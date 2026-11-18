Edição 2026 homenageou 88 profissionais da EducaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Os indicados para a premiação foram profissionais em exercício no magistério com, no mínimo, um ano de efetiva atuação na unidade escolar, que pode ser ligada à SME ou à Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Nas escolas, o “Educador Destaque” é eleito pelos outros profissionais da unidade e referendado pela equipe diretiva. Na sede da secretaria o processo é o mesmo, os colegas escolhem o homenageado, que é confirmado pelo Gabinete da SME.
O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, prestigiou a cerimônia e levou os parabéns do prefeito Antonio Francisco Neto para os premiados e todos os profissionais que fazem da Educação de Volta Redonda uma referência. Ele cumprimentou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, o presidente da Fevre, Caio Teixeira, e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e da Fevre.
“É uma alegria imensa estar aqui esta noite. Esta cerimônia é muito justa e muito necessária, porque ela faz aquilo que muitas vezes esquecemos de fazer no dia a dia corrido: ela é para dizer obrigado. Obrigado por não desistirem. Sei que não é fácil. A educação pública brasileira é um desafio diário. É lidar com realidades diferentes. E mesmo assim, vocês estão Iá, todos os dias, fazendo a diferença. Quando reconhecemos um Profissional Destaque, nós estamos na verdade lançando uma luz sobre centenas de outros que, anonimamente, também são destaque em suas unidades. Vocês são a base do que Volta Redonda quer ser. Uma cidade que desenvolveu pelo aço, mas que vai se sustentar pelo conhecimento. Obrigado por transformarem a educação, com amor e profissionalismo”, falou Faria, cumprimentando também todos diretores, professores, orientadores, funcionários e familiares presentes e, de forma muito especial, os homenageados como Profissional Destaque de 2026.
O secretário municipal de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, parabenizou os destaques e agradeceu a todos os profissionais da rede municipal e seguiu afirmando estar alegre e orgulhoso de entregar a certificação pelo talento, dedicação e amor à Educação. “Uma educação pública de qualidade transforma gerações. Obrigado pelo compromisso com o aprendizado dos estudantes”, disse o secretário.
Ele ressaltou que o certificado “Educador Destaque” é um reconhecimento, uma valorização do profissional. “O prêmio é um estímulo para que continuem a ser inspiração para os colegas”, ressaltou Osvaldir, anunciando que todos os premiados vão ganhar uma viagem, em dezembro, para o hotel Le Canton, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
O presidente da Fevre, Caio Teixeira, também parabenizou os vencedores. "Esse prêmio, mais do que a celebração de uma conquista individual, deve ser visto como enaltecimento da dedicação de todos os profissionais da Educação. É no chão da escola que a Educação realmente acontece e são esses profissionais que fazem acontecer".
Inovação e tecnologia na aprendizagem
Os projetos inscritos foram analisados por uma banca avaliadora composta por membros do Centro de Tecnologia e Inovação, que considerou os diferentes aspectos das propostas e o impacto das ações desenvolvidas no cotidiano escolar.
A unidade vencedora, com o projeto “Tecnologia Assistiva e Rádio Teatro na construção da autonomia, da autoria e do protagonismo de estudantes com Deficiência Visual”, foi a E.M. Especializada Dr. Hilton Rocha. Em 2º lugar, com o projeto “Da Tragédia de Shakespeare à Fotonovela Digital”, ficou a E.M. Prefeito José Juarez Antunes. E também mereceram destaque o “Projeto Horizontes Geopolíticos: do cenário Global à realidade local”, do Colégio João XXIII, e “Relato de Experiência: Tecnologia como aliada na prática pedagógica”, da Escola Municipal Miguel Couto Filho, que empataram na 3ª colocação.
