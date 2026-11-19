As apresentações fazem parte da programação pelo Mês da Consciência Negra - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As apresentações fazem parte da programação pelo Mês da Consciência NegraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/11/2026 16:00

O Memorial Zumbi dos Palmares , na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, terá dois dias de atividades culturais em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A programação começa na quinta-feira (19), a partir das 17h, com apresentações do Grupo Realce e do projeto Charme Hits. Na sexta-feira (20), às 10h, será realizada uma sessão solene com participação da Banda Municipal de Volta Redonda. A entrada é gratuita nos dois dias.





As atividades fazem parte da programação especial organizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), para marcar o Mês da Consciência Negra. A proposta é reunir música e manifestações culturais em um espaço dedicado à valorização da história e da identidade negra no município.



Na quinta-feira, o destaque será o Grupo Realce, que completa 40 anos de trajetória em 2026. O público também poderá acompanhar o repertório do projeto Charme Hits, em uma tarde dedicada ao samba e à música charme.



A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, convidou moradores e visitantes a participarem das comemorações. Segundo ela, o espaço mantém atividades culturais e educativas durante todo o ano, com ações voltadas à valorização da cultura negra, e preparou uma programação especial para o mês de novembro. LEIA MAIS: Memorial Zumbi dos Palmares terá programação especial em novembro As atividades fazem parte da programação especial organizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), para marcar o Mês da Consciência Negra. A proposta é reunir música e manifestações culturais em um espaço dedicado à valorização da história e da identidade negra no município.Na quinta-feira, o destaque será o Grupo Realce, que completa 40 anos de trajetória em 2026. O público também poderá acompanhar o repertório do projeto Charme Hits, em uma tarde dedicada ao samba e à música charme.A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, convidou moradores e visitantes a participarem das comemorações. Segundo ela, o espaço mantém atividades culturais e educativas durante todo o ano, com ações voltadas à valorização da cultura negra, e preparou uma programação especial para o mês de novembro.

Programação reúne atividades culturais e educativas

A agenda comemorativa do Memorial Zumbi começou no dia 9 de novembro e inclui atividades voltadas à valorização da cultura, da arte, da história e da identidade negra. Entre as atrações realizadas e previstas estão painéis temáticos, exposição, apresentações culturais, Tour Afro-pedagógico, roda de rima e cine debate.



Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a programação será encerrada com uma sessão solene no próprio Memorial, a partir das 10h. A cerimônia terá participação da Banda Municipal de Volta Redonda.



O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância de manter atividades que abordem diferentes aspectos da cultura e da história da população negra. De acordo com ele, o Memorial Zumbi permanece aberto à realização de iniciativas que promovam essa valorização.



O espaço, localizado na Vila Santa Cecília, recebe atividades culturais e educativas ao longo do ano. A programação de novembro amplia essas ações com encontros e apresentações abertas ao público, tendo como referência o Dia da Consciência Negra.

Serviço

Comemoração do Dia da Consciência Negra no Memorial Zumbi dos Palmares



19 de novembro, quinta-feira, a partir das 17h: apresentações do Grupo Realce e do projeto Charme Hits.



20 de novembro, sexta-feira, às 10h: sessão solene com participação da Banda Municipal de Volta Redonda.



Local: Memorial Zumbi dos Palmares, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.



Entrada: gratuita.