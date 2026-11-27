Agentes realizaram fiscalização em transportes escolares - Foto: Divulgação/SMTU

Agentes realizaram fiscalização em transportes escolaresFoto: Divulgação/SMTU

Publicado 27/11/2026 16:54

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), por meio da Patrulha Escolar, tem realizado, nas últimas semanas, ações contra o transporte escolar irregular no município.





De acordo com os órgãos municipais, o objetivo da ação é garantir a segurança das crianças no trajeto entre suas casas e escolas, além de conscientizar os responsáveis sobre a escolha do transporte escolar.



A STMU alerta os responsáveis sobre os riscos da contratação de motoristas que atuam sem o devido cadastro, credenciamento e autorização para realizar o serviço. Segundo o gerente de Fiscalização da STMU, João Batista dos Reis, a utilização de transporte irregular pode comprometer a integridade física dos estudantes, que ficam expostos a condições inadequadas de circulação e segurança.



“Queremos, com estas ações, saber se as crianças estão sendo transportadas com segurança, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), respeitando o credenciamento, que é obrigatório pela STMU. Por isso, fazemos estas fiscalizações. Veículos que realizam este tipo de transporte irregular colocam em risco a integridade física das crianças”, destacou Batista. LEIA MAIS: Guarda Municipal flagra transporte irregular de passageiro e apreende motocicleta em Volta Redonda De acordo com os órgãos municipais, o objetivo da ação é garantir a segurança das crianças no trajeto entre suas casas e escolas, além de conscientizar os responsáveis sobre a escolha do transporte escolar.A STMU alerta os responsáveis sobre os riscos da contratação de motoristas que atuam sem o devido cadastro, credenciamento e autorização para realizar o serviço. Segundo o gerente de Fiscalização da STMU, João Batista dos Reis, a utilização de transporte irregular pode comprometer a integridade física dos estudantes, que ficam expostos a condições inadequadas de circulação e segurança.“Queremos, com estas ações, saber se as crianças estão sendo transportadas com segurança, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), respeitando o credenciamento, que é obrigatório pela STMU. Por isso, fazemos estas fiscalizações. Veículos que realizam este tipo de transporte irregular colocam em risco a integridade física das crianças”, destacou Batista.

Dois veículos foram autuados no bairro Dom Bosco

Recentemente, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal realizaram uma fiscalização no bairro Dom Bosco. Na ocasião, após denúncias de pais de alunos sobre possíveis irregularidades no transporte escolar, foram identificados dois veículos utilizados no transporte de estudantes.



Segundo os órgãos, esta ação contou com a participação de três agentes da Patrulha Escolar da GMVR e um fiscal da STMU, que abordaram os veículos: uma van modelo Topic, de cor branca, sem a identificação obrigatória; e um carro de passeio Chevrolet Spin. Foram constatadas irregularidades, como a realização de transporte remunerado de escolares sem o devido licenciamento; condições inadequadas de conservação do veículo; e ausência da identificação exigida para a atividade. Diante dessas infrações, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a aplicação de autuações.



Batista revelou que a STMU segue empenhada nos trabalhos de fiscalização, que serão estendidos a todos os bairros do município.



“Estas ações de fiscalização serão feitas ainda neste ano em todos os bairros e temos a intenção de vistoriar todos os veículos de transporte escolar para saber se eles estão em dia com as exigências da Stmu”, ressaltou o gerente.