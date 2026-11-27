Encontro aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Um dos destaques da visita foi a apresentação dos investimentos e das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura no auxílio à Pessoa com deficiência. Fernanda Louback demonstrou admiração pelo trabalho realizado no município, especialmente pelas ações da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).
“Eu fiquei muito impressionada com tudo que eu vi aqui hoje. O trabalho que é feito pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela Prefeitura e pelo prefeito Neto. A gente vê que realmente é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. É disso que precisamos: políticas públicas que sejam efetivas, que cheguem na ponta e mudem a vida das pessoas para mellhor. Tenho certeza de que vamos poder fazer muito mais, unindo Governo do Estado e Prefeitura para avançar ainda mais nessa pauta tão importante”, afirmou a vice-governadora eleita.
O prefeito Neto destacou a importância da aproximação com as futuras lideranças estaduais e da construção de parcerias que tragam benefícios para a cidade.
“É uma alegria receber a Fernanda, o Carlos Portinho e o Carlos Jordy em Volta Redonda. Estamos trabalhando muito para continuar avançando e sabemos que, com diálogo e união de esforços, podemos conquistar novos investimentos e oportunidades para nossa população. Temos projetos importantes em diversas áreas, especialmente na inclusão e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, e queremos ampliar ainda mais esse trabalho”, destacou Neto.
Visita do ex-capitão do Bope
“Seguimos trabalhando com a convicção de que a integração entre as instituições, aliada à tecnologia, ao conhecimento, ao planejamento estratégico e à participação efetiva da sociedade, constitui a base de uma política de segurança pública eficiente e sustentável. Mais do que reduzir os índices de criminalidade, nossa missão é devolver tranquilidade às famílias, fortalecer a sensação de segurança e proporcionar mais qualidade de vida à nossa população”, destacou Coronel Henrique.
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