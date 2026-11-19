Motorista suspeito teria invadido a calçada e atropelado seis pessoas - Foto: Reprodução/Rede Social

Motorista suspeito teria invadido a calçada e atropelado seis pessoasFoto: Reprodução/Rede Social

Publicado 19/11/2026 19:46

A Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista suspeito de atropelar seis pessoas, entre elas uma criança de 03 anos, na terça-feira (17), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda . O acidente aconteceu quando o carro conduzido por ele invadiu a calçada e atingiu as vítimas. Na decisão, o juiz considerou regular a prisão em flagrante, mas entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para decretar a prisão preventiva. Foi determinada a expedição do alvará de soltura.





Ao analisar o caso, o magistrado levou em consideração que o motorista é réu primário e avaliou que a liberdade dele não representa risco à ordem pública nem à produção de provas durante a investigação. Com isso, o condutor poderá responder ao processo em liberdade, desde que cumpra as medidas cautelares estabelecidas pela Justiça.



Entre as determinações está a suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da proibição de manter contato com as vítimas e as testemunhas indicadas no processo. O motorista também deverá comparecer mensalmente à Justiça, sendo que a primeira apresentação deverá ocorrer no prazo de 30 dias.



Outra exigência é a entrega de um comprovante de residência à Defensoria Pública do local onde ocorreu a prisão, no prazo de até dez dias. O endereço deverá permanecer atualizado junto à Justiça. Caso precise permanecer fora da comarca onde mora por período superior a sete dias, o motorista deverá obter autorização judicial ou comprovar que o deslocamento ocorreu por motivo de trabalho. Não obtivemos retorno da defesa do suspeito. LEIA MAIS: Motorista atropela seis pessoas no Centro, em Volta Redonda Ao analisar o caso, o magistrado levou em consideração que o motorista é réu primário e avaliou que a liberdade dele não representa risco à ordem pública nem à produção de provas durante a investigação. Com isso, o condutor poderá responder ao processo em liberdade, desde que cumpra as medidas cautelares estabelecidas pela Justiça.Entre as determinações está a suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da proibição de manter contato com as vítimas e as testemunhas indicadas no processo. O motorista também deverá comparecer mensalmente à Justiça, sendo que a primeira apresentação deverá ocorrer no prazo de 30 dias.Outra exigência é a entrega de um comprovante de residência à Defensoria Pública do local onde ocorreu a prisão, no prazo de até dez dias. O endereço deverá permanecer atualizado junto à Justiça. Caso precise permanecer fora da comarca onde mora por período superior a sete dias, o motorista deverá obter autorização judicial ou comprovar que o deslocamento ocorreu por motivo de trabalho. Não obtivemos retorno da defesa do suspeito.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na terça-feira (17), na Avenida Amaral Peixoto, uma das principais vias do Centro de Volta Redonda. Seis pessoas foram atingidas depois que o veículo avançou sobre a calçada. Entre os feridos estavam cinco adultos e uma criança.



As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma mulher e a criança foram encaminhadas para uma unidade médica particular. Os outros quatro feridos, três mulheres e um homem, foram levados ao Hospital São João Batista.



Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal, o motorista passou por um exame no hospital, que apontou a presença de álcool no organismo. Após o atendimento e os procedimentos iniciais, ele foi detido e encaminhado à delegacia de Volta Redonda.



Na unidade policial, o condutor permaneceu preso em flagrante por suspeita de dirigir com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. A ocorrência foi registrada e encaminhada aos procedimentos judiciais.



Com a decisão que concedeu a liberdade provisória, o motorista deixa a prisão, mas permanece sujeito às medidas cautelares determinadas pelo juiz e ao andamento do processo.