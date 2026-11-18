Edição 2026 homenageou 88 profissionais da Educação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Edição 2026 homenageou 88 profissionais da EducaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/11/2026 16:30

Em reconhecimento ao trabalho pedagógico desenvolvido e tendo como objetivo a valorização de profissionais que desenvolvem práticas de excelência na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Volta Redonda entregou, na noite dessa terça-feira, dia 17, o “Prêmio Educador Destaque do Ano 2026”. Durante a cerimônia, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro Laranjal, 88 profissionais, entre cuidadores, auxiliares de educação, docentes do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de profissionais que trabalham na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME).





Os indicados para a premiação foram profissionais em exercício no magistério com, no mínimo, um ano de efetiva atuação na unidade escolar, que pode ser ligada à SME ou à Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Nas escolas, o “Educador Destaque” é eleito pelos outros profissionais da unidade e referendado pela equipe diretiva. Na sede da secretaria o processo é o mesmo, os colegas escolhem o homenageado, que é confirmado pelo Gabinete da SME.



O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, prestigiou a cerimônia e levou os parabéns do prefeito Antonio Francisco Neto para os premiados e todos os profissionais que fazem da Educação de Volta Redonda uma referência. Ele cumprimentou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, o presidente da Fevre, Caio Teixeira, e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre.



“É uma alegria imensa estar aqui esta noite. Esta cerimônia é muito justa e muito necessária, porque ela faz aquilo que muitas vezes esquecemos de fazer no dia a dia corrido: ela é para dizer obrigado. Obrigado por não desistirem. Sei que não é fácil. A educação pública brasileira é um desafio diário. É lidar com realidades diferentes. E mesmo assim, vocês estão Iá, todos os dias, fazendo a diferença. Quando reconhecemos um Profissional Destaque, nós estamos na verdade lançando uma luz sobre centenas de outros que, anonimamente, também são destaque em suas unidades. Vocês são a base do que Volta Redonda quer ser. Uma cidade que desenvolveu pelo aço, mas que vai se sustentar pelo conhecimento. Obrigado por transformarem a educação, com amor e profissionalismo”, falou Faria, cumprimentando também todos diretores, professores, orientadores, funcionários e familiares presentes e, de forma muito especial, os homenageados como Profissional Destaque de 2026.



O secretário municipal de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, parabenizou os destaques e agradeceu a todos os profissionais da rede municipal e seguiu afirmando estar alegre e orgulhoso de entregar a certificação pelo talento, dedicação e amor à Educação. “Uma educação pública de qualidade transforma gerações. Obrigado pelo compromisso com o aprendizado dos estudantes”, disse o secretário.



Ele ressaltou que o certificado “Educador Destaque” é um reconhecimento, uma valorização do profissional. “O prêmio é um estímulo para que continuem a ser inspiração para os colegas”, ressaltou Osvaldir, anunciando que todos os premiados vão ganhar uma viagem, em dezembro, para o hotel Le Canton, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.



