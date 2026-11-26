Durante a mobilização, equipes da Vigilância Ambiental farão visitas domiciliares - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Durante a mobilização, equipes da Vigilância Ambiental farão visitas domiciliaresFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 26/11/2026 13:56

A Prefeitura de Volta Redonda realiza neste sábado (28), a partir das 8h, o Dia D de mobilização contra a dengue. Neste ano, a ação será concentrada no bairro Sessenta, com atividades de conscientização e orientação aos moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.





A mobilização é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contará com a participação de equipes da Vigilância Ambiental. Durante a atividade, os agentes farão visitas domiciliares para conversar com os moradores, identificar possíveis criadouros e orientar sobre as formas corretas de eliminar recipientes que possam acumular água. A programação também prevê a distribuição de materiais informativos e a instalação de uma tenda educativa, onde a população poderá esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as medidas de prevenção.



A escolha do bairro Sessenta como ponto de concentração da iniciativa busca aproximar os serviços de saúde da comunidade e estimular o envolvimento dos moradores nas ações de combate ao mosquito. A proposta é reforçar que a prevenção não depende apenas do trabalho dos agentes públicos, mas também de cuidados adotados diariamente dentro das casas e nos espaços ao redor dos imóveis.



Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a proximidade do verão exige atenção redobrada da população. O período é marcado por temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes, condições que favorecem o acúmulo de água e podem ampliar os locais disponíveis para a reprodução do mosquito.



O coordenador destacou que a participação dos moradores é fundamental para reduzir os riscos de transmissão das doenças. A mobilização também pretende reforçar a importância de manter os cuidados preventivos durante todo o ano, evitando que recipientes e objetos expostos se transformem em criadouros. LEIA MAIS: Volta Redonda inicia vacinação contra a dengue com novo imunizante do Instituto Butantan A mobilização é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contará com a participação de equipes da Vigilância Ambiental. Durante a atividade, os agentes farão visitas domiciliares para conversar com os moradores, identificar possíveis criadouros e orientar sobre as formas corretas de eliminar recipientes que possam acumular água. A programação também prevê a distribuição de materiais informativos e a instalação de uma tenda educativa, onde a população poderá esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as medidas de prevenção.A escolha do bairro Sessenta como ponto de concentração da iniciativa busca aproximar os serviços de saúde da comunidade e estimular o envolvimento dos moradores nas ações de combate ao mosquito. A proposta é reforçar que a prevenção não depende apenas do trabalho dos agentes públicos, mas também de cuidados adotados diariamente dentro das casas e nos espaços ao redor dos imóveis.Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a proximidade do verão exige atenção redobrada da população. O período é marcado por temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes, condições que favorecem o acúmulo de água e podem ampliar os locais disponíveis para a reprodução do mosquito.O coordenador destacou que a participação dos moradores é fundamental para reduzir os riscos de transmissão das doenças. A mobilização também pretende reforçar a importância de manter os cuidados preventivos durante todo o ano, evitando que recipientes e objetos expostos se transformem em criadouros.

Maioria dos focos está dentro ou no entorno das casas

De acordo com as orientações da Vigilância Ambiental, cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro ou no entorno das residências. O dado reforça a importância de uma rotina de inspeção nos imóveis, já que muitos criadouros podem surgir em objetos comuns do cotidiano e passar despercebidos pelos moradores.



Entre as principais recomendações estão evitar o acúmulo de água em garrafas, vasos, pneus, baldes e outros recipientes; manter caixas-d'água bem vedadas; limpar calhas para impedir o acúmulo de água e descartar corretamente materiais que possam servir de criadouros. Também é importante observar áreas externas, quintais, jardins e locais pouco utilizados, onde objetos expostos à chuva podem acumular água.



A orientação é que os moradores reservem alguns minutos por semana para vistoriar suas casas e eliminar possíveis focos. A verificação deve ser frequente, especialmente em períodos de calor e chuva, quando as condições favorecem a reprodução do mosquito.



Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite zika e chikungunya, doenças que podem provocar complicações e demandar atendimento médico. Por isso, a eliminação dos criadouros é considerada uma das principais estratégias para reduzir a circulação do mosquito e proteger a saúde da população.



Com o Dia D, a Secretaria Municipal de Saúde pretende reforçar as informações sobre prevenção e incentivar a participação comunitária. A Prefeitura ressalta que o combate ao mosquito exige atenção permanente e que a colaboração dos moradores é essencial para evitar a formação de novos focos em Volta Redonda.