Evento irá reunir mais de 350 atletas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento irá reunir mais de 350 atletasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/11/2026 16:04

Mais de 350 atletas devem participar da IV Copa de Ginástica de Volta Redonda , marcada para este sábado (28), a partir das 7h30, no Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo. Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a competição reunirá alunos dos polos de ginástica do município e representantes de instituições de outras cidades da região e de Minas Gerais.





Além dos participantes de Volta Redonda, o evento contará com atletas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Pinheiral e Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A programação terá provas e apresentações de diferentes modalidades, com a participação de ginastas de diversas faixas etárias e níveis de experiência.



A expectativa é reunir crianças e jovens que já praticam ginástica em projetos esportivos e instituições, além de alunos que estão dando os primeiros passos na modalidade. A proposta da competição é oferecer um espaço para que os participantes demonstrem os movimentos e as habilidades desenvolvidas durante as atividades de treinamento, além de promover a integração entre os atletas.



A programação inclui apresentações de Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Trampolim e Duplo Mini. Também haverá atividades de Gym Baby, voltadas para crianças de até sete anos, com um circuito de movimentos básicos e apresentação coletiva. LEIA MAIS: III Copa de Ginástica de Volta Redonda é marcada por um espetáculo de talento e superação Além dos participantes de Volta Redonda, o evento contará com atletas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Pinheiral e Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A programação terá provas e apresentações de diferentes modalidades, com a participação de ginastas de diversas faixas etárias e níveis de experiência.A expectativa é reunir crianças e jovens que já praticam ginástica em projetos esportivos e instituições, além de alunos que estão dando os primeiros passos na modalidade. A proposta da competição é oferecer um espaço para que os participantes demonstrem os movimentos e as habilidades desenvolvidas durante as atividades de treinamento, além de promover a integração entre os atletas.A programação inclui apresentações de Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Trampolim e Duplo Mini. Também haverá atividades de Gym Baby, voltadas para crianças de até sete anos, com um circuito de movimentos básicos e apresentação coletiva.

Iniciantes também terão espaço na competição

Os ginastas iniciantes também participarão da programação, em atividades preparadas para que possam apresentar o que aprenderam e ter contato com diferentes modalidades. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva desde a infância e proporcionar aos alunos uma experiência de participação em um evento com atletas de outras instituições e municípios.



Todos os participantes receberão medalhas, como forma de reconhecimento pela participação na Copa. A proposta da organização é valorizar o envolvimento dos atletas e o aprendizado desenvolvido nos polos e instituições, sem restringir a experiência aos resultados das apresentações.



O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira, destacou o caráter de integração da competição e comemorou o número de inscritos nesta edição. Segundo ele, a Copa representa uma oportunidade para as crianças mostrarem o que estão aprendendo e também ampliarem a convivência com outros praticantes da ginástica.



Daniel também convidou os moradores de Volta Redonda a comparecerem ao Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo para acompanhar as apresentações. A entrada será uma oportunidade para o público conhecer de perto as modalidades e acompanhar o desenvolvimento dos atletas que participam das atividades esportivas oferecidas na cidade.



A IV Copa de Ginástica integra as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer voltadas ao incentivo à prática esportiva e à participação de crianças e jovens em atividades físicas. Com a presença de delegações de diferentes municípios, o evento também promove o intercâmbio entre instituições e fortalece a integração regional por meio do esporte.