Cerca de 100 alunas da sede do projeto participaram da apresentação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Cerca de 100 alunas da sede do projeto participaram da apresentaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/11/2026 16:45

O Projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda , encerrou o ano letivo com duas apresentações do espetáculo “Coppélia”, realizadas neste fim de semana, sábado (21) e domingo (22), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. Cerca de 100 alunas da sede do projeto, na Escola Municipal Minas Gerais, participaram das apresentações, que encantaram o público.





“Coppélia” é um clássico do ballet que conta a história de uma misteriosa boneca mecânica criada pelo Dr. Coppelius. A trama envolve os personagens Franz e Swanilda em uma divertida história de amor, ciúmes, descobertas e imaginação.



A abertura ficou por conta das alunas do curso de Dança Contemporânea, que apresentaram a coreografia “Consciência Desperta”, propondo uma reflexão sobre prisões invisíveis, como padrões e ideias que influenciam o comportamento das pessoas.



A coordenadora do projeto, Cleide Marques Ferreira, destacou que as apresentações representam o encerramento de um ciclo e a oportunidade de compartilhar com o público o aprendizado desenvolvido ao longo do ano.



“A escolha de ‘Coppélia’ permite que as alunas conheçam grandes obras do repertório clássico. Já a dança contemporânea trabalha questões do cotidiano, estimulando a expressão, a criatividade e o pensamento crítico. Nosso objetivo é que, além de aprender dança, elas cresçam como pessoas e se tornem cidadãs mais conscientes."



“É uma oportunidade de valorizar a arte, incentivar a cultura e mostrar como a dança contribui para a formação e o desenvolvimento dos nossos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai. LEIA MAIS: Alunas do Ballet Educação representam Volta Redonda no Festival de Dança de Joinville “Coppélia” é um clássico do ballet que conta a história de uma misteriosa boneca mecânica criada pelo Dr. Coppelius. A trama envolve os personagens Franz e Swanilda em uma divertida história de amor, ciúmes, descobertas e imaginação.A abertura ficou por conta das alunas do curso de Dança Contemporânea, que apresentaram a coreografia “Consciência Desperta”, propondo uma reflexão sobre prisões invisíveis, como padrões e ideias que influenciam o comportamento das pessoas.A coordenadora do projeto, Cleide Marques Ferreira, destacou que as apresentações representam o encerramento de um ciclo e a oportunidade de compartilhar com o público o aprendizado desenvolvido ao longo do ano.“A escolha de ‘Coppélia’ permite que as alunas conheçam grandes obras do repertório clássico. Já a dança contemporânea trabalha questões do cotidiano, estimulando a expressão, a criatividade e o pensamento crítico. Nosso objetivo é que, além de aprender dança, elas cresçam como pessoas e se tornem cidadãs mais conscientes."“É uma oportunidade de valorizar a arte, incentivar a cultura e mostrar como a dança contribui para a formação e o desenvolvimento dos nossos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

‘O Jardim Encantado’

No próximo domingo (29), será a vez de 170 alunas do Projeto Ballet Educação, desenvolvido nas escolas municipais de tempo integral Therezinha Gonçalves de Assumpção e Pernambuco, subirem ao palco do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. para apresentar o espetáculo “O Jardim Encantado”.



A apresentação convida o público a mergulhar em um jardim mágico, onde a natureza ganha vida por meio da dança. Em um cenário colorido, as alunas representarão flores, borboletas e outros elementos da natureza, em uma apresentação repleta de movimento e imaginação.

Sobre o projeto

O Projeto Ballet Educação oferece aulas de Ballet Clássico e Dança Contemporânea e atende cerca de 280 alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino. As atividades acontecem na sede do projeto, na Escola Municipal Minas Gerais, no bairro Retiro, e em unidades municipais de ensino integral.