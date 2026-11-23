Ocorrência foi conduzida pelo 28º BPM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
Segundo informações, a tentativa de homicídio teria sido motivada pela disputa entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). A comunidade Ilha Parque é apontada como área de atuação do CV, enquanto o jovem mora no Jardim Cidade do Aço, localidade associada à facção rival.
Ainda de acordo com informações, o rapaz não possui antecedentes policiais. Ele teria sido abordado pelos criminosos justamente por residir em uma comunidade considerada território de influência do TCP. A vítima estava na Ilha Parque para visitar a namorada, que mora na região.
Suspeitos tentaram fugir após intervenção policial
No momento da ocorrência, policiais do Serviço Reservado e do GAT realizavam uma operação na região. As equipes receberam, por meio do Disque-Denúncia do 28º BPM, informações sobre a tentativa de homicídio e seguiram imediatamente para o local indicado.
Os agentes montaram um cerco e conseguiram prender os três suspeitos envolvidos na ação. Durante a abordagem, um deles tentava escapar em uma motocicleta. Com o homem, os policiais encontraram dois celulares pertencentes à vítima.
A intervenção impediu que os criminosos dessem continuidade à tentativa de execução. A pistola utilizada na ação, uma 9 milímetros Luger, também foi apreendida. Não obtivemos contato com defesas dos suspeitos presos.
Vítima foi levada ao Hospital São João Batista
Os três suspeitos, assim como a arma apreendida, foram conduzidos à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos envolvidos.
A tentativa de homicídio reforça o cenário de violência associado à disputa territorial entre grupos criminosos na região. A motivação relatada à polícia, no entanto, ainda será objeto de investigação.
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