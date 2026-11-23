Prefeitura distribuiu cestas básicas as famílias necessitadas - Foto: Divulgação/Smas

Prefeitura distribuiu cestas básicas as famílias necessitadasFoto: Divulgação/Smas

Publicado 23/11/2026 17:10

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), mobilizou equipes para prestar atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas que caíram na cidade durante o fim de semana, principalmente na noite de quinta-feira (19), quando foram registrados 84 milímetros de precipitação em uma hora, cerca de 10 vezes acima do previsto. Ao todo, 43 famílias, aproximadamente 118 pessoas, foram atendidas em oito bairros do município: Candelária, Santo Agostinho, Volta Grande, São Luís, Cailândia, Caieiras, Três Poços e Complexo do Vila Brasília.

Durante os atendimentos realizados, dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras) permaneceram abertos para dar suporte à população: as unidades de Caieiras e Três Poços, atendendo, prioritariamente idosos e crianças.



A atuação da Smas envolveu acolhimento, identificação das necessidades das famílias e encaminhamentos para os serviços e benefícios socioassistenciais. Entre as medidas estão a avaliação para concessão de aluguel social, distribuição de cestas básicas e kits de limpeza, além de encaminhamentos para avaliação do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), da Defesa Civil e das secretarias municipais de Obras (SMO) e Serviços Públicos (SMSP).



“Nossa prioridade neste momento é garantir que as famílias atingidas tenham o acolhimento e o suporte necessários. As equipes da Assistência Social estão mobilizadas, trabalhando em conjunto com as demais secretarias, para identificar as necessidades de cada família e fazer os encaminhamentos adequados. Sabemos que situações como essa trazem insegurança e preocupação, por isso é fundamental que as pessoas não se sintam desamparadas e saibam que podem contar com o apoio da Prefeitura”, destacou a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez.



Até o momento, uma família precisou ser encaminhada para abrigo. Outras 15 famílias estão acolhidas temporariamente em residências de parentes, enquanto aguardam a conclusão das vistorias nos imóveis.

Áreas mais afetadas pelas chuvas

As áreas que concentram maior impacto e estão passando por avaliações das secretarias de Obras e Serviços Públicos são Cailândia, Candelária, Três Poços e São Luís. A possibilidade de interdição de imóveis depende do resultado das vistorias e do cruzamento das informações com a Defesa Civil, que continua realizando inspeções nos locais atingidos.



A Prefeitura segue monitorando a situação e mantendo a articulação entre as secretarias municipais para garantir o atendimento às famílias, identificar situações de vulnerabilidade e encaminhar as providências necessárias, conforme as necessidades identificadas em cada localidade.