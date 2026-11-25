Trabalho da equipe foi destaque durante mostra realizada no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Trabalho da equipe foi destaque durante mostra realizada no Rio de JaneiroFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/11/2026 14:27

O projeto “Do Primeiro Sinal ao Diagnóstico: Fortalecendo o Papel da Atenção Primária à Saúde na Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda ” participou com destaque da I Mostra Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, realizada nos dias 24 e 25 de novembro (terça e quarta-feira), na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), na cidade do Rio de Janeiro.





O trabalho da equipe de Volta Redonda esteve inserido no Eixo 1 do evento, que trata da “Integração, Valorização e Equidade: A Gestão do Trabalho e a Educação para a Qualidade do Cuidado”, e figurou entre os principais projetos inscritos por municípios de todo o estado do Rio de Janeiro. Assim o trabalho passou a fazer parte de um livro, que será publicado pela SES-RJ.



A enfermeira Nathália Beatriz de Almeida, que coordena o Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, ao lado da médica oncologista Luciana Francisco Netto, afirmou que é motivo de orgulho para ela e toda a sua equipe ter o trabalho reconhecido.



“Receber esse reconhecimento em nível estadual representa muito para nós. É a valorização de um trabalho construído com muita dedicação, compromisso e esforço coletivo de toda a equipe, APS (Atenção Primária à Sáude), especializada, regulação e toda a rede. Mais do que um prêmio, é a confirmação de que estamos no caminho certo, mostrando que, com organização, integração dos serviços e fortalecimento da Atenção Primária, é possível transformar o cuidado oncológico no SUS (Sistema Único de Saúde). É também uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido em Volta Redonda e inspirar outros municípios a fortalecerem suas linhas de cuidado. Para nós, é motivo de muito orgulho saber que esse trabalho pode contribuir para diagnósticos mais precoces e, principalmente, salvar vidas”, afirmou Nathália.



O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a equipe pela participação de destaque na mostra estadual. “Fico muito feliz em saber que este projeto, desenvolvido pelos nossos servidores que atuam na LAO, participou com destaque da Mostra Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Isso comprova a ótima qualidade e a capacidade técnica dos nossos servidores, que se empenham diariamente para cuidar com eficiência e respeito das pessoas que precisam desse tipo de atendimento aqui em Volta Redonda”, destacou o prefeito. LEIA MAIS: Linha de Atenção Oncológica e Espaço de Cuidado em Saúde lançam grupo terapêutico multidisciplinar ‘Acolher’ O trabalho da equipe de Volta Redonda esteve inserido no Eixo 1 do evento, que trata da “Integração, Valorização e Equidade: A Gestão do Trabalho e a Educação para a Qualidade do Cuidado”, e figurou entre os principais projetos inscritos por municípios de todo o estado do Rio de Janeiro. Assim o trabalho passou a fazer parte de um livro, que será publicado pela SES-RJ.A enfermeira Nathália Beatriz de Almeida, que coordena o Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, ao lado da médica oncologista Luciana Francisco Netto, afirmou que é motivo de orgulho para ela e toda a sua equipe ter o trabalho reconhecido.“Receber esse reconhecimento em nível estadual representa muito para nós. É a valorização de um trabalho construído com muita dedicação, compromisso e esforço coletivo de toda a equipe, APS (Atenção Primária à Sáude), especializada, regulação e toda a rede. Mais do que um prêmio, é a confirmação de que estamos no caminho certo, mostrando que, com organização, integração dos serviços e fortalecimento da Atenção Primária, é possível transformar o cuidado oncológico no SUS (Sistema Único de Saúde). É também uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido em Volta Redonda e inspirar outros municípios a fortalecerem suas linhas de cuidado. Para nós, é motivo de muito orgulho saber que esse trabalho pode contribuir para diagnósticos mais precoces e, principalmente, salvar vidas”, afirmou Nathália.O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a equipe pela participação de destaque na mostra estadual. “Fico muito feliz em saber que este projeto, desenvolvido pelos nossos servidores que atuam na LAO, participou com destaque da Mostra Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Isso comprova a ótima qualidade e a capacidade técnica dos nossos servidores, que se empenham diariamente para cuidar com eficiência e respeito das pessoas que precisam desse tipo de atendimento aqui em Volta Redonda”, destacou o prefeito.

Atuação da LAO em Volta Redonda

Em Volta Redonda, a Linha de Atenção Oncológica (LAO) foi implantada como projeto-piloto em março de 2022, em quatro unidades, e ampliada para as 46 Unidades Básicas de Saúde do município em setembro de 2023. A Atenção Primária à Saúde (APS) é estratégica para reconhecer sinais de alerta, solicitar e interpretar exames iniciais e encaminhar casos suspeitos. A LAO organiza o percurso do usuário até a definição diagnóstica e o atendimento especializado.



As equipes da Atenção Primária são capacitadas para reconhecer sinais e sintomas de alerta relacionados aos cânceres de mama, ginecológicos e do trato gastrointestinal, bem como alterações em exames de rastreamento. A equipe da LAO realiza a navegação dos pacientes, avalia a elegibilidade, articula a priorização junto à regulação e monitora consultas, exames e procedimentos. Após a confirmação de malignidade, encaminha os pacientes para a alta complexidade e acompanha sua trajetória.

Reconhecimento no estado e no país

O trabalho da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda, também já foi destaque em outras premiações estaduais e nacionais. A LAO conquistou a edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal, promovido pela Fundação Francisco Dornelles e pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em dezembro. Volta Redonda foi premiada no Eixo Saúde com o projeto “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer”.



Em abril do ano passado, a LAO ficou com a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, promovida pelo Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) e pelo IdeiaSUS-Fiocruz. Em junho do mesmo ano, a LAO de Volta Redonda foi premiada na categoria geral da 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, realizada durante o 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Belo Horizonte (MG).