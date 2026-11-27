Encontro aconteceu no gabinete do prefeito Neto - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Encontro aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 27/11/2026 16:31

O prefeito de Volta Redonda , Antonio Francisco Neto, recebeu na noite dessa quinta-feira (26), em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, a visita da vice-governadora eleita do Estado do Rio de Janeiro, Fernanda Louback, e dos senadores eleitos Carlos Portinho e Carlos Jordy. Durante o encontro, que também contou com a participação do vice-prefeito Sebastião Faria e do vereador Rodrigo Furtado, foram discutidas perspectivas de novos investimentos e parcerias para Volta Redonda, além de iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.





Um dos destaques da visita foi a apresentação dos investimentos e das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura no auxílio à Pessoa com deficiência. Fernanda Louback demonstrou admiração pelo trabalho realizado no município, especialmente pelas ações da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).



“Eu fiquei muito impressionada com tudo que eu vi aqui hoje. O trabalho que é feito pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela Prefeitura e pelo prefeito Neto. A gente vê que realmente é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. É disso que precisamos: políticas públicas que sejam efetivas, que cheguem na ponta e mudem a vida das pessoas para mellhor. Tenho certeza de que vamos poder fazer muito mais, unindo Governo do Estado e Prefeitura para avançar ainda mais nessa pauta tão importante”, afirmou a vice-governadora eleita.



O prefeito Neto destacou a importância da aproximação com as futuras lideranças estaduais e da construção de parcerias que tragam benefícios para a cidade.



“É uma alegria receber a Fernanda, o Carlos Portinho e o Carlos Jordy em Volta Redonda. Estamos trabalhando muito para continuar avançando e sabemos que, com diálogo e união de esforços, podemos conquistar novos investimentos e oportunidades para nossa população. Temos projetos importantes em diversas áreas, especialmente na inclusão e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, e queremos ampliar ainda mais esse trabalho”, destacou Neto. LEIA MAIS: Prefeito Neto recebe presidente da Alerj e deputados para visita a obras estratégicas em Volta Redonda Um dos destaques da visita foi a apresentação dos investimentos e das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura no auxílio à Pessoa com deficiência. Fernanda Louback demonstrou admiração pelo trabalho realizado no município, especialmente pelas ações da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).“Eu fiquei muito impressionada com tudo que eu vi aqui hoje. O trabalho que é feito pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela Prefeitura e pelo prefeito Neto. A gente vê que realmente é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. É disso que precisamos: políticas públicas que sejam efetivas, que cheguem na ponta e mudem a vida das pessoas para mellhor. Tenho certeza de que vamos poder fazer muito mais, unindo Governo do Estado e Prefeitura para avançar ainda mais nessa pauta tão importante”, afirmou a vice-governadora eleita.O prefeito Neto destacou a importância da aproximação com as futuras lideranças estaduais e da construção de parcerias que tragam benefícios para a cidade.“É uma alegria receber a Fernanda, o Carlos Portinho e o Carlos Jordy em Volta Redonda. Estamos trabalhando muito para continuar avançando e sabemos que, com diálogo e união de esforços, podemos conquistar novos investimentos e oportunidades para nossa população. Temos projetos importantes em diversas áreas, especialmente na inclusão e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, e queremos ampliar ainda mais esse trabalho”, destacou Neto.

Visita do ex-capitão do Bope

O prefeito Neto, também na noite de quinta-feira (26), recebeu a visita do ex-capitão do Bope, Rodrigo Pimentel, que estava acompanhado do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique. Durante o encontro, Pimentel conheceu mais sobre o projeto “Cidade Monitorada” da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e elogiou os investimentos tecnológicos que o município faz, principalmente no sistema de monitoramento, que, atualmente, conta com mais 2,5 mil câmeras espalhadas pela cidade, além de destacar a importância da integração entre as forças de segurança que acontece no município.



“Seguimos trabalhando com a convicção de que a integração entre as instituições, aliada à tecnologia, ao conhecimento, ao planejamento estratégico e à participação efetiva da sociedade, constitui a base de uma política de segurança pública eficiente e sustentável. Mais do que reduzir os índices de criminalidade, nossa missão é devolver tranquilidade às famílias, fortalecer a sensação de segurança e proporcionar mais qualidade de vida à nossa população”, destacou Coronel Henrique.