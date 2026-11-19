As apresentações fazem parte da programação pelo Mês da Consciência NegraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
As atividades fazem parte da programação especial organizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), para marcar o Mês da Consciência Negra. A proposta é reunir música e manifestações culturais em um espaço dedicado à valorização da história e da identidade negra no município.
Na quinta-feira, o destaque será o Grupo Realce, que completa 40 anos de trajetória em 2026. O público também poderá acompanhar o repertório do projeto Charme Hits, em uma tarde dedicada ao samba e à música charme.
A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, convidou moradores e visitantes a participarem das comemorações. Segundo ela, o espaço mantém atividades culturais e educativas durante todo o ano, com ações voltadas à valorização da cultura negra, e preparou uma programação especial para o mês de novembro.
Programação reúne atividades culturais e educativas
Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a programação será encerrada com uma sessão solene no próprio Memorial, a partir das 10h. A cerimônia terá participação da Banda Municipal de Volta Redonda.
O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância de manter atividades que abordem diferentes aspectos da cultura e da história da população negra. De acordo com ele, o Memorial Zumbi permanece aberto à realização de iniciativas que promovam essa valorização.
O espaço, localizado na Vila Santa Cecília, recebe atividades culturais e educativas ao longo do ano. A programação de novembro amplia essas ações com encontros e apresentações abertas ao público, tendo como referência o Dia da Consciência Negra.
Serviço
19 de novembro, quinta-feira, a partir das 17h: apresentações do Grupo Realce e do projeto Charme Hits.
20 de novembro, sexta-feira, às 10h: sessão solene com participação da Banda Municipal de Volta Redonda.
Local: Memorial Zumbi dos Palmares, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.
Entrada: gratuita.
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