Ocorrência foi registrada na 93ª DP de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na 93ª DP de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 20/11/2026 18:28

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (19), em Volta Redonda, suspeito de matar a própria companheira, também de 26 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi localizado por policiais militares no bairro Retiro, depois de fugir da capital. Durante a abordagem, segundo a Polícia Militar, o homem confessou ter assassinado a mulher com diversos golpes de faca e informou o endereço onde havia deixado o corpo.

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De acordo com a PM, os agentes realizavam um deslocamento pelo bairro quando perceberam que o homem apresentava uma marca no tornozelo semelhante à deixada pelo uso de tornozeleira eletrônica. A característica chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem para averiguação.



Durante a conversa, o suspeito teria contado que rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico para deixar o Rio de Janeiro. Ele afirmou que havia saído da capital naquele mesmo dia, após cometer o crime contra a companheira.



Ainda segundo o relato apresentado aos policiais, o homem alegou que matou a mulher depois de descobrir uma suposta traição com um homem ligado ao tráfico de drogas da região onde o casal morava. Ele também teria afirmado que decidiu fugir por medo de sofrer represálias de integrantes do grupo criminoso.



O suspeito relatou que utilizou uma faca para desferir diversos golpes contra a companheira e deixou o corpo no local do crime. A versão apresentada por ele foi repassada às equipes responsáveis pela investigação na capital.

Endereço indicado pelo suspeito levou policiais ao corpo

Após a abordagem no bairro Retiro, o homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para apresentação à autoridade policial. A equipe do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) entrou em contato com os setores de inteligência da unidade e do 31º BPM, responsável pelo policiamento da região do Rio de Janeiro onde o feminicídio teria ocorrido.



Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, policiais do 31º BPM seguiram até o endereço indicado e encontraram o corpo da mulher. A localização confirmou a informação repassada pelo homem durante a abordagem em Volta Redonda.



O registro da ocorrência também aponta que uma mulher que estava nas proximidades do local da abordagem questionou o suspeito sobre o que ele havia feito com a companheira. A declaração chamou a atenção dos policiais que participavam da ação.

Suspeito permaneceu preso em flagrante

O homem foi apresentado na 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Segundo as informações da ocorrência, ele também teria confessado o assassinato à autoridade policial da Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pela investigação do caso no Rio de Janeiro.



As circunstâncias do crime, a motivação apresentada pelo suspeito e os detalhes da fuga da capital deverão ser apurados pela Polícia Civil. O homem permanece à disposição da Justiça. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.