Evento é feito pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH)Foto: Arquivo - Secom/PMVR
No Brasil, a campanha começa oficialmente nesta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, destacando a relação entre gênero e raça e a importância de considerar as diferentes formas de violência e desigualdade enfrentadas pelas mulheres. O calendário segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando por duas datas importantes: 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, conhecido como “Dia do Laço Branco”.
A subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, destaca a importância de levar informação e orientação à população.
“Muitas das vezes, a violência começa de forma silenciosa, e a vítima não sabe a quem recorrer ou sequer reconhece que está em uma relação abusiva. Ao abrir esses espaços de escuta e orientação, queremos mostrar que nenhuma mulher está sozinha e que a prevenção começa com o acolhimento e acesso à informação. Nossa programação foi pensada para transformar conscientização em atitude prática e aproximar a população dos mecanismos de proteção existentes”, afirmou.
Volta Redonda conta com uma rede estruturada de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que oferece acolhimento, orientação e atendimento especializado às mulheres. Além das ações de proteção, o município também desenvolve iniciativas voltadas à autonomia e ao empoderamento feminino, como cursos de qualificação profissional que contribuem para a geração de renda e a independência financeira.
Campanha Laço Branco
Onde buscar ajuda?
Programação dos 21 Dias de Ativismo em Volta Redonda
Novembro
•18/11 (quarta-feira): às 13h, no Cras Voldac.
•19/11 (quinta-feira): às 8h30, no Cras Nova Primavera.
•23/11 (segunda-feira): às 9h, na Escola Municipal Nilton Pena Botelho; e às 14h30, no Colégio José Botelho Athayde.
•24/11 (terça-feira): às 8h30 e às 13h30, na Escola Municipal Walmir de Freitas.
•25/11 (quarta-feira): às 9h, ações no Degase Cense Ialgu (Centro de Socioeducação Volta Redonda Irmã Asunción de La Gándara Ustara); e às 19h, na Apadem (Associação de Pais de Autistas e Dependentes Mentais).
•26/11 (quinta-feira): às 9h, ações no Degase Cense IPVR (Centro de Socioeducação Internação Provisória de Volta Redonda); e às 13h30, na Escola Municipal Nilton Pena Botelho.
•30/11 (segunda-feira): às 9h, no Cras Siderlândia.
Dezembro
•02/12 (quarta-feira): às 14h, no Cras Santo Agostinho.
•03/12 (quinta-feira): às 14h, no Cras Rústico.
•08/12 (terça-feira): às 14h, no Cras Roma.
•10/12 (quinta-feira): Dia Internacional dos Direitos Humanos, com a atividade “Garantir Justiça, Proteger Sobreviventes e Acabar com a Impunidade”. Evento aberto ao público. Mais informações serão divulgadas em breve.
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