Como apostar em tênis de mesa nas Olimpíadas: guia completo

Como apostar em tênis de mesa nas Olimpíadas? Neste guia completo, explicamos como funcionam os palpites no esporte nas melhores casas de apostas. Aproveite os nossos links para ganhar bônus de boas-vindas em quase todas as plataformas listadas abaixo!

As melhores casas de apostas para apostar em tênis de mesa

Saiba quais são as plataformas mais seguras para apostar em tênis de mesa.

bet365: Marca oferece ótimas odds para os Jogos Olímpicos Betano: Excelentes mercados para os Jogos Olímpicos Betnacional: Conta com boas odds KTO: Ganhe bônus de boas-vindas com o código ODIATOP Esportes da Sorte: Empresa respeitada no Brasil

bet365

A bet365 é a casa de apostas mais famosa do mundo. Com excelentes odds e promoções exclusivas para os Jogos Olímpicos, a plataforma é indicada para todos os tipos de jogadores. Aproveite o nosso link exclusivo e ganhe bônus de boas-vindas!

Vantagens:

Maior empresa de apostas do mundo

Ótima cobertura das Olimpíadas

Oferece excelentes mercados

<< Aposte na bet365 e ganhe bônus de boas-vindas >>

Betano

A Betano conta com excelentes odds durante as Olimpíadas. Com boa cobertura do tênis de mesa, a marca ainda conta com um site muito seguro e repleto de boas promoções, como o bônus de boas-vindas da marca. Aproveite a promoção com o nosso link exclusivo!

Vantagens:

Ótimas odds

Ótimo app para Android

Boa cobertura das Olimpíadas

<< Cadastre-se na Betano e ganhe bônus de boas-vindas >>

Betnacional

A Betnacional oferece segurança e boas odds para os jogadores durante as Olimpíadas. Clique no nosso link exclusivo e comece a se divertir agora mesmo com os seus palpites no tênis de mesa.

Vantagens:

Depósito mínimo de R$1

Boas odds

Site fácil de usar

<< Aposte no tênis de mesa nas Olimpíadas na Betnacional >>

Como funciona o tênis de mesa nas Olimpíadas?

O tênis de mesa é visto nas Olimpíadas em cinco categorias, divididas em três grandes categorias: individuais (homens/mulheres), por equipes (homens/mulheres) e duplas (mistas).

As partidas individuais são disputadas no formato de melhor de sete sets, com o primeiro jogador a alcançar 11 pontos (por uma margem de dois pontos) vencendo cada set.

Nas competições por equipe, são realizados quatro jogos individuais e um de duplas, cada um no formato de melhor de cinco sets.

Cada equipe é composta por três jogadores, e os confrontos terminam quando uma equipe vence três partidas. Nas duplas, os jogadores se revezam para acertar a bola.

Cronograma do tênis de mesa nas Olimpíadas

Confira abaixo todas as datas e horários (seguindo o horário de Brasília) do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris.

