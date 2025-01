João Fonseca chega ao Australian Open como uma das grandes promessas da competição. Aos 18 anos de idade, o tenista brasileiro já ganhou o título do Challenger de Camberra neste ano e já é tido como uma das maiores revelações do esporte.

Se você gosta de apostar, vale a pena aproveitar o evento esportivo, que tem início no dia 13 de janeiro e se estenderá até o dia 26 de janeiro, para deixar o seu palpite em potenciais vitórias e até no título de Fonseca. Confira abaixo o nosso guia com informações completas!

Como apostar em João Fonseca no Australian Open

As melhores casas de apostas oferecem três caminhos para você apostar em João Fonseca no Australian Open:

Apostas a longo prazo: aposte no título de João Fonseca

Apostas pré-jogo: aposte na vitória de João Fonseca, seja na partida ou em uma quantidade determinada de sets, antes das partidas do Australian Open

Apostas ao vivo: faça apostas em João Fonseca durante as partidas do Australian Open

Como se cadastrar nas casas de apostas

Confira abaixo como fazer o seu cadastro em um site de apostas. Todas as plataformas citadas neste guia estão entre os melhores sites de apostas para iniciantes do Brasil na atualidade!

Mercados para apostar em João Fonseca no Australian Open

Há muitas boas formas de apostar em uma partida de tênis. Abaixo, indicamos os nossos mercados favoritos para você se divertir enquanto acompanha João Fonseca no Australian Open.

Para ganhar o Australian Open

O título de João Fonseca, por ser improvável, está com odds altíssimas. Mesmo estando no top 20 favoritos, o hipotético troféu do brasileiro está com cotações acima de 60.0 nas principais plataformas – na Superbet, no dia da publicação deste artigo, o título de Fonseca estava pagando 70.0!

Moneyline

Este é o mercado mais popular no mundo das apostas esportivas. No caso do tênis, você aposta necessariamente na vitória de um dos jogadores em um confronto – já que não existe a possibilidade do empate.

Handicap

O Handicap Asiático é uma opção bastante comum nas principais casas de apostas. Ele permite atribuir vantagens ou desvantagens aos tenistas, sendo especialmente utilizado no mercado de games durante as partidas.

Over/Under

Um dos mercados mais frequentes no tênis. Aqui, o objetivo é prever se o número total de games de uma partida será superior (Over) ou inferior (Under) ao valor determinado pela casa de apostas.

Vencedor do Set

Como o próprio nome sugere, este mercado permite que você aposte no resultado de um set específico dentro da partida, ampliando suas possibilidades de estratégia. Pode ser uma boa opção para as partidas em que João Fonseca não é o favorito.

Tie-break ou Não

Acha que a partida será equilibrada, com chance de um tie-break nos sets? Ou espera um jogo mais desequilibrado? Nesse mercado, você pode apostar se haverá ou não tie-break durante o jogo.

Vale a pena apostar em João Fonseca no Australian Open?

Sim! Apesar de João Fonseca não despontar como o favorito para o título, o jovem brasileiro é tido como uma das possíveis surpresas do torneio. O mundo todo está de olho no talento do garoto – e você também deveria estar!

Aproveite os nossos links e dicas para se divertir com responsabilidade e mandar energias positivas para o tenista brasileiro. Aposte somente para se divertir, nunca pensando em lucro!