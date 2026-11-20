Serviço conta com guardas municipais para atuar prevenção e no acolhimento humanizado às vítimasFoto: Divulgação/Semop
A patrulha foi idealizada pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Henrique, e conta com guardas municipais capacitados para atuar tanto na prevenção quanto no atendimento de casos. Entre as atividades desenvolvidas estão rondas, ações educativas e diálogo com lideranças comunitárias e movimentos sociais.
Quando há uma ocorrência, a equipe presta atendimento às vítimas e oferece suporte para a realização dos registros junto à Polícia Civil. O trabalho também prevê a articulação com a rede de proteção social do município, buscando garantir que as pessoas atendidas recebam o acompanhamento necessário.
Patrulha atua na prevenção e no acolhimento às vítimas
De acordo com o coronel Henrique, a criação da patrulha surgiu da necessidade de transformar os direitos previstos na legislação em medidas concretas de proteção no cotidiano da cidade.
O secretário destacou que o serviço busca garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A atuação também tem como foco a proteção da liberdade de crença e de culto, combatendo manifestações de preconceito e intolerância religiosa.
A iniciativa, conforme a Semop, reúne ações de segurança, orientação e atendimento especializado. O trabalho preventivo inclui o contato com diferentes setores da sociedade, enquanto o atendimento às vítimas busca oferecer suporte desde o primeiro contato até os encaminhamentos necessários.
Denúncias podem ser feitas por três canais
Em Volta Redonda, as denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Municipal, pelo telefone 153, ou à Polícia Militar, pelo número 190. Também está disponível o Disque Direitos Humanos, pelo telefone 100.
A prefeitura reforça que a Patrulha de Garantias Fundamentais integra as ações municipais voltadas à proteção dos direitos e ao enfrentamento da discriminação. A atuação é apresentada pela administração como uma ferramenta para ampliar o acolhimento às vítimas e fortalecer o combate a práticas racistas e intolerantes no município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.