O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também parabenizou os vencedores. "Esse prêmio, mais do que a celebração de uma conquista individual, deve ser visto como enaltecimento da dedicação de todos os profissionais da Educação. É no chão da escola que a Educação realmente acontece e são esses profissionais que fazem acontecer". LEIA MAIS: Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato comemora 30 anos da unidade Os indicados para a premiação foram profissionais em exercício no magistério com, no mínimo, um ano de efetiva atuação na unidade escolar, que pode ser ligada à SME ou à Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Nas escolas, o “Educador Destaque” é eleito pelos outros profissionais da unidade e referendado pela equipe diretiva. Na sede da secretaria o processo é o mesmo, os colegas escolhem o homenageado, que é confirmado pelo Gabinete da SME.O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, prestigiou a cerimônia e levou os parabéns do prefeito Antonio Francisco Neto para os premiados e todos os profissionais que fazem da Educação de Volta Redonda uma referência. Ele cumprimentou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, o presidente da Fevre, Caio Teixeira, e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre.“É uma alegria imensa estar aqui esta noite. Esta cerimônia é muito justa e muito necessária, porque ela faz aquilo que muitas vezes esquecemos de fazer no dia a dia corrido: ela é para dizer obrigado. Obrigado por não desistirem. Sei que não é fácil. A educação pública brasileira é um desafio diário. É lidar com realidades diferentes. E mesmo assim, vocês estão Iá, todos os dias, fazendo a diferença. Quando reconhecemos um Profissional Destaque, nós estamos na verdade lançando uma luz sobre centenas de outros que, anonimamente, também são destaque em suas unidades. Vocês são a base do que Volta Redonda quer ser. Uma cidade que desenvolveu pelo aço, mas que vai se sustentar pelo conhecimento. Obrigado por transformarem a educação, com amor e profissionalismo”, falou Faria, cumprimentando também todos diretores, professores, orientadores, funcionários e familiares presentes e, de forma muito especial, os homenageados como Profissional Destaque de 2026.O secretário municipal de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, parabenizou os destaques e agradeceu a todos os profissionais da rede municipal e seguiu afirmando estar alegre e orgulhoso de entregar a certificação pelo talento, dedicação e amor à Educação. “Uma educação pública de qualidade transforma gerações. Obrigado pelo compromisso com o aprendizado dos estudantes”, disse o secretário.Ele ressaltou que o certificado “Educador Destaque” é um reconhecimento, uma valorização do profissional. “O prêmio é um estímulo para que continuem a ser inspiração para os colegas”, ressaltou Osvaldir, anunciando que todos os premiados vão ganhar uma viagem, em dezembro, para o hotel Le Canton, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também parabenizou os vencedores. "Esse prêmio, mais do que a celebração de uma conquista individual, deve ser visto como enaltecimento da dedicação de todos os profissionais da Educação. É no chão da escola que a Educação realmente acontece e são esses profissionais que fazem acontecer".

Inovação e tecnologia na aprendizagem

No mesmo evento também foram entregues as premiações da segunda edição do prêmio institucional que neste ano abordou o tema “Inovação e Tecnologia na Aprendizagem”, destacando o trabalho desenvolvido pelas unidades na integração das tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem, com foco nas competências e habilidades previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) da Computação.



Os projetos inscritos foram analisados por uma banca avaliadora composta por membros do Centro de Tecnologia e Inovação, que considerou os diferentes aspectos das propostas e o impacto das ações desenvolvidas no cotidiano escolar.



A unidade vencedora, com o projeto “Tecnologia Assistiva e Rádio Teatro na construção da autonomia, da autoria e do protagonismo de estudantes com Deficiência Visual”, foi a E.M. Especializada Dr. Hilton Rocha. Em 2º lugar, com o projeto “Da Tragédia de Shakespeare à Fotonovela Digital”, ficou a E.M. Prefeito José Juarez Antunes. E também mereceram destaque o “Projeto Horizontes Geopolíticos: do cenário Global à realidade local”, do Colégio João XXIII, e “Relato de Experiência: Tecnologia como aliada na prática pedagógica”, da Escola Municipal Miguel Couto Filho, que empataram na 3ª colocação.

Valorização da cultura

As atrações culturais da noite ficaram por conta dos alunos que venceram o 1º Festival de Talentos Abdias do Nascimento, uma realização da Secretaria Municipal de Educação, pelo Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Nerer. O festival celebrou a arte, a cultura e a ancestralidade afro-brasileira construídas dentro de nossas escolas. E a primeira edição homenageou o sambista Arlindo Cruz.