Sábado, 27 de julho de 2024

10:00: Individuais masculinos e femininos, preliminares

11:30: Pares mistos

15:00: Individuais masculinos e femininos

Domingo, 28 de julho de 2024

05:00: Individuais masculinos e femininos

11:00: Pares mistos, quartas de final

15:00: Individuais masculinos e femininos, oitavas de final

Segunda-feira, 29 de julho de 2024

05:00: Individuais masculinos e femininos

12:00: Duplas mistas

17:00: Individuais masculinos e femininos, oitavas de final

Terça-feira, 30 de julho de 2024

05:00: Singulares masculinos e femininos, rondas de 32

08:30 : Duplas mistas, jogo de bronze

09:30: Duplas mistas, jogo de ouro

Quarta-feira, 31 de julho de 2024

10:00: Individuais masculinos e femininos

10:00: Individuais masculinos e femininos, oitavas de final

05:00: Individuais masculinos e femininos, oitavas de final

Quinta-feira, 1 de agosto de 2024

05:00: Individuais s femininos, quartas de final

07:00: Individuais masculinos, quartas de final

10:00: Individuais femininos, quartas de final

11:00: Individuais masculinos, quartas de final

15:00: Individuais femininos, quartos de final

16:00: Individuais masculinos, quartos de final

Sexta-feira, 2 de agosto de 2024

05:00: Semifinal de Individuais femininos

06:00: Individuais masculinos

08:30: Individual feminino, semifinal

09:30: Semifinal de Individuais masculinos

Sábado, 3 de agosto de 2024

08:30: Individuais femininos, jogo de bronze

09:30: Individuais femininos, jogo de ouro

Domingo, 4 de agosto de 2024

08:30: Individuais masculinos, jogo de bronze

09:30: Individuais masculinos, jogo de ouro

Segunda-feira, 5 de agosto de 2024

05:00: Equipe masculina e feminina, 8ª final

10:00: Equipe masculina e feminina, 8ª final

15:00: Equipe masculina e feminina, 8ª final

Terça-feira, 6 de agosto de 2024

05:00: Equipe masculina e feminina, 8ª final

10:00: Equipe masculina e feminina, quartos de final

15:00: Equipe masculina e feminina, quartos de final

Quarta-feira, 7 de agosto de 2024

05:00: Equipe masculina e feminina, quartas de final

10:00: Equipe masculina e feminina, quartas de final

15:00: Semifinal por equipes masculinas

Quinta-feira, 8 de agosto de 2024

05:00: Semifinal de equipes masculinas

10:00: Semifinal da equipe feminina

15:00: Semifinal da equipe feminina

Sexta-feira, 9 de agosto de 2024

05:00 : Equipe masculina, medalha de bronze

10:00 : Equipe masculina, medalha de ouro

Sábado, 10 de agosto de 2024

05:00 : Equipe feminina, medalha de bronze

10:00: Equipe feminina, medalha de ouro

Como fazer apostas em tênis de mesa nas Olimpíadas?

Fazer apostas em tênis de mesa nas Olimpíadas é muito fácil. Antes de tudo, você precisará fazer o seu cadastro em uma das plataformas listadas neste guia. Caso tenha alguma dúvida, siga o passo a passo abaixo.

Acesse os links sugeridos neste guia para se cadastrar em plataformas de apostas confiáveis e faça seu primeiro depósito. No momento do registro, forneça informações pessoais, como nome, endereço, CPF e número de telefone, para criar seu login e senha. Após criar e validar sua conta na casa de apostas, você estará liberado para fazer seu primeiro depósito. Com a conta registrada e o depósito efetuado, você estará pronto para apostar no tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris.

Mercados mais populares do tênis de mesa nas Olimpíadas

Saiba quais são os tipos de apostas mais comuns do tênis de mesa nas Olimpíadas.

Vencedor final a longo prazo

A maioria das casas de apostas oferecem apostas no vencedor da medalha de ouro do tênis de mesa nas cinco categorias disponíveis, sendo elas divididas em homens, mulheres e duplas mistas.

Handicap asiático

Nas partidas individuais da categoria, você pode oferecer vantagens na pontuação ou nos sets para um dos adversários ou equipes para equilibrar as odds de um jogo com um franco favorito.

Dicas para apostar em tênis de mesa

As apostas em tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris contam com alguns favoritos. Saiba abaixo quais são eles:

Feminino: Yingsha Sun

A mesa-tenista chinesa chega com enorme favoritismo aos Jogos de Paris. Yingsha Sun já conta com duas medalhas no currículo – sendo uma de ouro por equipe feminina.

Masculino: Chuqin Wang

Os chineses são os grandes favoritos para o tênis de mesa. Com apenas 24 anos, ele é apontado como a maior revelação do esporte nos últimos anos.

Masculino: Hugo Calderano

Hugo Calderano representa a melhor possibilidade de medalha do Brasil no tênis de mesa. Dono da melhor campanha do país em uma Olimpíada, com as quartas de final em Tóquio 2020, o atleta chega à competição como o número seis do ranking mundial.

Onde assistir ao tênis nas Olimpíadas?

O tênis de mesa não costuma ser televisionado pela TV aberta durante as Olimpíadas – algo que pode ser mudado com o bom rendimento de algum brasileiro, como Hugo Calderano, por exemplo. Confira abaixo quais são os detentores de direito de transmissão dos Jogos.

TV Globo ( aberta);

aberta); Sportv (fechada);

(fechada); Globoplay (streaming);

(streaming); CazéTV (YouTube).

Vale a pena fazer apostas em tênis de mesa nas Olimpíadas?

Sim! As apostas em tênis de mesa podem ser muito interessantes durante as Olimpíadas. Aproveite os nossos links e cadastre-se nas casas de apostas listadas neste guia, podendo receber bônus de cadastro após o primeiro depósito em diversas delas. Aproveite!