A estratégia busca conter a disputa territorial e impedir o avanço das organizações criminosas.Divulgação / PMVR
No mesmo período, as equipes apreenderam quatro armas de fogo e mais de 11 quilos de entorpecentes. Entre as drogas recolhidas estão 4,7 quilos de maconha, 5,854 quilos de cocaína, 452 gramas de crack e 130 mililitros de loló.
Segundo a corporação, as apreensões e as ações realizadas representam um prejuízo estimado em R$ 730 mil ao tráfico de drogas.
Helicóptero, blindados e drones reforçam operação
Outro recurso empregado é um Carro-Comando, instalado na Avenida Nova Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. Equipado com câmeras e drones, o veículo funciona como uma base móvel de coordenação, permitindo acompanhar a movimentação na região e transmitir informações às equipes policiais.
O policiamento também foi reforçado nas entradas e saídas das comunidades, com abordagens, fiscalização de veículos e patrulhamento motorizado. Além da Vila Brasília, as equipes realizam ações em outros bairros do município, em uma estratégia que busca combater a atuação de grupos criminosos e impedir novas disputas territoriais.
Resposta ao cenário de violência
A população pode colaborar com informações sobre atividades criminosas por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 0800 0260 667. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp do 28º BPM, no número (24) 99222-5484.
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