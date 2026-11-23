Operações já prendem 100 indivíduos, além de apreenderem armas e drogas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Operações já prendem 100 indivíduos, além de apreenderem armas e drogasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 23/11/2026 17:40

As ações integradas de segurança realizadas em Volta Redonda resultaram na detenção de 100 pessoas entre os dias 25 de outubro e 23 de novembro. O balanço reúne os resultados das operações Impacto, da Polícia Militar, e Ruptura, da Polícia Civil, além de outras ações das forças de segurança no município. No período, foram registradas 56 prisões em flagrante, 26 mandados de prisão cumpridos e 18 adolescentes apreendidos.





O levantamento também contabiliza a apreensão de seis armas de fogo, 355 munições, 33 quilos de drogas e duas granadas. As ações contam com a participação das polícias Militar e Civil, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Federal.



Os números abrangem todas as prisões e apreensões realizadas pelas forças de segurança na cidade durante o período, e não apenas ocorrências diretamente relacionadas às operações. A mobilização tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas e conter a disputa territorial entre facções criminosas, intensificada após confrontos registrados no Complexo Vila Brasília, em 25 de outubro.



Com o reforço do efetivo e a ampliação do patrulhamento ostensivo, as equipes também conseguiram localizar suspeitos envolvidos em outros tipos de crimes, além daqueles relacionados à disputa entre grupos criminosos. LEIA MAIS: Operação Impacto prende 40 pessoas em 15 dias em Volta Redonda O levantamento também contabiliza a apreensão de seis armas de fogo, 355 munições, 33 quilos de drogas e duas granadas. As ações contam com a participação das polícias Militar e Civil, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Federal.Os números abrangem todas as prisões e apreensões realizadas pelas forças de segurança na cidade durante o período, e não apenas ocorrências diretamente relacionadas às operações. A mobilização tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas e conter a disputa territorial entre facções criminosas, intensificada após confrontos registrados no Complexo Vila Brasília, em 25 de outubro.Com o reforço do efetivo e a ampliação do patrulhamento ostensivo, as equipes também conseguiram localizar suspeitos envolvidos em outros tipos de crimes, além daqueles relacionados à disputa entre grupos criminosos.

Reforço policial reúne batalhões e equipes especializadas

Desde o início da mobilização, Volta Redonda recebeu reforços de diferentes unidades da Polícia Militar. Além dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento na região, participam das ações equipes de outros batalhões subordinados ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).



O esquema também conta com unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).



A integração busca ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança diante dos episódios de violência registrados no município. As operações Impacto e Ruptura foram intensificadas após os confrontos no Complexo Vila Brasília, que deram início a uma mobilização policial para combater a atuação de grupos criminosos e a disputa por territórios.

Prefeitura auxilia no monitoramento e nas ações

A Prefeitura de Volta Redonda também participa da mobilização por meio da Semop e da Guarda Municipal. O município disponibiliza ainda a estrutura tecnológica do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que auxilia no monitoramento da cidade e no direcionamento das equipes em tempo real.



O balanço consolidado das ações, entre 25 de outubro e 23 de novembro, reúne os seguintes resultados:



56 pessoas presas em flagrante;



18 adolescentes apreendidos;



26 mandados de prisão cumpridos;



seis armas de fogo apreendidas;



355 munições apreendidas;



33 quilos de drogas apreendidos;



duas granadas apreendidas.

Denúncias podem ser feitas anonimamente

As forças de segurança orientam que a população colabore com o trabalho policial por meio dos canais de denúncia. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos seguintes contatos:



Disque-Denúncia: 0800 0260 667;



Polícia Militar: 190;



Polícia Civil, Teia Invisível: 197;



WhatsApp Denúncia do 28º BPM: (24) 99222-5484.



As denúncias podem auxiliar as equipes na identificação de suspeitos, na localização de materiais ilícitos e no planejamento das ações de segurança no município.