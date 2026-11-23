Operações já prendem 100 indivíduos, além de apreenderem armas e drogasFoto: Divulgação - Secom/PMVR
O levantamento também contabiliza a apreensão de seis armas de fogo, 355 munições, 33 quilos de drogas e duas granadas. As ações contam com a participação das polícias Militar e Civil, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Federal.
Os números abrangem todas as prisões e apreensões realizadas pelas forças de segurança na cidade durante o período, e não apenas ocorrências diretamente relacionadas às operações. A mobilização tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas e conter a disputa territorial entre facções criminosas, intensificada após confrontos registrados no Complexo Vila Brasília, em 25 de outubro.
Com o reforço do efetivo e a ampliação do patrulhamento ostensivo, as equipes também conseguiram localizar suspeitos envolvidos em outros tipos de crimes, além daqueles relacionados à disputa entre grupos criminosos.
Reforço policial reúne batalhões e equipes especializadas
O esquema também conta com unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).
A integração busca ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança diante dos episódios de violência registrados no município. As operações Impacto e Ruptura foram intensificadas após os confrontos no Complexo Vila Brasília, que deram início a uma mobilização policial para combater a atuação de grupos criminosos e a disputa por territórios.
Prefeitura auxilia no monitoramento e nas ações
O balanço consolidado das ações, entre 25 de outubro e 23 de novembro, reúne os seguintes resultados:
56 pessoas presas em flagrante;
18 adolescentes apreendidos;
26 mandados de prisão cumpridos;
seis armas de fogo apreendidas;
355 munições apreendidas;
33 quilos de drogas apreendidos;
duas granadas apreendidas.
Denúncias podem ser feitas anonimamente
Disque-Denúncia: 0800 0260 667;
Polícia Militar: 190;
Polícia Civil, Teia Invisível: 197;
WhatsApp Denúncia do 28º BPM: (24) 99222-5484.
As denúncias podem auxiliar as equipes na identificação de suspeitos, na localização de materiais ilícitos e no planejamento das ações de segurança no município.
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