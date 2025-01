Stake guia: como apostar na plataforma em 2025? A casas de apostas que você precisa conhecer agora está 100% regularizada no Brasil Com excelentes odds e bons mercados, sobretudo no futebol, a plataforma tem ganhado novos usuários a cada dia.

Neste guia completo, explicamos como você pode apostar e se divertir em um site com ótima fama internacional. Aproveite o nosso link exclusivo e faça o seu cadastro na casa agora mesmo!

Stake: como apostar em 2025?

Apostar na Stake não tem segredo. Seguindo o modelo visto nas melhores casas de apostas do mundo, a plataforma conta com um registro extremamente rápido e eficiente, exigindo poucos minutos do seu tempo.

Para que tudo fique mais fácil, preparamos um passo a passo logo abaixo:

Acesse o site da Stake com o nosso link exclusivo. Leia o aviso de chegada da Stake no Brasil e clique em “Comece a jogar em Stake.bet.br”. Clique em “Cadastre-se”, botão azul localizado no canto direito da tela. Forneça alguns dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, gênero e número do celular, além do endereço completo. Confirme todas as informações e verifique a sua conta. Efetue o primeiro pagamento no site. Comece a apostar na Stake em 2025!



A Stake é confiável?

Sim! A Stake é uma casa de apostas regularizada no Brasil, tendo recebido a Autorização SPA/MF nº 2.104 – 43 pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A empresa agora tem sede no centro de São Paulo.

Presente em diversos países do mundo, a marca ficou conhecida principalmente por causa do seu garoto-propaganda Drake. Muito presente nas redes sociais, o rapper viralizou diversas vezes com apostas de valores milionários na casa.

Além do canadense, a marca também patrocina Sergio Kun Agüero, ídolo do Manchester City, e diversos clubes do futebol mundial, como o Juventude, no Brasil, e o Everton, na Inglaterra.

Futebol na Stake

O futebol, como esporte mais popular do mundo, é o principal destaque do site da Stake, com excelentes odds e bons mercados em quase todos as partidas das principais competições da modalidade.

Confira abaixo as principais competições disponíveis na plataforma:

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

La Liga

Bundesliga

Premier League

Copa do Brasil

Estaduais

Champions League

Liga Europa

Conference League

Série A

Ligue 1

Liga Saudita

MLS

Melhores mercados de futebol na Stake

Com odds competitivas, a Stake apresenta excelentes mercados para apostas em futebol. Veja alguns deles:

1×2 aposta (Tempo Regulamentar)

Um dos mercados mais simples e populares. Nele, o jogador escolhe entre vitória do time da casa, empate ou vitória do visitante.

1º Gol

Aqui, o usuário aposta em qual equipe marcará o primeiro gol da partida ou opta pela possibilidade de não haver gols (sem gol).

Dupla Hipótese

Este mercado oferece maior segurança, permitindo que o apostador cubra duas das três opções possíveis no resultado final.

Handicap

Ideal para equilibrar o confronto entre equipes de diferentes níveis. Uma das equipes recebe uma vantagem ou desvantagem de gols antes do início da partida para melhorar as odds.

Futebol ao Vivo na Stake

Oferecendo boas odds em tempo real, as apostas ao vivo são outro destaque da Stake – ainda que a plataforma ainda careça de transmissão das partidas. Não deixe de explorar as cotações dos jogos em busca de boas cotações no site!

Outros esportes na Stake

Além do futebol, a Stake também oferece recursos atrativos em outras modalidades. Confira os destaques:

Futebol americano

A Stake oferece excelentes odds para o futebol americano. Com ótima cobertura da NFL, a marca ainda conta com promoções exclusivas para a modalidade, como pagamento antecipado a cada 20 pontos de vantagem em apostas pré-jogo

Basquete

No basquete, a Stake se destaca pelas excelentes odds e também por boas promoções para VIPs e também para usuários comuns – como é o caso do pagamento antecipado.

Tênis

Os torneios mais importantes do tênis, como os Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open), além de eventos da ATP e WTA, estão disponíveis com várias opções de apostas.

Stake cassino: os melhores jogos da atualidade

A Stake tem uma verdadeira seleção de bons jogos em sua plataforma. Atendendo a todos os gostos, a marca consegue transitar entre slots famosos, como Gates of Olympus, a ótimos crash games, como o Spaceman.

