Evento é feito pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento é feito pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH)Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/11/2026 16:46

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), promove uma programação especial em alusão à campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”. As atividades começaram nesta semana e seguem até 10 de dezembro, com ações em diferentes espaços do município, incluindo rodas de conversa, oficinas, atividades educativas e palestras. O objetivo é sensibilizar a população, fortalecer a rede de proteção e ampliar o debate sobre os direitos das mulheres.





No Brasil, a campanha começa oficialmente nesta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, destacando a relação entre gênero e raça e a importância de considerar as diferentes formas de violência e desigualdade enfrentadas pelas mulheres. O calendário segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando por duas datas importantes: 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, conhecido como “Dia do Laço Branco”.



A subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, destaca a importância de levar informação e orientação à população.



“Muitas das vezes, a violência começa de forma silenciosa, e a vítima não sabe a quem recorrer ou sequer reconhece que está em uma relação abusiva. Ao abrir esses espaços de escuta e orientação, queremos mostrar que nenhuma mulher está sozinha e que a prevenção começa com o acolhimento e acesso à informação. Nossa programação foi pensada para transformar conscientização em atitude prática e aproximar a população dos mecanismos de proteção existentes”, afirmou.



Volta Redonda conta com uma rede estruturada de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que oferece acolhimento, orientação e atendimento especializado às mulheres. Além das ações de proteção, o município também desenvolve iniciativas voltadas à autonomia e ao empoderamento feminino, como cursos de qualificação profissional que contribuem para a geração de renda e a independência financeira. LEIA MAIS: Volta Redonda reforça rede de proteção e acolhimento às mulheres No Brasil, a campanha começa oficialmente nesta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, destacando a relação entre gênero e raça e a importância de considerar as diferentes formas de violência e desigualdade enfrentadas pelas mulheres. O calendário segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando por duas datas importantes: 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, conhecido como “Dia do Laço Branco”.A subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, destaca a importância de levar informação e orientação à população.“Muitas das vezes, a violência começa de forma silenciosa, e a vítima não sabe a quem recorrer ou sequer reconhece que está em uma relação abusiva. Ao abrir esses espaços de escuta e orientação, queremos mostrar que nenhuma mulher está sozinha e que a prevenção começa com o acolhimento e acesso à informação. Nossa programação foi pensada para transformar conscientização em atitude prática e aproximar a população dos mecanismos de proteção existentes”, afirmou.Volta Redonda conta com uma rede estruturada de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que oferece acolhimento, orientação e atendimento especializado às mulheres. Além das ações de proteção, o município também desenvolve iniciativas voltadas à autonomia e ao empoderamento feminino, como cursos de qualificação profissional que contribuem para a geração de renda e a independência financeira.

Campanha Laço Branco

A programação deste ano também contará com uma mobilização especial da “Campanha Laço Branco”, com atividades e ações direcionadas às redes pública e privada. O movimento busca envolver os homens na luta pelo fim da violência contra as mulheres, reforçando que a prevenção e o enfrentamento da violência são responsabilidades de toda a sociedade.

Onde buscar ajuda?

Mulheres em situação de violência ou pessoas que desejam denunciar podem recorrer aos seguintes canais: 180, Central de Atendimento à Mulher; 190, Polícia Militar; Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), atendimento na Rua Antônio Barreiros, nº 232, bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 17h. Telefones: (24) 3511-3558 e 0800 022 9090.

Programação dos 21 Dias de Ativismo em Volta Redonda

Confira o calendário de atividades:



Novembro

•18/11 (quarta-feira): às 13h, no Cras Voldac.

•19/11 (quinta-feira): às 8h30, no Cras Nova Primavera.

•23/11 (segunda-feira): às 9h, na Escola Municipal Nilton Pena Botelho; e às 14h30, no Colégio José Botelho Athayde.

•24/11 (terça-feira): às 8h30 e às 13h30, na Escola Municipal Walmir de Freitas.

•25/11 (quarta-feira): às 9h, ações no Degase Cense Ialgu (Centro de Socioeducação Volta Redonda Irmã Asunción de La Gándara Ustara); e às 19h, na Apadem (Associação de Pais de Autistas e Dependentes Mentais).

•26/11 (quinta-feira): às 9h, ações no Degase Cense IPVR (Centro de Socioeducação Internação Provisória de Volta Redonda); e às 13h30, na Escola Municipal Nilton Pena Botelho.

•30/11 (segunda-feira): às 9h, no Cras Siderlândia.



Dezembro

•02/12 (quarta-feira): às 14h, no Cras Santo Agostinho.

•03/12 (quinta-feira): às 14h, no Cras Rústico.

•08/12 (terça-feira): às 14h, no Cras Roma.

•10/12 (quinta-feira): Dia Internacional dos Direitos Humanos, com a atividade “Garantir Justiça, Proteger Sobreviventes e Acabar com a Impunidade”. Evento aberto ao público. Mais informações serão divulgadas em breve.