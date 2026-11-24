Cerca de mil cirurgias de catarata serão realizadas até dezembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Cerca de mil cirurgias de catarata serão realizadas até dezembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/11/2026 17:56

A Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger, que fica na Ilha São João e integra a rede municipal de saúde de Volta Redonda, iniciou na última semana o último mutirão de cirurgias de catarata do ano. Até o dia 17 de dezembro, estão agendados cerca de mil procedimentos, sendo 60% das vagas para pacientes que vão operar o primeiro olho, divididos entre três médicos-oftalmologistas. No dia seguinte (18 de dezembro), outras 20 cirurgias de catarata acontecem no Hospital São João Batista (HSJB).





Com a mudança do serviço de oftalmologia do município para a Clínica dos Olhos, inaugurada em junho deste ano, as cirurgias de catarata do programa Revi-VER, que aconteciam em Centro Cirúrgico Móvel, passaram a ser feitas na nova clínica. Os mutirões foram retomados no último mês de agosto e, até então, 530 procedimentos foram realizados na clínica, que vai fechar 2026 com mais de 1,5 mil cirurgias de catarata feitas.



O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou a importância de dar continuidade aos mutirões do programa Revi-VER, que contabiliza mais de 26 mil cirurgias de catarata realizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde o lançamento, em julho de 2021.



“O Revi-VER foi um grande acerto da nossa administração. Milhares de pessoas passaram a enxergar melhor pelo programa. E, agora, com a Clínica dos Olhos, vamos seguir com os mutirões, beneficiando ainda mais pessoas, em ambiente com estrutura moderna, confortável e especializada, voltada exclusivamente para a saúde dos olhos e da visão. Até o fim do ano, mais mil cirurgias serão feitas lá”, reforçou o prefeito Neto.



A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, também destacou a importância do trabalho realizado pela Clínica dos Olhos e o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso da população aos serviços oftalmológicos.



“Nosso maior objetivo é cuidar das pessoas e proporcionar mais qualidade de vida. Uma cirurgia de catarata vai muito além da recuperação da visão. Ela devolve autonomia, independência e a alegria de realizar atividades do dia a dia. Temos uma clínica com estrutura adequada, profissionais qualificados e um atendimento humanizado, preparado para acolher os pacientes e seus acompanhantes. E mesmo durante os mutirões de cirurgias, mantemos normalmente as consultas oftalmológicas, garantindo a continuidade da assistência à população”, ressaltou a secretária. LEIA MAIS: Clínica do Olhos de Volta Redonda promove novo mutirão de cirurgias de catarata com 180 procedimentos Com a mudança do serviço de oftalmologia do município para a Clínica dos Olhos, inaugurada em junho deste ano, as cirurgias de catarata do programa Revi-VER, que aconteciam em Centro Cirúrgico Móvel, passaram a ser feitas na nova clínica. Os mutirões foram retomados no último mês de agosto e, até então, 530 procedimentos foram realizados na clínica, que vai fechar 2026 com mais de 1,5 mil cirurgias de catarata feitas.O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou a importância de dar continuidade aos mutirões do programa Revi-VER, que contabiliza mais de 26 mil cirurgias de catarata realizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde o lançamento, em julho de 2021.“O Revi-VER foi um grande acerto da nossa administração. Milhares de pessoas passaram a enxergar melhor pelo programa. E, agora, com a Clínica dos Olhos, vamos seguir com os mutirões, beneficiando ainda mais pessoas, em ambiente com estrutura moderna, confortável e especializada, voltada exclusivamente para a saúde dos olhos e da visão. Até o fim do ano, mais mil cirurgias serão feitas lá”, reforçou o prefeito Neto.A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, também destacou a importância do trabalho realizado pela Clínica dos Olhos e o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso da população aos serviços oftalmológicos.“Nosso maior objetivo é cuidar das pessoas e proporcionar mais qualidade de vida. Uma cirurgia de catarata vai muito além da recuperação da visão. Ela devolve autonomia, independência e a alegria de realizar atividades do dia a dia. Temos uma clínica com estrutura adequada, profissionais qualificados e um atendimento humanizado, preparado para acolher os pacientes e seus acompanhantes. E mesmo durante os mutirões de cirurgias, mantemos normalmente as consultas oftalmológicas, garantindo a continuidade da assistência à população”, ressaltou a secretária.

Pacientes aprovam a iniciativa

Três pacientes atendidas na primeira semana do mutirão ressaltaram que a oferta da cirurgia de catarata pelo SUS foi que lhes permitiu fazer o procedimento. E o sistema de mutirão adotado pela Prefeitura de Volta Redonda desde 2021 diminui o tempo de espera pelo procedimento.



Marta Vieira Lima, moradora do bairro Eucaliptal, com 71 anos, aguardava para fazer a cirurgia e afirmou que o SUS é o melhor e mais democrático plano de saúde do mundo. “É um privilégio estar aqui, participando do mutirão, em ambiente confortável, com equipe competente e tudo pelo SUS.”



Maria das Graças Tavares Pereira, que tem 70 anos e mora no Água Limpa, elogiou a equipe da Clínica dos Olhos. “Achei o atendimento muito bom, os profissionais são eficientes e atenciosos. Sou muito nervosa, e chorona, mas o médico me manteve calma e foi tudo bem”, contou ela, logo após passar pelo procedimento.



Elisete Dias de Sá, moradora da Vila Brasília, de 66 anos, reforçou que não teria condições de fazer a cirurgia de catarata se não fosse pela rede pública. “Esse mutirão de cirurgias é muito bom para a população. A baixa visão reduz a autonomia, a mobilidade. Estou muito feliz por fazer o procedimento e voltar a enxergar melhor.”