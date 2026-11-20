Ocorrência foi registrada na 93ª DP de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
De acordo com a PM, os agentes realizavam um deslocamento pelo bairro quando perceberam que o homem apresentava uma marca no tornozelo semelhante à deixada pelo uso de tornozeleira eletrônica. A característica chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem para averiguação.
Durante a conversa, o suspeito teria contado que rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico para deixar o Rio de Janeiro. Ele afirmou que havia saído da capital naquele mesmo dia, após cometer o crime contra a companheira.
Ainda segundo o relato apresentado aos policiais, o homem alegou que matou a mulher depois de descobrir uma suposta traição com um homem ligado ao tráfico de drogas da região onde o casal morava. Ele também teria afirmado que decidiu fugir por medo de sofrer represálias de integrantes do grupo criminoso.
O suspeito relatou que utilizou uma faca para desferir diversos golpes contra a companheira e deixou o corpo no local do crime. A versão apresentada por ele foi repassada às equipes responsáveis pela investigação na capital.
Endereço indicado pelo suspeito levou policiais ao corpo
Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, policiais do 31º BPM seguiram até o endereço indicado e encontraram o corpo da mulher. A localização confirmou a informação repassada pelo homem durante a abordagem em Volta Redonda.
O registro da ocorrência também aponta que uma mulher que estava nas proximidades do local da abordagem questionou o suspeito sobre o que ele havia feito com a companheira. A declaração chamou a atenção dos policiais que participavam da ação.
Suspeito permaneceu preso em flagrante
As circunstâncias do crime, a motivação apresentada pelo suspeito e os detalhes da fuga da capital deverão ser apurados pela Polícia Civil. O homem permanece à disposição da Justiça. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.
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