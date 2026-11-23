Cerca de 100 alunas da sede do projeto participaram da apresentaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
“Coppélia” é um clássico do ballet que conta a história de uma misteriosa boneca mecânica criada pelo Dr. Coppelius. A trama envolve os personagens Franz e Swanilda em uma divertida história de amor, ciúmes, descobertas e imaginação.
A abertura ficou por conta das alunas do curso de Dança Contemporânea, que apresentaram a coreografia “Consciência Desperta”, propondo uma reflexão sobre prisões invisíveis, como padrões e ideias que influenciam o comportamento das pessoas.
A coordenadora do projeto, Cleide Marques Ferreira, destacou que as apresentações representam o encerramento de um ciclo e a oportunidade de compartilhar com o público o aprendizado desenvolvido ao longo do ano.
“A escolha de ‘Coppélia’ permite que as alunas conheçam grandes obras do repertório clássico. Já a dança contemporânea trabalha questões do cotidiano, estimulando a expressão, a criatividade e o pensamento crítico. Nosso objetivo é que, além de aprender dança, elas cresçam como pessoas e se tornem cidadãs mais conscientes."
“É uma oportunidade de valorizar a arte, incentivar a cultura e mostrar como a dança contribui para a formação e o desenvolvimento dos nossos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.
‘O Jardim Encantado’
A apresentação convida o público a mergulhar em um jardim mágico, onde a natureza ganha vida por meio da dança. Em um cenário colorido, as alunas representarão flores, borboletas e outros elementos da natureza, em uma apresentação repleta de movimento e imaginação.
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