Valorização da cultura
Na noite de entrega do Prêmio Educador Destaque de 2026, profissionais da Educação e convidados assistiram à peça teatral “O show tem que continuar”, que conta um pouco da história de Arlindo Cruz, encenada por alunos da E.M. José Juarez Antunes; à apresentação da aluna Maria Eduarda, da E.M. Professora Marizinha Félix, vencedora da categoria Escrevivência, contando sobre a própria história; e também a vencedora da categoria música, a aluna Júlia Lacerda, da E.M. Professora Maria Rosa Rodrigues.
Confira os vencedores da noite
Creche Municipal Ayrton Senna – Eliana Aparecida dos Santos;
C.M Elza Bertazzo – Hellen Campos Silva Martins
C.M. Gotinhas de Amor – Flaviany Silva Felix
C.M. José Ferreira Dos Santos – Lucélia De Oliveira
C.M. Mahatma Gandhi – Renata Gonçalves Da Silva Rodrigues
C.M. Raiozinho De Sol – Laura Cristina Teixeira Ferraz
Centro Municipal de Educação Infantil Aracy De Carvalho Di Biasi – Marlene Batista Dos Santos Athaíde
Cmei Barquinho de Papel – Ariane Campos Benhame
Cmei Cora Coralina – Vagner Pontes de Souza
Cmei Dauro Peixoto Aragão – Marcella dos Santos Rocha Rodrigues
Cmei Elza Costa Figueredo – Márcia Rossane de Oliveira
Cmei Herbert de Souza – Irani Gomes de Araújo Pereira
Cmei Jezuaet de Souza – Pâmela Alexandra Duarte Evangelista Faria
Cmei Maria dos Santos R. Hygino – Jéssica Cristina da Silva Candido
Cmei Pinguinho de Gente – Jamile de Fátima Oliveira
Cmei Recanto Infantil – Gabriella Gomes dos Santos
Escola Municipal José Fontes Torres – Denise Lopes da Silva Satiro
E.M. Palmares – Caroline Silva de Souza
Educação especial:
E.M. Espírito Santo – Taynara da Silva Martins
E.M. Pará – Margarete Feitosa dos Santos
E.M. Professor Luiz Catanhede de Carvalho Almeida – Ana Cláudia Rodrigues da Silva
E.M. Professora Antonietta Motta Bastos – Regina Santos da Silva
Corpo docente:
Escola Municipal Especializada Prof.ª Dayse Mansur da Costa Lima – Gabriela do Nascimento Luiz de Vasconcelos
Creche Municipal Acalanto – Kari de Oliveira Coutinho
C.M. Amor Perfeito - Gilmara Rodrigues de Freitas
C.M. Maria Clara Machado – Amanda Tavares de Oliveira Bastos
C.M. Nosso Espaço – Nieta Roberta
Centro Municipal de Educação Infantil Alzira Vargas – Cristiane Rodrigues
Cmei Balãozinho Vermelho – Wiviane Gonzaga Carvalho
Cmei Bem Me Quer – Marcilene da Glória Rabelo
Cmei Cirandinha – Elaine De Souza Sampaio
Cmei Mundo Colorido Geralda Pereira Lopes – Viviane Serra Almeida Antunes Silveira
Cmei Madre Tereza de Calcutá – Christiane Angélica Furtado Balbino
Cmei Monteiro Lobato – Luciana Aparecida Santos de Paula Silva
Cmei Prof. Mário de Jesus Palheta Nunes – Larissa De Oliveira Teixeira
Cmei Marlene Mendes de Castro – Marcia Assis Pereira
Cmei Therezinha Duarte de Faria – Gisele Alves dos Passos
Cmei Vera Lúcia Silveira Braga – Marileia Cecília de Carvalho Schucler Reis
Cmei Zilda Arns – Carolina Natalício Da Silva
Escola Municipal Amaral Peixoto – Mônica Mattos Machado
E.M. Carlos Sarkis – Magda Regina dos Santos Pacheco
