ele carregava uma mochila com entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular.



A corporação aponta o adolescente como integrante do LEIA MAIS: Polícia Militar inicia 'Operação Impacto' em Volta Redonda De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado durante um cerco realizado na Rua Vista Alegre. Conhecido pelo apelido de “Sorriso”, ele carregava uma mochila com entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular.A corporação aponta o adolescente como integrante do Comando Vermelho e suspeito de participação na invasão ao Complexo Vila Brasília. O episódio, que desencadeou uma série de ações policiais na cidade, é investigado pelas autoridades.

Adolescente foi encaminhado à 93ª DP

Segundo a PM, o jovem possui registros anteriores por atos infracionais relacionados a homicídio, roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A corporação, porém, não detalhou a quantidade ou os tipos de drogas encontrados na mochila, nem o valor em dinheiro apreendido.



Após a abordagem, o adolescente foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.



A apreensão integra os desdobramentos da Operação Impacto, realizada pelo 28º BPM em meio às ações de reforço da segurança na cidade após os confrontos entre grupos criminosos e a tentativa de invasão ao Complexo Vila Brasília.

Não obtivemos contato com a defesa do adolescente suspeito.

Sobre a Operação Impacto

Nesta etapa, serão mobilizados 148 policiais militares com o apoio logístico de um veículo blindado, além do suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM). A mobilização tem como objetivo ampliar o patrulhamento ostensivo e reforçar a presença policial nas principais áreas do município.



O Carro-Comando da Corporação ficará responsável por centralizar a coordenação das ações e será posicionado na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. O GAM também atuará com uma aeronave em sobrevoo na região.



Além do efetivo do 28º BPM, unidades especiais e especializadas serão mobilizadas para reforçar o policiamento ostensivo e as ações operacionais. Participam da iniciativa policiais de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).