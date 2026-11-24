Espetáculo será protagonizado pelo artista volta-redondense Ronaldo Gonçalves e pelo grupo Regional Jacarandá - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Espetáculo será protagonizado pelo artista volta-redondense Ronaldo Gonçalves e pelo grupo Regional JacarandáFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/11/2026 15:18

No dia 1º de dezembro, às 20h, o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, em Volta Redonda , será palco do espetáculo “Cartola 74 & 76”, protagonizado pelo artista volta-redondense Ronaldo Gonçalves e pelo grupo Regional Jacarandá, que marcará as celebrações do Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. O ingresso para a apresentação será a doação de 1 litro de leite, que poderá ser trocado no horário e no local do evento.





O evento será uma honrosa homenagem à obra de um dos maiores nomes da história do samba brasileiro: o carioca Agenor de Oliveira, popularmente conhecido como “Cartola”, um dos principais ícones da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.



Segundo os produtores, o espetáculo “Cartola 74 & 76” é dedicado a dois marcos da discografia de Cartola: os álbuns “Cartola (1974)” e “Cartola (1976)”, que serão interpretados na íntegra, respeitando a ordem original de cada disco. A apresentação foi idealizada para ser uma homenagem ao samba a partir de um de seus maiores poetas. Outro ponto especial é que, em 2026, o segundo disco solo do artista mangueirense está completando 50 anos.



A obra de Cartola ocupa um lugar central na história do samba brasileiro. Dono de uma poética singular e de melodias inesquecíveis, o compositor construiu um repertório que atravessa gerações e permanece como uma das expressões mais refinadas da música popular do país.



Segundo a produção, além de exaltar a obra do lendário sambista carioca, o evento também tem o objetivo de valorizar a tradição dos conjuntos musicais regionais, que são formações fundamentais na história do choro e do samba, recriando a atmosfera sonora que marcou época nas gravações clássicas do gênero. LEIA MAIS: Teatro Maestro Franklin, em Volta Redonda, recebe concerto gratuito da ‘Orquestra Light da Rocinha na Estrada’ O evento será uma honrosa homenagem à obra de um dos maiores nomes da história do samba brasileiro: o carioca Agenor de Oliveira, popularmente conhecido como “Cartola”, um dos principais ícones da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.Segundo os produtores, o espetáculo “Cartola 74 & 76” é dedicado a dois marcos da discografia de Cartola: os álbuns “Cartola (1974)” e “Cartola (1976)”, que serão interpretados na íntegra, respeitando a ordem original de cada disco. A apresentação foi idealizada para ser uma homenagem ao samba a partir de um de seus maiores poetas. Outro ponto especial é que, em 2026, o segundo disco solo do artista mangueirense está completando 50 anos.A obra de Cartola ocupa um lugar central na história do samba brasileiro. Dono de uma poética singular e de melodias inesquecíveis, o compositor construiu um repertório que atravessa gerações e permanece como uma das expressões mais refinadas da música popular do país.Segundo a produção, além de exaltar a obra do lendário sambista carioca, o evento também tem o objetivo de valorizar a tradição dos conjuntos musicais regionais, que são formações fundamentais na história do choro e do samba, recriando a atmosfera sonora que marcou época nas gravações clássicas do gênero.

Sobre Ronaldo Gonçalves

Nascido em Volta Redonda e radicado há mais de 20 anos na cidade do Rio de Janeiro, Ronaldo Gonçalves é cantor, compositor e pesquisador da música popular brasileira, com atuação destacada nos universos do samba e do choro.



No decorrer de sua carreira, já dividiu o palco e acompanhou importantes nomes da música brasileira, como Monarco, Nelson Sargento, Nei Lopes, Wilson Moreira, Paulo César Pinheiro, Tantinho da Mangueira, Noca da Portela, Áurea Martins, Zé da Velha, Silvério Pontes, Luciana Rabello, Paulão 7 Cordas e Zé Luiz do Império.



Ele já conquistou prêmios como o 2º lugar no FEMUPI (2010), o 1º lugar no FEMUPI e o 3º lugar no FEMUVRE (2011). Em 2013, foi finalista do concurso Novos Bambas do Velho Samba, promovido pelo Carioca da Gema, e, em 2017, conquistou o 3º lugar no Concurso Lefê de Samba.

Grupo Regional Jacarandá

O Grupo Regional Jacarandá é formado pelos artistas Lucas Arantes (cavaquinho e direção musical), Kevin Augusto (violão de 7 cordas), Laércio Miranda (violão de 6 cordas) e Roberto Amaral (pandeiro), além das participações especiais de Daiana Damião (voz), Javi Hunfan (clarinete) e dos percussionistas locais Mestre André e Tolen.



O Regional Jacarandá tem como missão resgatar a sonoridade autêntica dos regionais de acompanhamento que marcaram o cenário musical brasileiro no século XX. Inspirados por ícones como o Regional do Canhoto e o Regional do Benedito Lacerda, seus integrantes se dedicam a recriar a atmosfera das grandes gravações que acompanharam tanto os solistas de choro quanto os célebres cantores do rádio.

Serviço

Evento: Cartola 74 & 76



Data: 1º de dezembro



Horário: 20h



Local: Teatro Municipal Maestro Franklin de Carvalho Jr., Rua 154, Laranjal, Volta Redonda.



Ingressos: 1 litro de leite. A troca deverá ser efetuada no teatro, no horário e no local em que o evento será realizado.