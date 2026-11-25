Lançamento será do cantor Vitor Carvalho, de Volta RedondaFoto: Divulgação/Gacemss
Após o lançamento presencial, a série e suas músicas serão disponibilizadas nas plataformas digitais YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music. A iniciativa reúne clipes de músicas infantis que abordam temas relacionados à formação das crianças, como hábitos saudáveis, sustentabilidade, higiene, saúde, educação, alimentação e boas maneiras no convívio familiar e social.
As canções são de autoria de Vitor Carvalho, que encontrou inspiração nos próprios filhos, Violeta, de 4 anos, e Rael, de 2. A proposta é transmitir mensagens educativas por meio de letras de fácil compreensão, melodias acessíveis e personagens que vivem situações comuns da infância.
Personagens abordam diversidade e convivência
O projeto também busca valorizar a diversidade racial e social. Na animação, os personagens convivem de forma respeitosa e constroem relações de amizade, reforçando mensagens de inclusão, respeito e valorização das diferenças.
A ideia, segundo o compositor, é que as crianças assimilem os ensinamentos apresentados nas músicas e possam incorporá-los à rotina. Os temas são trabalhados de maneira lúdica, sem deixar de lado o entretenimento.
Projeto tem apoio de empresas e instituições públicas
O lançamento contará com a presença de convidados, representantes da patrocinadora e de órgãos dos governos estadual e municipal, além de profissionais da imprensa.
Compositor tem 20 anos de carreira
Seu trabalho passa por diferentes gêneros musicais, incluindo samba, pagode, sertanejo, piseiro, forró e MPB. Entre suas parcerias está o compositor Pezinho, conhecido por sucessos gravados por artistas como Exaltasamba, Thiaguinho e Arlindo Cruz.
Ao longo da carreira, Vitor também participou de produções musicais com instrumentistas e profissionais que trabalharam com nomes importantes da música brasileira, entre eles Dirceu Leite, Chocolate, Sidão Santos, Bruno Barreto, Gilson Santos e Ariel Donato.
Com a “Turma do Carvalinho”, o artista amplia sua atuação para o universo infantil, reunindo música e animação em uma produção voltada ao público mais jovem e às famílias.
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