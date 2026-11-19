Evento aconteceu no Cras Voldac - Foto: Júlio Araújo/Smas

Evento aconteceu no Cras VoldacFoto: Júlio Araújo/Smas

Publicado 19/11/2026 16:02

Cultura, ancestralidade, identidade e cidadania marcaram o evento ‘Vozes e Território – Raiz de Nós’, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Voldac. Realizada nessa quarta-feira, dia 18, a atividade integrou a programação em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, e transformou o espaço em um ambiente de valorização da história e da cultura afro-brasileira, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos comunitários.





Durante todo o dia, a comunidade participou de uma programação diversificada, que contou com oficinas de tranças, capoeira, atabaque e escrevivência — atividade que valoriza as histórias, vivências e experiências de vida por meio da escrita, de um grupo social, em especial as mulheres negras. Também foram realizadas atividades de samba e culinária ancestral, além de atendimento para atualização do Cadastro Único e participação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH). LEIA MAIS: Volta Redonda comemora o Dia da Consciência Negra no Memorial Zumbi Durante todo o dia, a comunidade participou de uma programação diversificada, que contou com oficinas de tranças, capoeira, atabaque e escrevivência — atividade que valoriza as histórias, vivências e experiências de vida por meio da escrita, de um grupo social, em especial as mulheres negras. Também foram realizadas atividades de samba e culinária ancestral, além de atendimento para atualização do Cadastro Único e participação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH).

Manifestações culturais

Mais do que celebrar a riqueza das manifestações culturais negras, o encontro promoveu o reconhecimento da ancestralidade, a preservação dos saberes tradicionais e o debate sobre o enfrentamento ao racismo. A proposta foi criar um espaço de escuta, pertencimento e valorização das identidades, aproximando a política de Assistência Social das expressões culturais e das realidades presentes nos territórios.



Entre os participantes estava Cláudia Pena, de 62 anos, moradora do bairro Voldac e frequentadora do Cras, onde participa de diversas atividades, como oficina de tranças, além de acompanhar a neta nas oficinas de balé e taekwondo. Ela contou que nunca havia participado de uma celebração como essa e ficou emocionada com a iniciativa.



“Eu nunca tinha participado de uma festa assim e estou amando. É difícil encontrar um lugar que promova um evento como esse, que reúna as pessoas e, principalmente, valorize a gente, a população negra. Estou achando maravilhoso. É muito bom poder viver esse momento”, afirmou.



A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Cristiane Alves, destacou a importância das unidades de Assistência Social também serem espaços de valorização cultural, respeito à diversidade e promoção da cidadania.



“É muito importante que os serviços de Assistência Social também sejam espaços de valorização da cultura, da identidade e da história da população negra. Quando promovemos encontros como esse, fortalecemos vínculos, reconhecemos saberes e contribuímos para uma sociedade mais justa, com respeito à diversidade e garantia de direitos”, afirmou Cristiane.



A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou o papel da política pública na promoção da inclusão e no reconhecimento das diferentes histórias e identidades que compõem a sociedade.



“A Assistência Social trabalha diretamente com as pessoas e com as comunidades. Por isso, promover ações como essa significa reconhecer histórias, valorizar identidades e reafirmar nosso compromisso com a inclusão, o respeito e a garantia de direitos. A valorização da cultura negra também é uma forma de fortalecer a cidadania”, destacou.



A coordenadora do Cras Voldac, Bárbara Bustamante, ressaltou que o enfrentamento ao racismo também passa pela valorização da cultura, pelo reconhecimento da ancestralidade e pelo fortalecimento dos vínculos comunitários.



“Nosso objetivo foi proporcionar um espaço de valorização da cultura negra, de reconhecimento da ancestralidade e de troca de experiências. O enfrentamento ao racismo também passa pelo conhecimento, pelo respeito às diferenças e pela valorização das histórias e dos saberes de cada comunidade. São ações que fortalecem vínculos e contribuem para a garantia de direitos”, explicou Bárbara.



Com o tema ‘Vozes e Território – Raiz de Nós’, o encontro reforçou a importância de reconhecer as raízes culturais, dar visibilidade às vozes da população negra e construir espaços comunitários de respeito, pertencimento e igualdade. A iniciativa reafirmou o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com uma política de Assistência Social que promove inclusão, cidadania e garantia de direitos.