Na noite de entrega do Prêmio Educador Destaque de 2026, profissionais da Educação e convidados assistiram à peça teatral “O show tem que continuar”, que conta um pouco da história de Arlindo Cruz, encenada por alunos da E.M. José Juarez Antunes; à apresentação da aluna Maria Eduarda, da E.M. Professora Marizinha Félix, vencedora da categoria Escrevivência, contando sobre a própria história; e também a vencedora da categoria música, a aluna Júlia Lacerda, da E.M. Professora Maria Rosa Rodrigues.

Confira os vencedores da noite

Auxiliares de educação infantil:



Creche Municipal Ayrton Senna – Eliana Aparecida dos Santos;

C.M Elza Bertazzo – Hellen Campos Silva Martins

C.M. Gotinhas de Amor – Flaviany Silva Felix

C.M. José Ferreira Dos Santos – Lucélia De Oliveira

C.M. Mahatma Gandhi – Renata Gonçalves Da Silva Rodrigues

C.M. Raiozinho De Sol – Laura Cristina Teixeira Ferraz

Centro Municipal de Educação Infantil Aracy De Carvalho Di Biasi – Marlene Batista Dos Santos Athaíde

Cmei Barquinho de Papel – Ariane Campos Benhame

Cmei Cora Coralina – Vagner Pontes de Souza

Cmei Dauro Peixoto Aragão – Marcella dos Santos Rocha Rodrigues

Cmei Elza Costa Figueredo – Márcia Rossane de Oliveira

Cmei Herbert de Souza – Irani Gomes de Araújo Pereira

Cmei Jezuaet de Souza – Pâmela Alexandra Duarte Evangelista Faria

Cmei Maria dos Santos R. Hygino – Jéssica Cristina da Silva Candido

Cmei Pinguinho de Gente – Jamile de Fátima Oliveira

Cmei Recanto Infantil – Gabriella Gomes dos Santos

Escola Municipal José Fontes Torres – Denise Lopes da Silva Satiro

E.M. Palmares – Caroline Silva de Souza



Educação especial:



E.M. Espírito Santo – Taynara da Silva Martins

E.M. Pará – Margarete Feitosa dos Santos

E.M. Professor Luiz Catanhede de Carvalho Almeida – Ana Cláudia Rodrigues da Silva

E.M. Professora Antonietta Motta Bastos – Regina Santos da Silva



Corpo docente:



Escola Municipal Especializada Prof.ª Dayse Mansur da Costa Lima – Gabriela do Nascimento Luiz de Vasconcelos

Creche Municipal Acalanto – Kari de Oliveira Coutinho

C.M. Amor Perfeito - Gilmara Rodrigues de Freitas

C.M. Maria Clara Machado – Amanda Tavares de Oliveira Bastos

C.M. Nosso Espaço – Nieta Roberta

Centro Municipal de Educação Infantil Alzira Vargas – Cristiane Rodrigues

Cmei Balãozinho Vermelho – Wiviane Gonzaga Carvalho

Cmei Bem Me Quer – Marcilene da Glória Rabelo

Cmei Cirandinha – Elaine De Souza Sampaio

Cmei Mundo Colorido Geralda Pereira Lopes – Viviane Serra Almeida Antunes Silveira

