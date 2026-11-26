Durante a mobilização, equipes da Vigilância Ambiental farão visitas domiciliaresFoto: Arquivo - Secom/PMVR
A mobilização é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contará com a participação de equipes da Vigilância Ambiental. Durante a atividade, os agentes farão visitas domiciliares para conversar com os moradores, identificar possíveis criadouros e orientar sobre as formas corretas de eliminar recipientes que possam acumular água. A programação também prevê a distribuição de materiais informativos e a instalação de uma tenda educativa, onde a população poderá esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as medidas de prevenção.
A escolha do bairro Sessenta como ponto de concentração da iniciativa busca aproximar os serviços de saúde da comunidade e estimular o envolvimento dos moradores nas ações de combate ao mosquito. A proposta é reforçar que a prevenção não depende apenas do trabalho dos agentes públicos, mas também de cuidados adotados diariamente dentro das casas e nos espaços ao redor dos imóveis.
Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a proximidade do verão exige atenção redobrada da população. O período é marcado por temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes, condições que favorecem o acúmulo de água e podem ampliar os locais disponíveis para a reprodução do mosquito.
O coordenador destacou que a participação dos moradores é fundamental para reduzir os riscos de transmissão das doenças. A mobilização também pretende reforçar a importância de manter os cuidados preventivos durante todo o ano, evitando que recipientes e objetos expostos se transformem em criadouros.
Maioria dos focos está dentro ou no entorno das casas
Entre as principais recomendações estão evitar o acúmulo de água em garrafas, vasos, pneus, baldes e outros recipientes; manter caixas-d'água bem vedadas; limpar calhas para impedir o acúmulo de água e descartar corretamente materiais que possam servir de criadouros. Também é importante observar áreas externas, quintais, jardins e locais pouco utilizados, onde objetos expostos à chuva podem acumular água.
A orientação é que os moradores reservem alguns minutos por semana para vistoriar suas casas e eliminar possíveis focos. A verificação deve ser frequente, especialmente em períodos de calor e chuva, quando as condições favorecem a reprodução do mosquito.
Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite zika e chikungunya, doenças que podem provocar complicações e demandar atendimento médico. Por isso, a eliminação dos criadouros é considerada uma das principais estratégias para reduzir a circulação do mosquito e proteger a saúde da população.
Com o Dia D, a Secretaria Municipal de Saúde pretende reforçar as informações sobre prevenção e incentivar a participação comunitária. A Prefeitura ressalta que o combate ao mosquito exige atenção permanente e que a colaboração dos moradores é essencial para evitar a formação de novos focos em Volta Redonda.
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