Confira abaixo alguns dos games encontrados no site

Slots

O catálogo de slots da plataforma reúne grandes sucessos, incluindo títulos exclusivos, como o Sweet Fiesta, e clássicos indispensáveis de cassinos online, como Gates of Olympus, Rip City e Ronaldinho Spins.

Crash Games

Com destaque para Mines e Spaceman, a Stake oferece uma variedade de jogos no segmento de crash games, onde o objetivo é retirar a aposta no momento ideal para obter o máximo de lucro antes de perder o valor investido.

Jogos de Mesa

A seção de jogos de mesa da Stake é robusta e repleta de opções. Com uma excelente seleção ao vivo, os jogadores podem desfrutar de clássicos como bacará, roleta e blackjack, além de opções modernas como Dragon Tiger, acompanhados por crupiês ao vivo para uma experiência mais imersiva.

Promoções da Stake

A Stake é uma das casas de apostas que mais investem em promoções para os seus usuários, sejam eles novos no site ou até mesmo veteranos, com cadastro feito nos anos anteriores da empresa no Brasil.

Abaixo, falamos mais sobre as ofertas encontradas no site da empresa.

Bet Builder: Segunda Chance

Já pensou ganhar uma segunda chance para acertar os seus palpites? A Stake oferece essa chance para você. Saiba como ativar o recurso em suas apostas logo abaixo.

Faça qualquer aposta qualificatória usando o recurso Bet Builder no pré-jogo. Aplique a oferta de Segunda Chance na aposta de sua escolha. – Se a aposta selecionada perder, você receberá uma segunda chance com uma aposta grátis no valor da sua aposta.

Confira as condições mínimas para você ganhar a Segunda Chance na Stake!

Aposta mínima: R$10.

Mínimo de seleções: 3.

Odd mínima por seleção: 1.40.

Reembolso máximo: R$50.

Boost nos ganhos na Stake

A Stake também oferece a chance de você turbinar os seus ganhos em apostas múltiplas com o Boost. E ele é realmente imperdível! Dá para ganhar 15% adicionais com 4 seleções, 20% a mais com 5 seleções e 25% com 6 ou mais seleções!

Confira abaixo as condições principais da oferta:

Aposta máxima: R$50

Odd mínima por seleção: 1.40

Ganhos Máximos com o boost: R$100

Pagamento antecipado com 2 gols de vantagem no futebol

Assim como a bet365, a Stake também paga os seus jogadores antecipadamente em alguns casos no futebol. Para ganhar essa vantagem, basta fazer uma aposta pré-jogo no 1×2 mercado e torcer para o seu time abrir dois gols de vantagem.

Para ganhar o benefício, é preciso fazer uma aposta mínima de R$10. Confira abaixo todos os campeonatos participantes da promoção:

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

Brasileirão Série C

Brasileirão Série D

Copa do Brasil

Supercopa do Brasil

Campeonato Gaúcho

Campeonato Paulista

Campeonato Carioca

Campeonato Mineiro,

Campeonato Catarinense

Campeonato Paranaense

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Recopa Sul-Americana

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Premier League (Inglaterra)

Bundesliga (Alemanha)

La Liga (Espanha)

Serie A (Itália)

Ligue 1 (França)

Liga Portugal (Portugal)

Supercopa da Itália

Copa da Itália

Supercopa da Espanha

Supercopa da Inglaterra

Supercopa da França

Supercopa de Portugal

Supercopa da Alemanha

Copa da França

Copa del Rey (Espanha)

FA Cup (Inglaterra)

EFL Cup (Inglaterra)

DFB Pokal (Alemanha)

Superliga Argentina

Copa da Argentina

Supercopa da Argentina

Copa da Liga Profissional (Argentina)

Copa de Portugal

Copa da Liga (Portugal)

Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Eliminatórias para a Copa do Mundo – América do Sul, Eliminatórias para a Copa do Mundo – Europa

Liga das Nações da UEFA,

Copa América

Amistosos Internacionais (seleções nacionais)

Eliminatórias para a Eurocopa

Liga Profissional da Arábia Saudita

MLS

Eurocopa

Olimpíadas Masculinas e Olimpíadas Femininas.

