A estratégia busca conter a disputa territorial e impedir o avanço das organizações criminosas. - Divulgação / PMVR

A estratégia busca conter a disputa territorial e impedir o avanço das organizações criminosas.Divulgação / PMVR

Publicado 21/11/2026 14:05

A Polícia Militar divulgou o balanço dos primeiros 15 dias da Operação Impacto, realizada em Volta Redonda entre 4 e 19 de novembro. De acordo com os dados do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM), a ação resultou na prisão de 31 adultos e na apreensão de nove adolescentes, totalizando 40 pessoas detidas.





No mesmo período, as equipes apreenderam quatro armas de fogo e mais de 11 quilos de entorpecentes. Entre as drogas recolhidas estão 4,7 quilos de maconha, 5,854 quilos de cocaína, 452 gramas de crack e 130 mililitros de loló.



Segundo a corporação, as apreensões e as ações realizadas representam um prejuízo estimado em R$ 730 mil ao tráfico de drogas. LEIA MAIS: Município reforça patrulha no combato ao racismo e à intolerância No mesmo período, as equipes apreenderam quatro armas de fogo e mais de 11 quilos de entorpecentes. Entre as drogas recolhidas estão 4,7 quilos de maconha, 5,854 quilos de cocaína, 452 gramas de crack e 130 mililitros de loló.Segundo a corporação, as apreensões e as ações realizadas representam um prejuízo estimado em R$ 730 mil ao tráfico de drogas.

Helicóptero, blindados e drones reforçam operação

A Operação Impacto tem sido realizada com reforço ostensivo nas ruas e apoio de recursos aéreos e tecnológicos. Desde o início da mobilização, em 4 de novembro, cerca de 148 policiais militares foram destacados para atuar em Volta Redonda, principalmente no Complexo Vila Brasília.

CoordenadaS pelo 28º BPM, as ações contam com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM), utilizado em sobrevoos para monitorar a região e auxiliar as equipes em solo, inclusive nas buscas em áreas de difícil acesso. A operação também dispõe de veículos blindados e equipes especializadas do Bope, BAC e Recom.



Outro recurso empregado é um Carro-Comando, instalado na Avenida Nova Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília. Equipado com câmeras e drones, o veículo funciona como uma base móvel de coordenação, permitindo acompanhar a movimentação na região e transmitir informações às equipes policiais.



O policiamento também foi reforçado nas entradas e saídas das comunidades, com abordagens, fiscalização de veículos e patrulhamento motorizado. Além da Vila Brasília, as equipes realizam ações em outros bairros do município, em uma estratégia que busca combater a atuação de grupos criminosos e impedir novas disputas territoriais.

Resposta ao cenário de violência

A Operação Impacto é uma resposta ao cenário de violência registrado em Volta Redonda nas últimas semanas, marcado por confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle territorial do tráfico de drogas. A sequência de ocorrências, especialmente no Complexo Vila Brasília e em bairros do entorno, levou ao reforço do policiamento e à mobilização de unidades especializadas. A estratégia da Polícia Militar é intensificar a presença nas comunidades, combater as organizações criminosas e tentar conter novos episódios de violência.



A população pode colaborar com informações sobre atividades criminosas por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 0800 0260 667. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp do 28º BPM, no número (24) 99222-5484.