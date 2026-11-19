Reunião aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Reunião aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 19/11/2026 16:07

O Comitê de Enfrentamento aos Efeitos do Fenômeno Climático El Niño em Volta Redonda , formado por representantes de secretarias e órgãos públicos municipais e estaduais e instituições privadas, realizou nesta semana, no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado, sua terceira reunião. Neste encontro, foram definidos os representantes dos integrantes das câmaras técnicas, que atuarão de maneira consultiva, deliberativa e operacional no município.





Também foram apresentados os modelos de formulários técnicos e de planos de trabalho que nortearão as ações de cada membro das câmaras técnicas. Além dessas pautas, o comitê definiu oficialmente que as principais questões apontadas pelas Câmaras Técnicas serão trabalhadas pelo comitê que tem a presidência do prefeito municipal, Antonio Francisco Neto.



Participaram da reunião secretários e representantes das secretarias municipais de Comunicação (Secom), Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Assistência Social (Smas), Esporte e Lazer (Smel), Educação (SME), Meio Ambiente (Smma), Proteção e Defesa Animal (Smpda), Obras (SMO), Ordem Pública (Semop), Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan); Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov); Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec); Fundo Comunitário Municipal (Furban); Departamento de Iluminação Pública (Deip); e Conselho Tutelar. Além deles, estiveram presentes membros da 93ª Delegacia de Polícia Civil, do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 22º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda (GBM), do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da empresa Light.



A subsecretária municipal de Estratégia Governamental, Luzia Luzia Pinto Suhett Tito, explicou como está ocorrendo o andamento do planejamento de ações do Comitê e de suas respectivas câmaras técnicas.



“Primeiramente, estamos fazendo um trabalho de conscientização, pois temos que executar a programação e o diagnóstico para todas as possíveis adversidades deste fenômeno climático. Vamos trabalhar com possibilidades de incrementar todos os recursos possíveis para que possamos deixar a nossa cidade resiliente e capaz de responder a qualquer eventualidade. As secretarias estão incorporando esta questão, e as Câmaras Técnicas designadas vão trabalhar com este pensamento, que é a de auxiliar de forma imediata a nossa população caso ocorra alguma eventualidade”, explicou Luzia.



Dentre as deliberações das Câmaras Técnicas do Comitê, fazem parte a escolha e a gestão técnica e operacional dos abrigos, que são locais para onde as pessoas de eventuais áreas atingidas pelos efeitos do fenômeno El Niño serão deslocadas. Estes locais serão definidos em breve, mas, segundo a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, o governo municipal já possui um planejamento de ações para ser colocado em prática caso seja necessário.



“Tudo o que discutimos aqui é para que a prefeitura e outras secretarias estejam preparadas para uma situação que possa vir a acontecer. Nós, da Smas, já temos o nosso plano de contingência, realizamos periodicamente capacitações, temos um processo norteador do município e, em nível federal, sobre como serão estes abrigos e o que eles precisam ter. Aqui, envolvemos toda a composição do governo para que todos entendam que este é um trabalho que deve ser compartilhado”, afirmou a subsecretária de Assistência Social. LEIA MAIS: Comitê do El Niño institui Câmaras Técnicas para futuros eventos Também foram apresentados os modelos de formulários técnicos e de planos de trabalho que nortearão as ações de cada membro das câmaras técnicas. Além dessas pautas, o comitê definiu oficialmente que as principais questões apontadas pelas Câmaras Técnicas serão trabalhadas pelo comitê que tem a presidência do prefeito municipal, Antonio Francisco Neto.Participaram da reunião secretários e representantes das secretarias municipais de Comunicação (Secom), Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Assistência Social (Smas), Esporte e Lazer (Smel), Educação (SME), Meio Ambiente (Smma), Proteção e Defesa Animal (Smpda), Obras (SMO), Ordem Pública (Semop), Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan); Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov); Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec); Fundo Comunitário Municipal (Furban); Departamento de Iluminação Pública (Deip); e Conselho Tutelar. Além deles, estiveram presentes membros da 93ª Delegacia de Polícia Civil, do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 22º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda (GBM), do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da empresa Light.A subsecretária municipal de Estratégia Governamental, Luzia Luzia Pinto Suhett Tito, explicou como está ocorrendo o andamento do planejamento de ações do Comitê e de suas respectivas câmaras técnicas.“Primeiramente, estamos fazendo um trabalho de conscientização, pois temos que executar a programação e o diagnóstico para todas as possíveis adversidades deste fenômeno climático. Vamos trabalhar com possibilidades de incrementar todos os recursos possíveis para que possamos deixar a nossa cidade resiliente e capaz de responder a qualquer eventualidade. As secretarias estão incorporando esta questão, e as Câmaras Técnicas designadas vão trabalhar com este pensamento, que é a de auxiliar de forma imediata a nossa população caso ocorra alguma eventualidade”, explicou Luzia.Dentre as deliberações das Câmaras Técnicas do Comitê, fazem parte a escolha e a gestão técnica e operacional dos abrigos, que são locais para onde as pessoas de eventuais áreas atingidas pelos efeitos do fenômeno El Niño serão deslocadas. Estes locais serão definidos em breve, mas, segundo a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, o governo municipal já possui um planejamento de ações para ser colocado em prática caso seja necessário.“Tudo o que discutimos aqui é para que a prefeitura e outras secretarias estejam preparadas para uma situação que possa vir a acontecer. Nós, da Smas, já temos o nosso plano de contingência, realizamos periodicamente capacitações, temos um processo norteador do município e, em nível federal, sobre como serão estes abrigos e o que eles precisam ter. Aqui, envolvemos toda a composição do governo para que todos entendam que este é um trabalho que deve ser compartilhado”, afirmou a subsecretária de Assistência Social.

Como são compostas as Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas do Comitê de Enfrentamento aos Efeitos do Fenômeno Climático El Niño são compostas da seguinte forma:



I – Câmara Técnica de Assistência Social, Saúde, Proteção Animal e Efeitos: secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Esporte e Lazer e Proteção e Defesa Animal; e Conselho Tutelar.



II – Câmara Técnica Operacional de Infraestrutura, Energia e Flora em Logradouros Públicos: secretarias municipais de Ordem Pública, Meio Ambiente e Serviços Públicos/Departamento de Energia e Iluminação Pública; Light; e Instituto Estadual do Ambiente.



III – Câmara Técnica de Resposta de Natureza Hídrica e Geológica, Socorro, Resgate e Incêndios Florestais: Defesa Civil; 22º Batalhão do Corpo de Bombeiros; e Serviço Móvel de Urgência.



IV – Câmara Técnica de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Segurança Estrutural e Urbana: secretarias municipais de Obras, e Serviços Públicos; Fundo Comunitário de Volta Redonda e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.



V – Câmara Técnica de Ordenamento da Segurança Urbana e Trânsito: Guarda Municipal; 28º Batalhão da Polícia Militar; Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana; e 93ª Delegacia de Polícia Civil.



VI – Câmara Técnica de Segurança Alimentar: Fundação Beatriz Gama e secretarias municipais de Segurança Alimentar e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos.



VII – Câmara Técnica de Planejamento e Infraestrutura Urbana: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e secretarias municipais de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão e de Desenvolvimento Econômico e Turismo.



VIII – Câmara Técnica de Infraestrutura do Executivo, Comunicação, Educação e Segurança Jurídica: Gabinete de Estratégia Governamental; Procuradoria-Geral do Município; e secretarias municipais de Comunicação e de Educação.