Crime está sendo investigado pela 93ª DP de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Crime está sendo investigado pela 93ª DP de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 19/11/2026 18:52

Um jovem de 22 anos foi sequestrado por quatro homens armados na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda , o crime aconteceu na Rua Angélica. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos invadiram o quintal de uma residência e levaram a vítima à força. Até o momento do registro da ocorrência, o paradeiro do rapaz era desconhecido.





A mãe do jovem relatou aos policiais que os quatro homens chegaram ao imóvel e entraram no quintal, onde também ficam outras residências pertencentes a familiares. Pelo menos três dos suspeitos estavam armados com fuzis, enquanto o quarto portava uma pistola.



Ainda de acordo com o relato, três criminosos vestiam roupas semelhantes às utilizadas por policiais militares. Eles também usavam balaclavas, para esconder o rosto, e coletes balísticos. O quarto suspeito estava com uma blusa branca, calça, balaclava e colete de proteção.



A ação aconteceu durante a manhã, em uma área residencial do bairro. Os homens conseguiram retirar o jovem do imóvel e deixaram o local antes da chegada das equipes policiais. A mãe da vítima não conseguiu informar a placa do veículo utilizado na fuga nem a direção seguida pelos criminosos. LEIA MAIS: Polícia Militar prende foragidos de facção paulista e desmonta esquema de tráfico em Volta Redonda A mãe do jovem relatou aos policiais que os quatro homens chegaram ao imóvel e entraram no quintal, onde também ficam outras residências pertencentes a familiares. Pelo menos três dos suspeitos estavam armados com fuzis, enquanto o quarto portava uma pistola.Ainda de acordo com o relato, três criminosos vestiam roupas semelhantes às utilizadas por policiais militares. Eles também usavam balaclavas, para esconder o rosto, e coletes balísticos. O quarto suspeito estava com uma blusa branca, calça, balaclava e colete de proteção.A ação aconteceu durante a manhã, em uma área residencial do bairro. Os homens conseguiram retirar o jovem do imóvel e deixaram o local antes da chegada das equipes policiais. A mãe da vítima não conseguiu informar a placa do veículo utilizado na fuga nem a direção seguida pelos criminosos.

Vítima havia deixado a prisão uma semana antes

Durante o atendimento da ocorrência, a mãe informou aos policiais que o filho havia deixado a prisão há aproximadamente uma semana, após cumprir pena por tráfico de drogas. A informação foi incluída no relato apresentado à Polícia Militar e poderá fazer parte das apurações conduzidas pela Polícia Civil.



A mulher também contou que o imóvel já havia sido invadido por homens com características semelhantes no último sábado (14). Na ocasião, os criminosos procuravam um sobrinho dela, que, segundo o relato, também teria envolvimento com uma facção criminosa e possíveis homicídios. O homem, entretanto, não foi localizado durante a primeira invasão.



A suspeita da família é de que os episódios possam estar relacionados, já que os criminosos teriam retornado ao mesmo endereço poucos dias depois. Essa possível ligação, no entanto, ainda deverá ser apurada pelos investigadores.

Câmeras de segurança podem ajudar na identificação

Familiares entregaram aos policiais imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação no imóvel durante a invasão do último sábado. Nas gravações, aparecem quatro homens entrando e saindo da propriedade. Um veículo com características semelhantes às descritas pela família também pode ser visto nas imagens.



A Polícia Militar identificou ainda outros equipamentos de monitoramento instalados na rua. As câmeras poderão auxiliar na reconstrução do trajeto dos suspeitos e na identificação do automóvel utilizado na ação desta quinta-feira.



O veículo foi descrito pela mãe da vítima como um carro de cor cinza ou prata. Até o momento, não havia confirmação do modelo ou da placa. A análise das gravações poderá fornecer informações sobre a chegada dos criminosos, a fuga e a possível participação de outros envolvidos.

Polícia Civil instaurou inquérito

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda como sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do crime, identificar os quatro suspeitos e tentar localizar o jovem.



Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o paradeiro da vítima, a identificação dos criminosos ou eventuais prisões relacionadas ao caso. A investigação deverá considerar os relatos dos familiares, as imagens de segurança e as demais informações reunidas pelas equipes policiais.