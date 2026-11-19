Trabalho é integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao Idoso - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Trabalho é integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao IdosoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/11/2026 16:20

A Rede de Proteção ao Idoso de Volta Redonda - fruto da atuação conjunta entre o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), sediado na 93ª Delegacia de Polícia (DP), e a Patrulha de Proteção ao Idoso, da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), serviço da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) - realizou mais de 100 ações diretas de apoio, prevenção e combate à violência ao longo do mês de outubro. O trabalho integrado inclui atendimentos especializados, rondas comunitárias, contatos telefônicos e apuração de denúncias.





De acordo com o balanço mensal do Nuai, foram atendidos 29 idosos em situação de violação de direitos em outubro (sendo 26 casos novos e três acompanhamentos de pessoas já assistidas pelo serviço). O gênero apresentou equilíbrio: 15 vítimas eram homens (51,7%) e 14 eram mulheres (48,3%). A faixa etária dos 70 aos 79 anos concentrou a maior parcela dos atendimentos, representando 55,1% do total geral (16 idosos).



Quanto à origem das demandas, a procura espontânea feita pela própria vítima ou por familiares liderou o fluxo de entrada, correspondendo a 48,28% dos casos (14 atendimentos), seguida pelos encaminhamentos realizados pela própria 93ª DP, com 44,83% (13 casos), além de outros órgãos da rede municipal (6,9%). LEIA MAIS: Volta Redonda comemora Dia Nacional e Internacional das Pessoas Idosas De acordo com o balanço mensal do Nuai, foram atendidos 29 idosos em situação de violação de direitos em outubro (sendo 26 casos novos e três acompanhamentos de pessoas já assistidas pelo serviço). O gênero apresentou equilíbrio: 15 vítimas eram homens (51,7%) e 14 eram mulheres (48,3%). A faixa etária dos 70 aos 79 anos concentrou a maior parcela dos atendimentos, representando 55,1% do total geral (16 idosos).Quanto à origem das demandas, a procura espontânea feita pela própria vítima ou por familiares liderou o fluxo de entrada, correspondendo a 48,28% dos casos (14 atendimentos), seguida pelos encaminhamentos realizados pela própria 93ª DP, com 44,83% (13 casos), além de outros órgãos da rede municipal (6,9%).

Tipos de violência e perfil dos agressores

Como uma mesma vítima frequentemente sofre múltiplos tipos de agressão simultaneamente, a equipe técnica contabilizou 44 violações de direitos associadas aos 29 casos atendidos em outubro. A violência psicológica seguiu como a ocorrência mais frequente, representando 22,73% do total (10 registros); seguida pelo abuso financeiro, com 15,91%; golpes (6,82%); negligência (6,82%); ameaça (6,82%); abandono (4,55%); e violência física (4,55%); além de outras demandas como injúria, furto e dano ao patrimônio (18,18%).



O levantamento reforça que a maioria das violações ocorre dentro do próprio ambiente familiar ou de convívio próximo: filhos figuram como principais agressores em 24,14% dos casos (7 registros), seguidos por outros graus de parentesco, com 20,69% (6 casos), e irmãos, com 17,24% (5 casos). Vizinhos responderam por 10,34% (3 registros) e cônjuges por 6,90% (2 casos), enquanto pessoas desconhecidas representaram 17,24% (5 ocorrências).

Presença preventiva e acompanhamentos

No trabalho de campo e acompanhamentos contínuo realizado em outubro, a Patrulha de Proteção ao Idoso da GMVR efetuou 41 ligações diretas de monitoramento para idosos cadastrados, enquanto o Nuai realizou outros 11 contatos de articulação com a rede de proteção.



As equipes também fiscalizaram e atenderam a 11 denúncias de possíveis violações, auxiliaram na formalização de 12 registros de ocorrência policial, cumpriram uma intimação/ofício a pedido da Polícia Civil e realizaram 15 rondas preventivas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Centro-Dia e em polos de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Compromisso com a Melhor Idade

A Secretaria de Ordem Pública, por meio de um trabalho educativo e de palestras itinerantes já capacitou mais de 10 mil idosos sobre os seus direitos. O secretário Coronel Henrique destacou que a integração entre as forças de segurança, a rede de assistência social e a informação levada à população são fundamentais para acabar com a violência contra a pessoa idosa.



“O idoso muitas vezes sente medo ou constrangimento de denunciar, principalmente quando o agressor é alguém da própria família. Por isso, o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso e do Nuai vai muito além do policiamento: é um serviço de proximidade, escuta ativa e acolhimento humanizado. Nossa missão na Ordem Pública é garantir que a Melhor Idade de Volta Redonda, que muito fez pela cidade, tenha seus direitos respeitados e viva com segurança e dignidade”, afirmou Coronel Henrique.

Denúncias e pedidos de ajuda

Denúncias de violações de direitos ou violência contra idosos podem ser feitas pelo número 197 (Nuai, na Polícia Civil - 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania).



Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).