Agentes realizaram fiscalização em transportes escolaresFoto: Divulgação/SMTU
De acordo com os órgãos municipais, o objetivo da ação é garantir a segurança das crianças no trajeto entre suas casas e escolas, além de conscientizar os responsáveis sobre a escolha do transporte escolar.
A STMU alerta os responsáveis sobre os riscos da contratação de motoristas que atuam sem o devido cadastro, credenciamento e autorização para realizar o serviço. Segundo o gerente de Fiscalização da STMU, João Batista dos Reis, a utilização de transporte irregular pode comprometer a integridade física dos estudantes, que ficam expostos a condições inadequadas de circulação e segurança.
“Queremos, com estas ações, saber se as crianças estão sendo transportadas com segurança, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), respeitando o credenciamento, que é obrigatório pela STMU. Por isso, fazemos estas fiscalizações. Veículos que realizam este tipo de transporte irregular colocam em risco a integridade física das crianças”, destacou Batista.
Dois veículos foram autuados no bairro Dom Bosco
Segundo os órgãos, esta ação contou com a participação de três agentes da Patrulha Escolar da GMVR e um fiscal da STMU, que abordaram os veículos: uma van modelo Topic, de cor branca, sem a identificação obrigatória; e um carro de passeio Chevrolet Spin. Foram constatadas irregularidades, como a realização de transporte remunerado de escolares sem o devido licenciamento; condições inadequadas de conservação do veículo; e ausência da identificação exigida para a atividade. Diante dessas infrações, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a aplicação de autuações.
Batista revelou que a STMU segue empenhada nos trabalhos de fiscalização, que serão estendidos a todos os bairros do município.
“Estas ações de fiscalização serão feitas ainda neste ano em todos os bairros e temos a intenção de vistoriar todos os veículos de transporte escolar para saber se eles estão em dia com as exigências da Stmu”, ressaltou o gerente.
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