E.M. Damião Medeiros – Liliane Aparecida Cassiano
E.M. Eng. Sérgio de Andrade Rocha – Flávia Basílio Dias de Sousa
E.M. Fernando de Noronha – Carliene Gerald Oliveira Lima
E.M Goiás – Deise da Silva Santos
E.M. Jesus Menino – Francisca Lúcia Monteiro Queiroz Spinola
E.M. João Haasis – Daniele Araujo Paschoeto
E.M John Kennedy – Queren Suzan Silveira Carvalho Nazareth
E.M. Lions Clube – Lucielle de Paiva Furtado
E.M. Maestro Franklin de Carvalho Júnior – Katieli Tavares de Souza
E.M. Maria José Campos Costa – Élida Vanusa Rivola Martins
E.M. Mário Villani – Joseane Marques Damião
E.M. Mato Grosso – Flávio Zimmaro
E.M. Miguel Couto Filho – Priscilla Constant Ferreira da Silva
E.M. Octacília Da Silva Stockler de Mendonça – Roseli de Carvalho Silva
E.M. Othon Reis Fernandes – Sara de Souza Barroso
E.M. Paraíba – Fernanda de Faria Oliveira Sousa
E.M. Pernambuco – Sueli Rodrigues Eller do Nascimento
E.M. Prof. Domingos Maia – Cátia Rodrigues Xavier
E.M. Prof. Lund Fernandes Villela – Renata Loisa Alcântara Soares
E.M. Prof. Paulo Freire – Monique Duboc do Nascimento
E.M. Profª Juracy Varanda de Almeida Gama – Etelvina Claudiano da Silva Landes
E.M. Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção – Janaina Alves da Silva Candeias Menegatti
E.M. Roraima – Elizandra Lelis Martins Guimarães de Mello
E.M. São Francisco de Assis – Josilaine Lourdes Braga
E.M. Sergipe – Lúcia Maria de Fázio Ferreira
E.M. Nilton Penna Botelho – Thiago Ribeiro de Souza
E.M. Paulo VI – Simone Cristina de Oliveira Freitas
Colégio José Botelho de Athayde – Giselle de Souza Furtado
Colégio João XXIII – Ângela das Graças Milani
E.M. Dr. João Paulo Pio de Abreu – Robert Rene Michel Junior
E.M. Espírito Santo – Taynara da Silva Martins
E.M Prefeito José Juarez Antunes – Mauricio Clarisse Petroceli Loures
E.M. Professora Emiliana Marcondes Casagrande – Ana Paula Soares da Silva
E.M. Professora Maria Rosa Rodrigues – Adilson Soares de Carvalho
E.M. Rubens Machado – Alysson Veloso Dias
E.M. Tocantins – Izabel Juliana Vilete Oliveira
E.M. Walmir De Freitas Monteiro – Rômulo Nóbrega Souza
Educação de Jovens e Adultos:
Escola Municipal Fernando de Noronha – Fabricio Rezende Bitencourt
E.M. Graciema Coura – Hércules Diones Abdo dos Reis
E.M. Pará – Sueli Antonieta de Carvalho Vilela
E.M. Prof. Lund Fernandes Vilela – Marcos Eduardo Paluma
E.M. Roraima – Leila Maria de Paula Amissis
E.M. Dr. Jiulio Caruso – José Geraldo da Silva
E.M. Espírito Santo – Rômulo Augusto
E.M. Prefeito José Juarez Antunes – Cristiane Vanessa de Faria Reis
E.M. Profª. Helena Maria Estefani – Sara Elisabeth Matias Ferreira Pereira
Profissionais da SME:
Centro de Tecnologia e Inovação – Andreia Helena de Almeida Rodrigues
Coordenadoria de Supervisão Escolar – Arineia da Silva Costa
Departamento Geral de Administração – Sheila Freitas de Carvalho
Departamento Pedagógico – Pedro Alves Gonçalves Junior
Fundo Municipal de Educação – Fernanda Rodrigues Francisco
Gabinete – Valéria Cristina Balbi da Silva de Paiva
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