Evento irá reunir mais de 350 atletasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Além dos participantes de Volta Redonda, o evento contará com atletas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Pinheiral e Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A programação terá provas e apresentações de diferentes modalidades, com a participação de ginastas de diversas faixas etárias e níveis de experiência.
A expectativa é reunir crianças e jovens que já praticam ginástica em projetos esportivos e instituições, além de alunos que estão dando os primeiros passos na modalidade. A proposta da competição é oferecer um espaço para que os participantes demonstrem os movimentos e as habilidades desenvolvidas durante as atividades de treinamento, além de promover a integração entre os atletas.
A programação inclui apresentações de Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Trampolim e Duplo Mini. Também haverá atividades de Gym Baby, voltadas para crianças de até sete anos, com um circuito de movimentos básicos e apresentação coletiva.
Iniciantes também terão espaço na competição
Todos os participantes receberão medalhas, como forma de reconhecimento pela participação na Copa. A proposta da organização é valorizar o envolvimento dos atletas e o aprendizado desenvolvido nos polos e instituições, sem restringir a experiência aos resultados das apresentações.
O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira, destacou o caráter de integração da competição e comemorou o número de inscritos nesta edição. Segundo ele, a Copa representa uma oportunidade para as crianças mostrarem o que estão aprendendo e também ampliarem a convivência com outros praticantes da ginástica.
Daniel também convidou os moradores de Volta Redonda a comparecerem ao Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo para acompanhar as apresentações. A entrada será uma oportunidade para o público conhecer de perto as modalidades e acompanhar o desenvolvimento dos atletas que participam das atividades esportivas oferecidas na cidade.
A IV Copa de Ginástica integra as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer voltadas ao incentivo à prática esportiva e à participação de crianças e jovens em atividades físicas. Com a presença de delegações de diferentes municípios, o evento também promove o intercâmbio entre instituições e fortalece a integração regional por meio do esporte.
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