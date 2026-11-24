Prefeitura espera atender cerca de 25 mil crianças durante natal - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeitura espera atender cerca de 25 mil crianças durante natalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/11/2026 17:45

A Prefeitura de Volta Redonda espera atender cerca de 25 mil crianças durante o “Natal da Cidadania 2026”, com uma iniciativa voltada especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação, coordenada pelo Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), também terá a inclusão como uma de suas prioridades, buscando garantir que crianças com diferentes necessidades e características possam participar da programação natalina.





A inauguração da Casinha do Papai Noel está marcada para 4 de dezembro, às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Para esta edição, foram adquiridos kits de bolhas de sabão e Aquaplay. A escolha levou em consideração pesquisas e conversas com a equipe e profissionais que atuam na área, buscando opções de fácil manuseio e que possam ser aproveitadas também por crianças com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.



A proposta é proporcionar momentos de lazer e diversão, respeitando as diferentes formas de brincar e interagir. Com isso, a iniciativa busca tornar a celebração mais acessível e acolhedora.



A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que o planejamento da ação considera o compromisso de promover um Natal que alcance crianças de diferentes realidades.



“Nosso objetivo é que nenhuma criança fique de fora desse momento tão especial. A escolha dos brinquedos foi feita com muito cuidado, pensando nas diferentes necessidades e possibilidades de cada uma. Queremos proporcionar alegria, mas também garantir que todas possam participar, brincar e aproveitar o ‘Natal da Cidadania’. Inclusão é respeitar as diferenças e criar oportunidades para todos”, ressaltou Rosane.



O coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini, também destacou o cuidado no planejamento da iniciativa e a preocupação em ampliar o alcance da ação.



“Pensamos na escolha dos brinquedos para que todas as crianças possam participar desse momento de alegria. A proposta é oferecer opções que estimulem a brincadeira e permitam que crianças com diferentes necessidades também aproveitem a programação do ‘Natal da Cidadania’. Estamos trabalhando para que essa ação alcance o maior número possível de famílias”, destacou Balarini. LEIA MAIS: Volta Redonda promove show de inclusão no Natal da Cidadania A inauguração da Casinha do Papai Noel está marcada para 4 de dezembro, às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Para esta edição, foram adquiridos kits de bolhas de sabão e Aquaplay. A escolha levou em consideração pesquisas e conversas com a equipe e profissionais que atuam na área, buscando opções de fácil manuseio e que possam ser aproveitadas também por crianças com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.A proposta é proporcionar momentos de lazer e diversão, respeitando as diferentes formas de brincar e interagir. Com isso, a iniciativa busca tornar a celebração mais acessível e acolhedora.A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que o planejamento da ação considera o compromisso de promover um Natal que alcance crianças de diferentes realidades.“Nosso objetivo é que nenhuma criança fique de fora desse momento tão especial. A escolha dos brinquedos foi feita com muito cuidado, pensando nas diferentes necessidades e possibilidades de cada uma. Queremos proporcionar alegria, mas também garantir que todas possam participar, brincar e aproveitar o ‘Natal da Cidadania’. Inclusão é respeitar as diferenças e criar oportunidades para todos”, ressaltou Rosane.O coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini, também destacou o cuidado no planejamento da iniciativa e a preocupação em ampliar o alcance da ação.“Pensamos na escolha dos brinquedos para que todas as crianças possam participar desse momento de alegria. A proposta é oferecer opções que estimulem a brincadeira e permitam que crianças com diferentes necessidades também aproveitem a programação do ‘Natal da Cidadania’. Estamos trabalhando para que essa ação alcance o maior número possível de famílias”, destacou Balarini.

Atendimento na Casinha do Papai Noel

O atendimento será realizado na Casinha do Papai Noel, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Crianças com deficiência (PCDs), devidamente identificadas, terão prioridade no atendimento e não precisarão enfrentar fila.



A aquisição de uma quantidade maior de brinquedos também foi planejada para ampliar a capacidade de atendimento. Caso haja unidades excedentes, a possibilidade é destiná-las a entidades, projetos sociais e ações como as visitas do Papai Noel a hospitais.



A decoração natalina e a ação estarão disponíveis ao público a partir do dia 4 de dezembro, diariamente, das 18h às 22h, na Casinha do Papai Noel. A programação seguirá até o dia 23 de dezembro.



A iniciativa integra a programação do “Natal da Cidadania” e reforça a proposta de promover uma celebração pautada pela solidariedade, pelo acesso ao lazer e pela inclusão social.