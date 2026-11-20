Serviço conta com guardas municipais para atuar prevenção e no acolhimento humanizado às vítimas - Foto: Divulgação/Semop

Serviço conta com guardas municipais para atuar prevenção e no acolhimento humanizado às vítimasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 20/11/2026 16:28

No Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Volta Redonda reforçou a atuação da Patrulha de Garantias Fundamentais da Guarda Municipal. O serviço especializado é voltado à prevenção e ao combate de crimes como racismo, injúria racial, intolerância religiosa e outras formas de discriminação. A iniciativa, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), também oferece acolhimento às vítimas e apoio durante o encaminhamento das ocorrências às autoridades competentes.





A patrulha foi idealizada pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Henrique, e conta com guardas municipais capacitados para atuar tanto na prevenção quanto no atendimento de casos. Entre as atividades desenvolvidas estão rondas, ações educativas e diálogo com lideranças comunitárias e movimentos sociais.



Quando há uma ocorrência, a equipe presta atendimento às vítimas e oferece suporte para a realização dos registros junto à Polícia Civil. O trabalho também prevê a articulação com a rede de proteção social do município, buscando garantir que as pessoas atendidas recebam o acompanhamento necessário. LEIA MAIS: Volta Redonda celebra um ano das patrulhas especializadas da Guarda Municipal A patrulha foi idealizada pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Henrique, e conta com guardas municipais capacitados para atuar tanto na prevenção quanto no atendimento de casos. Entre as atividades desenvolvidas estão rondas, ações educativas e diálogo com lideranças comunitárias e movimentos sociais.Quando há uma ocorrência, a equipe presta atendimento às vítimas e oferece suporte para a realização dos registros junto à Polícia Civil. O trabalho também prevê a articulação com a rede de proteção social do município, buscando garantir que as pessoas atendidas recebam o acompanhamento necessário.

Patrulha atua na prevenção e no acolhimento às vítimas

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a proposta é aproximar o serviço de segurança da população e garantir que situações de discriminação sejam tratadas de maneira adequada. Além do patrulhamento ostensivo e das visitas de rotina, os agentes acompanham as vítimas após as ocorrências, com o objetivo de evitar a revitimização e assegurar o acesso à rede de proteção.



De acordo com o coronel Henrique, a criação da patrulha surgiu da necessidade de transformar os direitos previstos na legislação em medidas concretas de proteção no cotidiano da cidade.



O secretário destacou que o serviço busca garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A atuação também tem como foco a proteção da liberdade de crença e de culto, combatendo manifestações de preconceito e intolerância religiosa.



A iniciativa, conforme a Semop, reúne ações de segurança, orientação e atendimento especializado. O trabalho preventivo inclui o contato com diferentes setores da sociedade, enquanto o atendimento às vítimas busca oferecer suporte desde o primeiro contato até os encaminhamentos necessários.

Denúncias podem ser feitas por três canais

A Secretaria Municipal de Ordem Pública orienta que qualquer pessoa que presencie ou seja vítima de racismo, injúria racial, intolerância religiosa ou outra forma de discriminação procure as forças de segurança para registrar a ocorrência.



Em Volta Redonda, as denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Municipal, pelo telefone 153, ou à Polícia Militar, pelo número 190. Também está disponível o Disque Direitos Humanos, pelo telefone 100.



A prefeitura reforça que a Patrulha de Garantias Fundamentais integra as ações municipais voltadas à proteção dos direitos e ao enfrentamento da discriminação. A atuação é apresentada pela administração como uma ferramenta para ampliar o acolhimento às vítimas e fortalecer o combate a práticas racistas e intolerantes no município.