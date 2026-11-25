Carreta com 30 toneladas de bobinas de aço foi recuperado pela PRF - Foto: Divulgação/PRF

Carreta com 30 toneladas de bobinas de aço foi recuperado pela PRFFoto: Divulgação/PRF

Publicado 25/11/2026 16:35

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (25) durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para desarticular um esquema de furto de cargas que utilizava empresas de transporte aparentemente regulares para retirar mercadorias e, posteriormente, simular roubos. A ação também permitiu recuperar uma carreta carregada com aproximadamente 30 toneladas de bobinas de aço, avaliadas em R$ 230 mil, antes que a carga fosse desviada.





Dois suspeitos foram abordados e presos em um automóvel na Unidade Operacional da PRF em Caiçara, no início da Serra das Araras. O terceiro envolvido, apontado como motorista da carreta, foi localizado em Volta Redonda, onde os policiais também recuperaram o veículo e a mercadoria.



Segundo as informações da investigação, o grupo utilizava um esquema organizado para obter cargas por meio de contratações de transporte. Os integrantes se cadastravam como prestadores de serviço, apresentando dados de empresas, veículos e motoristas aparentemente regulares. Dessa forma, conseguiam retirar mercadorias de empresas contratantes sem levantar suspeitas inicialmente.



Depois de receber a carga, os criminosos seguiam para um ponto previamente escolhido, onde realizavam alterações no conjunto de transporte. Entre os procedimentos identificados estavam a troca do cavalo-trator, veículo responsável por puxar a carreta, e a substituição das placas de identificação. O objetivo era dificultar o rastreamento e evitar a identificação durante o percurso. LEIA MAIS: PRF prende homem com 6 kg de cocaína na via Dutra, em Volta Redonda Dois suspeitos foram abordados e presos em um automóvel na Unidade Operacional da PRF em Caiçara, no início da Serra das Araras. O terceiro envolvido, apontado como motorista da carreta, foi localizado em Volta Redonda, onde os policiais também recuperaram o veículo e a mercadoria.Segundo as informações da investigação, o grupo utilizava um esquema organizado para obter cargas por meio de contratações de transporte. Os integrantes se cadastravam como prestadores de serviço, apresentando dados de empresas, veículos e motoristas aparentemente regulares. Dessa forma, conseguiam retirar mercadorias de empresas contratantes sem levantar suspeitas inicialmente.Depois de receber a carga, os criminosos seguiam para um ponto previamente escolhido, onde realizavam alterações no conjunto de transporte. Entre os procedimentos identificados estavam a troca do cavalo-trator, veículo responsável por puxar a carreta, e a substituição das placas de identificação. O objetivo era dificultar o rastreamento e evitar a identificação durante o percurso.

Esquema simulava roubos para justificar desaparecimento das mercadorias

Com o veículo adulterado, os envolvidos desviavam a mercadoria para locais definidos previamente, onde a carga era retirada e destinada à revenda. Depois, o caminhão retornava à configuração original e o motorista procurava uma delegacia para registrar uma falsa ocorrência de roubo.



Conhecido no meio policial como “tombo da carga”, o esquema provocava prejuízos às empresas contratantes e às transportadoras. Após o desaparecimento da mercadoria, o motorista apresentava uma versão de que havia sido vítima de assalto, muitas vezes alegando que teria sido rendido e mantido sob ameaça durante o percurso.



Com o registro da ocorrência, a empresa responsável pelo transporte poderia acionar o seguro da carga. Mesmo com eventual indenização, porém, permaneciam prejuízos financeiros, como o pagamento da franquia. Em alguns casos, os envolvidos também solicitavam a antecipação do valor do frete, ampliando as perdas das empresas contratantes.



As investigações começaram após a identificação de inconsistências em registros de supostos roubos de cargas. A Polícia Civil passou a levantar informações sobre empresas e prestadores de serviço envolvidos nesse tipo de transporte. O compartilhamento de dados entre as forças de segurança permitiu identificar a atuação do grupo na região.

Operação recuperou carga avaliada em R$ 230 mil

Na ocorrência desta quarta-feira, a carreta havia sido carregada com cerca de 30 toneladas de bobinas de aço. A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 230 mil, seria desviada após a realização das alterações no veículo, seguindo o mesmo procedimento identificado pelos investigadores.



O trabalho de investigação e a troca de informações entre as equipes possibilitaram a localização da carreta em Volta Redonda. Ao mesmo tempo, dois suspeitos que estariam dando apoio à operação foram abordados na unidade da PRF em Caiçara.



Os três envolvidos foram presos e encaminhados à unidade policial responsável pelo caso. A investigação continua para esclarecer a participação de cada um no esquema e identificar possíveis outros integrantes do grupo. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.