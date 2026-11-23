Ocorrência foi conduzida pelo 28º BPM de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi conduzida pelo 28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/11/2026 16:59

Uma ação de policiais do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar impediu a execução de um jovem na tarde desta segunda-feira (23), na comunidade Ilha Parque, na região do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda . A vítima havia ido ao local para visitar a namorada quando foi rendida por criminosos e levada para as margens do Rio Paraíba do Sul. Durante a ação, o rapaz foi agredido com coronhadas na cabeça e um dos suspeitos chegou a atirar contra ele, mas não foi atingido pelo disparo. Três homens foram presos.





Segundo informações, a tentativa de homicídio teria sido motivada pela disputa entre integrantes do



Ainda de acordo com informações, o rapaz não possui antecedentes policiais. Ele teria sido abordado pelos criminosos justamente por residir em uma comunidade considerada território de influência do TCP. A vítima estava na Ilha Parque para visitar a namorada, que mora na região. LEIA MAIS: Operação prende suspeito de invasão em Volta Redonda Segundo informações, a tentativa de homicídio teria sido motivada pela disputa entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). A comunidade Ilha Parque é apontada como área de atuação do CV, enquanto o jovem mora no Jardim Cidade do Aço, localidade associada à facção rival.Ainda de acordo com informações, o rapaz não possui antecedentes policiais. Ele teria sido abordado pelos criminosos justamente por residir em uma comunidade considerada território de influência do TCP. A vítima estava na Ilha Parque para visitar a namorada, que mora na região.

Suspeitos tentaram fugir após intervenção policial

Depois de renderem o jovem, os criminosos o levaram até as margens do Rio Paraíba do Sul, onde, segundo a polícia, pretendiam matá-lo. Durante as agressões, um dos envolvidos utilizou uma pistola para atingir a vítima com coronhadas na cabeça. Em seguida, um disparo foi efetuado, mas não acertou o rapaz.



No momento da ocorrência, policiais do Serviço Reservado e do GAT realizavam uma operação na região. As equipes receberam, por meio do Disque-Denúncia do 28º BPM, informações sobre a tentativa de homicídio e seguiram imediatamente para o local indicado.



Os agentes montaram um cerco e conseguiram prender os três suspeitos envolvidos na ação. Durante a abordagem, um deles tentava escapar em uma motocicleta. Com o homem, os policiais encontraram dois celulares pertencentes à vítima.



A intervenção impediu que os criminosos dessem continuidade à tentativa de execução. A pistola utilizada na ação, uma 9 milímetros Luger, também foi apreendida. Não obtivemos contato com defesas dos suspeitos presos.

Vítima foi levada ao Hospital São João Batista

Após ser resgatado, o jovem recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com as informações, ele passa bem.



Os três suspeitos, assim como a arma apreendida, foram conduzidos à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos envolvidos.



A tentativa de homicídio reforça o cenário de violência associado à disputa territorial entre grupos criminosos na região. A motivação relatada à polícia, no entanto, ainda será objeto de investigação.