Carreta com 30 toneladas de bobinas de aço foi recuperado pela PRFFoto: Divulgação/PRF
Dois suspeitos foram abordados e presos em um automóvel na Unidade Operacional da PRF em Caiçara, no início da Serra das Araras. O terceiro envolvido, apontado como motorista da carreta, foi localizado em Volta Redonda, onde os policiais também recuperaram o veículo e a mercadoria.
Segundo as informações da investigação, o grupo utilizava um esquema organizado para obter cargas por meio de contratações de transporte. Os integrantes se cadastravam como prestadores de serviço, apresentando dados de empresas, veículos e motoristas aparentemente regulares. Dessa forma, conseguiam retirar mercadorias de empresas contratantes sem levantar suspeitas inicialmente.
Depois de receber a carga, os criminosos seguiam para um ponto previamente escolhido, onde realizavam alterações no conjunto de transporte. Entre os procedimentos identificados estavam a troca do cavalo-trator, veículo responsável por puxar a carreta, e a substituição das placas de identificação. O objetivo era dificultar o rastreamento e evitar a identificação durante o percurso.
Esquema simulava roubos para justificar desaparecimento das mercadorias
Conhecido no meio policial como “tombo da carga”, o esquema provocava prejuízos às empresas contratantes e às transportadoras. Após o desaparecimento da mercadoria, o motorista apresentava uma versão de que havia sido vítima de assalto, muitas vezes alegando que teria sido rendido e mantido sob ameaça durante o percurso.
Com o registro da ocorrência, a empresa responsável pelo transporte poderia acionar o seguro da carga. Mesmo com eventual indenização, porém, permaneciam prejuízos financeiros, como o pagamento da franquia. Em alguns casos, os envolvidos também solicitavam a antecipação do valor do frete, ampliando as perdas das empresas contratantes.
As investigações começaram após a identificação de inconsistências em registros de supostos roubos de cargas. A Polícia Civil passou a levantar informações sobre empresas e prestadores de serviço envolvidos nesse tipo de transporte. O compartilhamento de dados entre as forças de segurança permitiu identificar a atuação do grupo na região.
Operação recuperou carga avaliada em R$ 230 mil
O trabalho de investigação e a troca de informações entre as equipes possibilitaram a localização da carreta em Volta Redonda. Ao mesmo tempo, dois suspeitos que estariam dando apoio à operação foram abordados na unidade da PRF em Caiçara.
Os três envolvidos foram presos e encaminhados à unidade policial responsável pelo caso. A investigação continua para esclarecer a participação de cada um no esquema e identificar possíveis outros integrantes do grupo. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.
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