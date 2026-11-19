Trabalho é integrado entre o Nuai e a Patrulha de Proteção ao IdosoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
De acordo com o balanço mensal do Nuai, foram atendidos 29 idosos em situação de violação de direitos em outubro (sendo 26 casos novos e três acompanhamentos de pessoas já assistidas pelo serviço). O gênero apresentou equilíbrio: 15 vítimas eram homens (51,7%) e 14 eram mulheres (48,3%). A faixa etária dos 70 aos 79 anos concentrou a maior parcela dos atendimentos, representando 55,1% do total geral (16 idosos).
Quanto à origem das demandas, a procura espontânea feita pela própria vítima ou por familiares liderou o fluxo de entrada, correspondendo a 48,28% dos casos (14 atendimentos), seguida pelos encaminhamentos realizados pela própria 93ª DP, com 44,83% (13 casos), além de outros órgãos da rede municipal (6,9%).
Tipos de violência e perfil dos agressores
O levantamento reforça que a maioria das violações ocorre dentro do próprio ambiente familiar ou de convívio próximo: filhos figuram como principais agressores em 24,14% dos casos (7 registros), seguidos por outros graus de parentesco, com 20,69% (6 casos), e irmãos, com 17,24% (5 casos). Vizinhos responderam por 10,34% (3 registros) e cônjuges por 6,90% (2 casos), enquanto pessoas desconhecidas representaram 17,24% (5 ocorrências).
As equipes também fiscalizaram e atenderam a 11 denúncias de possíveis violações, auxiliaram na formalização de 12 registros de ocorrência policial, cumpriram uma intimação/ofício a pedido da Polícia Civil e realizaram 15 rondas preventivas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Centro-Dia e em polos de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).
Compromisso com a Melhor Idade
“O idoso muitas vezes sente medo ou constrangimento de denunciar, principalmente quando o agressor é alguém da própria família. Por isso, o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso e do Nuai vai muito além do policiamento: é um serviço de proximidade, escuta ativa e acolhimento humanizado. Nossa missão na Ordem Pública é garantir que a Melhor Idade de Volta Redonda, que muito fez pela cidade, tenha seus direitos respeitados e viva com segurança e dignidade”, afirmou Coronel Henrique.
Denúncias e pedidos de ajuda
Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).
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