Vacinação será realizada grupos específicos em todas as unidades de saúde - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Vacinação será realizada grupos específicos em todas as unidades de saúdeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/11/2026 16:46

A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza a vacina Pneumo 20 em todas as 46 unidades básicas de saúde do município. A imunização segue os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e contempla públicos considerados prioritários. As doses estão disponíveis para crianças menores de 5 anos, seguindo o calendário de vacinação, e pessoas com mais de 85 anos.





A vacina Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças pneumocócicas que podem provocar quadros graves, como pneumonia, meningite e infecções generalizadas. O imunizante amplia a proteção contra essas doenças e contribui para reduzir o risco de complicações, internações e mortes, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.



“A ampliação da oferta da Pneumo 20 representa um avanço importante na prevenção de doenças graves. Nosso objetivo é garantir que os públicos que têm indicação para receber o imunizante tenham acesso à proteção, reduzindo os riscos de complicações e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Por isso, orientamos que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa, verifiquem os critérios de elegibilidade e mantenham a vacinação em dia”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.



Também têm direito à imunização pessoas com condições clínicas específicas, desde que apresentem laudo médico que comprove o enquadramento nos critérios estabelecidos. Estão incluídos os seguintes grupos: pessoas vivendo com HIV/Aids; pacientes oncológicos; transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoéticas; pessoas submetidas à terapia CAR-T; pessoas com asplenia anatômica ou funcional; pessoas com imunodeficiências primárias; pessoas com fibrose cística; pessoas com fístula liquórica ou derivação ventrículo-peritoneal; pessoas em imunodepressão terapêutica; pessoas com implante coclear; pessoas com nefropatias crônicas, em hemodiálise ou com síndrome nefrótica; pessoas com pneumopatias crônicas; pessoas com asma persistente moderada ou grave; pessoas com cardiopatias crônicas; pessoas com hepatopatias crônicas; pessoas com doenças neurológicas crônicas incapacitantes; pessoas com trissomia; pessoas com diabetes; pessoas com doenças de depósito; e prematuros com até 23 meses de idade. LEIA MAIS: Prefeitura de Volta Redonda inicia aplicação da vacina Pneumo 20 na rede pública de saúde A vacina Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças pneumocócicas que podem provocar quadros graves, como pneumonia, meningite e infecções generalizadas. O imunizante amplia a proteção contra essas doenças e contribui para reduzir o risco de complicações, internações e mortes, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.“A ampliação da oferta da Pneumo 20 representa um avanço importante na prevenção de doenças graves. Nosso objetivo é garantir que os públicos que têm indicação para receber o imunizante tenham acesso à proteção, reduzindo os riscos de complicações e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Por isso, orientamos que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa, verifiquem os critérios de elegibilidade e mantenham a vacinação em dia”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.Também têm direito à imunização pessoas com condições clínicas específicas, desde que apresentem laudo médico que comprove o enquadramento nos critérios estabelecidos. Estão incluídos os seguintes grupos: pessoas vivendo com HIV/Aids; pacientes oncológicos; transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoéticas; pessoas submetidas à terapia CAR-T; pessoas com asplenia anatômica ou funcional; pessoas com imunodeficiências primárias; pessoas com fibrose cística; pessoas com fístula liquórica ou derivação ventrículo-peritoneal; pessoas em imunodepressão terapêutica; pessoas com implante coclear; pessoas com nefropatias crônicas, em hemodiálise ou com síndrome nefrótica; pessoas com pneumopatias crônicas; pessoas com asma persistente moderada ou grave; pessoas com cardiopatias crônicas; pessoas com hepatopatias crônicas; pessoas com doenças neurológicas crônicas incapacitantes; pessoas com trissomia; pessoas com diabetes; pessoas com doenças de depósito; e prematuros com até 23 meses de idade.

Locais e horários de vacinação

A vacina Pneumo 20 está disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde de Volta Redonda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Algumas unidades oferecem horário estendido, das 8h às 18h20: UBS Jardim Paraíba, UBSF Siderlândia, UBSF Retiro e UBSF Volta Grande 2.



A UBSF Santa Cruz também conta com horário ampliado, funcionando inclusive aos finais de semana e feriados. De segunda a sexta-feira, o atendimento acontece das 8h às 21h30. Aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h30.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas que fazem parte dos públicos contemplados procurem a unidade de saúde mais próxima para verificar os critérios de elegibilidade e receber a imunização. É necessário apresentar documento de identificação com foto e caderneta de vacinação.