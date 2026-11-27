Reunião aconteceu no auditório do UGB - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Reunião aconteceu no auditório do UGBFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 27/11/2026 15:07

O prefeito de Volta Redonda , Antonio Francisco Neto, participou nessa quinta-feira (26) de uma mesa-redonda com prefeitos da região, parlamentares e representantes de entidades do setor produtivo para discutir a nova concessão da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). Durante o encontro, realizado no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, o prefeito apresentou reivindicações e cobrou que as necessidades dos municípios sejam contempladas no novo contrato de concessão.





A reunião foi proposta pelo deputado federal Bebeto e realizada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A iniciativa também mobilizou a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), a ADR (Agência de Desenvolvimento Regional) do Sul Fluminense e a Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro).



Entre os principais pontos levantados por Neto está a retomada do projeto de duplicação do trecho da BR-393 entre Volta Redonda e Barra do Piraí, a necessidade de melhorias nos acessos a bairros como São Luiz e Dom Bosco e a inclusão de investimentos na Rodovia do Contorno.



“Gostaria de agradecer ao deputado Bebeto por tudo o que vem fazendo para que a gente consiga avançar e atender a todas as reivindicações. Temos uma preocupação muito grande. No projeto inicial, de 2008, o trecho da BR-393 entre Volta Redonda e Barra do Piraí seria duplicado, e hoje isso não existe mais. É muito importante que a gente consiga recuperar essa previsão para evitar a quantidade de vidas que são perdidas em acidentes. O acesso a bairros como São Luiz e Dom Bosco está muito perigoso e não há nada previsto para melhorar. A Rodovia do Contorno também está incluída no novo serviço de concessão, mas sem investimentos, e todos sabem da importância dessas melhorias”, destacou.



Além do prefeito Antonio Francisco Neto, participaram os prefeitos de Piraí, Luiz Fernando Pezão; Barra do Piraí, Kátia Miki; Pinheiral, Luciano Muniz; Vassouras, Rosi Silva; Valença, Saulo Corrêa; Mendes, Jorge Henrique; e Paulo de Frontin, Maneko. Também estiveram presentes a vice-prefeita de Sapucaia, Marcella Raposo; os deputados estaduais Munir Neto e Jari; o deputado federal eleito Diogo Balieiro; vereadores de todo o Sul Fluminense; o ex-ministro das Cidades Márcio Fortes; além de representantes de entidades ligadas à indústria e ao comércio regional.



A secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, acompanhou as discussões de forma on-line e ouviu as demandas apresentadas pelos representantes dos municípios. LEIA MAIS: Comissão Intersetorial realiza nova reunião para apresentar proposta do novo Plano Diretor Participativo A reunião foi proposta pelo deputado federal Bebeto e realizada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A iniciativa também mobilizou a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), a ADR (Agência de Desenvolvimento Regional) do Sul Fluminense e a Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro).Entre os principais pontos levantados por Neto está a retomada do projeto de duplicação do trecho da BR-393 entre Volta Redonda e Barra do Piraí, a necessidade de melhorias nos acessos a bairros como São Luiz e Dom Bosco e a inclusão de investimentos na Rodovia do Contorno.“Gostaria de agradecer ao deputado Bebeto por tudo o que vem fazendo para que a gente consiga avançar e atender a todas as reivindicações. Temos uma preocupação muito grande. No projeto inicial, de 2008, o trecho da BR-393 entre Volta Redonda e Barra do Piraí seria duplicado, e hoje isso não existe mais. É muito importante que a gente consiga recuperar essa previsão para evitar a quantidade de vidas que são perdidas em acidentes. O acesso a bairros como São Luiz e Dom Bosco está muito perigoso e não há nada previsto para melhorar. A Rodovia do Contorno também está incluída no novo serviço de concessão, mas sem investimentos, e todos sabem da importância dessas melhorias”, destacou.Além do prefeito Antonio Francisco Neto, participaram os prefeitos de Piraí, Luiz Fernando Pezão; Barra do Piraí, Kátia Miki; Pinheiral, Luciano Muniz; Vassouras, Rosi Silva; Valença, Saulo Corrêa; Mendes, Jorge Henrique; e Paulo de Frontin, Maneko. Também estiveram presentes a vice-prefeita de Sapucaia, Marcella Raposo; os deputados estaduais Munir Neto e Jari; o deputado federal eleito Diogo Balieiro; vereadores de todo o Sul Fluminense; o ex-ministro das Cidades Márcio Fortes; além de representantes de entidades ligadas à indústria e ao comércio regional.A secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, acompanhou as discussões de forma on-line e ouviu as demandas apresentadas pelos representantes dos municípios.

Pontos fundamentais da reunião

Durante a mesa-redonda, foram debatidos outros pontos considerados fundamentais para a região, como as obras previstas no novo contrato de concessão, os prazos para execução das intervenções, a localização das praças de pedágio e os valores das tarifas.



O presidente da ADR, Péricles Aguiar, avaliou que o primeiro objetivo do encontro foi alcançado. “Para a gente, o primeiro objetivo foi alcançado, que é apresentar essa pauta e mostrar para toda a população, principalmente para a classe política e empresarial, os problemas que vamos enfrentar com essa modelagem que foi desenhada pelo governo. Agora cabe aos políticos e às entidades se juntarem para que a gente consiga, de fato, fazer com que o governo altere o que está propondo. Acredito que saímos daqui unidos e preparados para alcançar o segundo passo."



O deputado federal Bebeto ressaltou a situação de abandono da rodovia e a necessidade de investimentos para garantir mais segurança aos motoristas.



“Presenciei recentemente um acidente na rodovia e é muito triste ver a falta de estrutura para atendimento e socorro. Conseguimos R$ 30 milhões em investimentos emergenciais e destinamos mais R$ 10 milhões para novas intervenções, mas ainda é pouco diante dos 200 quilômetros da BR-393. Precisamos garantir que a nova concessão ouça os prefeitos, vereadores e entidades, contemplando as necessidades de todas as cidades."