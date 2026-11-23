Prefeitura distribuiu cestas básicas as famílias necessitadasFoto: Divulgação/Smas
A atuação da Smas envolveu acolhimento, identificação das necessidades das famílias e encaminhamentos para os serviços e benefícios socioassistenciais. Entre as medidas estão a avaliação para concessão de aluguel social, distribuição de cestas básicas e kits de limpeza, além de encaminhamentos para avaliação do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), da Defesa Civil e das secretarias municipais de Obras (SMO) e Serviços Públicos (SMSP).
“Nossa prioridade neste momento é garantir que as famílias atingidas tenham o acolhimento e o suporte necessários. As equipes da Assistência Social estão mobilizadas, trabalhando em conjunto com as demais secretarias, para identificar as necessidades de cada família e fazer os encaminhamentos adequados. Sabemos que situações como essa trazem insegurança e preocupação, por isso é fundamental que as pessoas não se sintam desamparadas e saibam que podem contar com o apoio da Prefeitura”, destacou a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez.
Até o momento, uma família precisou ser encaminhada para abrigo. Outras 15 famílias estão acolhidas temporariamente em residências de parentes, enquanto aguardam a conclusão das vistorias nos imóveis.
Áreas mais afetadas pelas chuvas
A Prefeitura segue monitorando a situação e mantendo a articulação entre as secretarias municipais para garantir o atendimento às famílias, identificar situações de vulnerabilidade e encaminhar as providências necessárias, conforme as necessidades identificadas em cada localidade.
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