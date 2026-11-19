Crime está sendo investigado pela 93ª DP de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
A mãe do jovem relatou aos policiais que os quatro homens chegaram ao imóvel e entraram no quintal, onde também ficam outras residências pertencentes a familiares. Pelo menos três dos suspeitos estavam armados com fuzis, enquanto o quarto portava uma pistola.
Ainda de acordo com o relato, três criminosos vestiam roupas semelhantes às utilizadas por policiais militares. Eles também usavam balaclavas, para esconder o rosto, e coletes balísticos. O quarto suspeito estava com uma blusa branca, calça, balaclava e colete de proteção.
A ação aconteceu durante a manhã, em uma área residencial do bairro. Os homens conseguiram retirar o jovem do imóvel e deixaram o local antes da chegada das equipes policiais. A mãe da vítima não conseguiu informar a placa do veículo utilizado na fuga nem a direção seguida pelos criminosos.
Vítima havia deixado a prisão uma semana antes
A mulher também contou que o imóvel já havia sido invadido por homens com características semelhantes no último sábado (14). Na ocasião, os criminosos procuravam um sobrinho dela, que, segundo o relato, também teria envolvimento com uma facção criminosa e possíveis homicídios. O homem, entretanto, não foi localizado durante a primeira invasão.
A suspeita da família é de que os episódios possam estar relacionados, já que os criminosos teriam retornado ao mesmo endereço poucos dias depois. Essa possível ligação, no entanto, ainda deverá ser apurada pelos investigadores.
Câmeras de segurança podem ajudar na identificação
A Polícia Militar identificou ainda outros equipamentos de monitoramento instalados na rua. As câmeras poderão auxiliar na reconstrução do trajeto dos suspeitos e na identificação do automóvel utilizado na ação desta quinta-feira.
O veículo foi descrito pela mãe da vítima como um carro de cor cinza ou prata. Até o momento, não havia confirmação do modelo ou da placa. A análise das gravações poderá fornecer informações sobre a chegada dos criminosos, a fuga e a possível participação de outros envolvidos.
Polícia Civil instaurou inquérito
Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o paradeiro da vítima, a identificação dos criminosos ou eventuais prisões relacionadas ao caso. A investigação deverá considerar os relatos dos familiares, as imagens de segurança e as demais informações reunidas pelas equipes policiais.
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