Cmei Madre Tereza de Calcutá – Christiane Angélica Furtado Balbino

Cmei Monteiro Lobato – Luciana Aparecida Santos de Paula Silva

Cmei Prof. Mário de Jesus Palheta Nunes – Larissa De Oliveira Teixeira

Cmei Marlene Mendes de Castro – Marcia Assis Pereira

Cmei Therezinha Duarte de Faria – Gisele Alves dos Passos

Cmei Vera Lúcia Silveira Braga – Marileia Cecília de Carvalho Schucler Reis

Cmei Zilda Arns – Carolina Natalício Da Silva

Escola Municipal Amaral Peixoto – Mônica Mattos Machado

E.M. Carlos Sarkis – Magda Regina dos Santos Pacheco

E.M. Damião Medeiros – Liliane Aparecida Cassiano

E.M. Eng. Sérgio de Andrade Rocha – Flávia Basílio Dias de Sousa

E.M. Fernando de Noronha – Carliene Gerald Oliveira Lima

E.M Goiás – Deise da Silva Santos

E.M. Jesus Menino – Francisca Lúcia Monteiro Queiroz Spinola

E.M. João Haasis – Daniele Araujo Paschoeto

E.M John Kennedy – Queren Suzan Silveira Carvalho Nazareth

E.M. Lions Clube – Lucielle de Paiva Furtado

E.M. Maestro Franklin de Carvalho Júnior – Katieli Tavares de Souza

E.M. Maria José Campos Costa – Élida Vanusa Rivola Martins

E.M. Mário Villani – Joseane Marques Damião

E.M. Mato Grosso – Flávio Zimmaro

E.M. Miguel Couto Filho – Priscilla Constant Ferreira da Silva

E.M. Octacília Da Silva Stockler de Mendonça – Roseli de Carvalho Silva

E.M. Othon Reis Fernandes – Sara de Souza Barroso

E.M. Paraíba – Fernanda de Faria Oliveira Sousa

E.M. Pernambuco – Sueli Rodrigues Eller do Nascimento

E.M. Prof. Domingos Maia – Cátia Rodrigues Xavier

E.M. Prof. Lund Fernandes Villela – Renata Loisa Alcântara Soares

E.M. Prof. Paulo Freire – Monique Duboc do Nascimento

E.M. Profª Juracy Varanda de Almeida Gama – Etelvina Claudiano da Silva Landes

E.M. Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção – Janaina Alves da Silva Candeias Menegatti

E.M. Roraima – Elizandra Lelis Martins Guimarães de Mello

E.M. São Francisco de Assis – Josilaine Lourdes Braga

E.M. Sergipe – Lúcia Maria de Fázio Ferreira

E.M. Nilton Penna Botelho – Thiago Ribeiro de Souza

E.M. Paulo VI – Simone Cristina de Oliveira Freitas

Colégio José Botelho de Athayde – Giselle de Souza Furtado

Colégio João XXIII – Ângela das Graças Milani

E.M. Dr. João Paulo Pio de Abreu – Robert Rene Michel Junior

E.M. Espírito Santo – Taynara da Silva Martins

E.M Prefeito José Juarez Antunes – Mauricio Clarisse Petroceli Loures

E.M. Professora Emiliana Marcondes Casagrande – Ana Paula Soares da Silva

E.M. Professora Maria Rosa Rodrigues – Adilson Soares de Carvalho

E.M. Rubens Machado – Alysson Veloso Dias

E.M. Tocantins – Izabel Juliana Vilete Oliveira

E.M. Walmir De Freitas Monteiro – Rômulo Nóbrega Souza



Educação de Jovens e Adultos:



Escola Municipal Fernando de Noronha – Fabricio Rezende Bitencourt

E.M. Graciema Coura – Hércules Diones Abdo dos Reis

E.M. Pará – Sueli Antonieta de Carvalho Vilela

E.M. Prof. Lund Fernandes Vilela – Marcos Eduardo Paluma

E.M. Roraima – Leila Maria de Paula Amissis

E.M. Dr. Jiulio Caruso – José Geraldo da Silva

E.M. Espírito Santo – Rômulo Augusto

E.M. Prefeito José Juarez Antunes – Cristiane Vanessa de Faria Reis

E.M. Profª. Helena Maria Estefani – Sara Elisabeth Matias Ferreira Pereira



Profissionais da SME:



Centro de Tecnologia e Inovação – Andreia Helena de Almeida Rodrigues

Coordenadoria de Supervisão Escolar – Arineia da Silva Costa

Departamento Geral de Administração – Sheila Freitas de Carvalho

Departamento Pedagógico – Pedro Alves Gonçalves Junior

Fundo Municipal de Educação – Fernanda Rodrigues Francisco

Gabinete – Valéria Cristina Balbi da Silva de Paiva