Lançamento será do cantor Vitor Carvalho, de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Gacemss

Lançamento será do cantor Vitor Carvalho, de Volta RedondaFoto: Divulgação/Gacemss

Publicado 25/11/2026 14:21

O cantor e compositor volta-redondense Vitor Carvalho lança, na próxima segunda-feira (30), a primeira temporada da série de animações infantis “Turma do Carvalinho”. O evento será realizado no Cine-Teatro Gacemss 1, em Volta Redonda , com a exibição dos sete episódios produzidos para o projeto. A programação terá uma sessão às 14h, destinada a estudantes da rede pública municipal, e outra às 19h, aberta ao público e convidados.





Após o lançamento presencial, a série e suas músicas serão disponibilizadas nas plataformas digitais YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music. A iniciativa reúne clipes de músicas infantis que abordam temas relacionados à formação das crianças, como hábitos saudáveis, sustentabilidade, higiene, saúde, educação, alimentação e boas maneiras no convívio familiar e social.



As canções são de autoria de Vitor Carvalho, que encontrou inspiração nos próprios filhos, Violeta, de 4 anos, e Rael, de 2. A proposta é transmitir mensagens educativas por meio de letras de fácil compreensão, melodias acessíveis e personagens que vivem situações comuns da infância. LEIA MAIS: Festival de Esquetes marca encerramento do projeto Teatro em Volta Após o lançamento presencial, a série e suas músicas serão disponibilizadas nas plataformas digitais YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music. A iniciativa reúne clipes de músicas infantis que abordam temas relacionados à formação das crianças, como hábitos saudáveis, sustentabilidade, higiene, saúde, educação, alimentação e boas maneiras no convívio familiar e social.As canções são de autoria de Vitor Carvalho, que encontrou inspiração nos próprios filhos, Violeta, de 4 anos, e Rael, de 2. A proposta é transmitir mensagens educativas por meio de letras de fácil compreensão, melodias acessíveis e personagens que vivem situações comuns da infância.

Personagens abordam diversidade e convivência

Na história, o personagem principal, Carvalinho, vive aventuras ao lado dos amigos Violeta, Lelê e Renê. Os personagens são crianças que passam por diferentes situações do cotidiano de maneira leve e consciente, com histórias voltadas ao aprendizado e à convivência.



O projeto também busca valorizar a diversidade racial e social. Na animação, os personagens convivem de forma respeitosa e constroem relações de amizade, reforçando mensagens de inclusão, respeito e valorização das diferenças.



A ideia, segundo o compositor, é que as crianças assimilem os ensinamentos apresentados nas músicas e possam incorporá-los à rotina. Os temas são trabalhados de maneira lúdica, sem deixar de lado o entretenimento.

Projeto tem apoio de empresas e instituições públicas

A produção conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, da Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). Vitor Carvalho destacou a importância dos parceiros para a realização do projeto e agradeceu ao prefeito Francisco Neto, à empresa e aos representantes da secretaria estadual.



O lançamento contará com a presença de convidados, representantes da patrocinadora e de órgãos dos governos estadual e municipal, além de profissionais da imprensa.

Compositor tem 20 anos de carreira

Vitor Hugo Carvalho Oliveira, conhecido artisticamente como Vitor Carvalho, é cantor, compositor e produtor musical e fonográfico. Com duas décadas de carreira, possui mais de mil composições em seu portfólio e mais de 40 músicas gravadas, tanto em sua trajetória como intérprete quanto por outros artistas brasileiros.



Seu trabalho passa por diferentes gêneros musicais, incluindo samba, pagode, sertanejo, piseiro, forró e MPB. Entre suas parcerias está o compositor Pezinho, conhecido por sucessos gravados por artistas como Exaltasamba, Thiaguinho e Arlindo Cruz.



Ao longo da carreira, Vitor também participou de produções musicais com instrumentistas e profissionais que trabalharam com nomes importantes da música brasileira, entre eles Dirceu Leite, Chocolate, Sidão Santos, Bruno Barreto, Gilson Santos e Ariel Donato.



Com a “Turma do Carvalinho”, o artista amplia sua atuação para o universo infantil, reunindo música e animação em uma produção voltada ao público mais jovem e às famílias.