Pagamento antecipado no basquete

Assim como acontece no futebol, a Stake também paga antecipadamente no basquete. Caso a sua equipe faça uma diferença de 20 pontos numa partida da NBA, festeje! Você já ganhou a aposta!

Siga o passo a passo abaixo:

– Faça uma aposta pré-jogo no mercado de vencedor de qualquer partida da NBA.

– Caso faça o cash out ou cancele a aposta antes do fim do jogo, você não receberá o pagamento antecipado.

– Aposta mínima: R$10.

Pagamento antecipado no futebol americano

Seguindo o exemplo do futebol e do basquete, o futebol americano também ganha uma promoção de pagamento antecipado na Stake. Se você fizer uma aposta 1×2 pré-jogo e o time escolhido fizer 17 pontos de vantagens, a vitória já é sua:

Para isso, basta seguir as instruções:

Aposte em qualquer time no mercado de vencedor pré-jogo em qualquer partida da NFL.

Se você fizer cash out ou cancelar a aposta antes do fim da partida, não receberá o pagamento antecipado.

Aposta mínima: R$10

Programa VIP da Stake

Os melhores usuários da Stake são premiadas com convites para o Programa VIP, no qual você pode ganhar benefícios e diversas recompensas surpreendentes.

A partir do momento do registro, você já poderá acompanhar o seu progresso com base na quantidade de apostas realizadas para atingir o nível VIP.

Assim que alcança o nível VIP, o jogador passa por uma nova avaliação da empresa. Após a validação, o usuário é adicionado automaticamente ao programa.

Método de saque e depósito na Stake

O único método de saque e depósito na Stake é o PIX. A escolha permite que os jogadores façam pagamentos e retiradas com muita agilidade e segurança, sem grandes preocupações. Todas as transferências ocorrem em questão de minutos na plataforma!

App da Stake

Infelizmente, a Stake ainda não conta com um aplicativo no Brasil. Esperamos que a casa de apostas se atualize e prepare um app exclusivo para Android e para iOS no futuro.

Suporte da Stake

O suporte da Stake é muito competente. Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, ele pode ser acionado rapidamente pelo chat ao vivo, encontrado facilmente no menu lateral esquerdo intitulado “Suporte Ao Vivo”.

Seja qual for a sua dúvida, você será bem atendido pelos consultores da empresa. Caso prefira resolver o seu problema sozinho, vale a pena consultar a Central de Ajuda – o FAQ detalhado oferecido pelo site para sanar dúvidas dos usuários.

Jogo Responsável na Stake

Um dos melhores sites de apostas para iniciantes, a Stake conta com vários mecanismos interessantes para promover o jogo responsável e seguro em seus domínios na internet.

Confira abaixo quatro tópicos importantes da política de Jogo Legal da marca.

Limites de jogo

A Stake permite aos usuários estabelecer limites claros para controlar seus gastos e tempo no site.

Com ferramentas como limites de depósito, perda, apostas e tempo de sessão, é possível definir valores máximos diários, semanais ou mensais, garantindo que os jogadores mantenham suas atividades dentro de suas possibilidades financeiras.

Alterações nesses limites, como aumentos, estão sujeitas a um período de 24 horas para reflexão, enquanto reduções são aplicadas imediatamente. Todas essas opções podem ser configuradas na aba “Jogo Responsável” da conta do jogador.

Auto-exclusão e pausas

Se sentir que o jogo está saindo de controle, a ferramenta de auto-exclusão da Stake permite que os usuários suspendam suas atividades por períodos de 6 meses a 5 anos, sem reativação automática após o vencimento.

Alternativamente, um período de pausa mais curto, de 1 dia a 1 mês, pode ser configurado para restringir depósitos e apostas temporariamente. Durante a auto-exclusão, o jogador ainda pode acessar sua conta para saques, mas não para jogar. O saldo será devolvido, e nenhuma publicidade será enviada durante o período.

Encerramento e exclusões personalizadas

A Stake também oferece opções de encerramento de conta para quem deseja se afastar definitivamente. Para reativação, uma solicitação formal será necessária, sujeita a verificações internas.

Além disso, a plataforma permite excluir produtos específicos, como cassino ou esportes, garantindo uma experiência personalizada para o jogador. Isso é ideal para quem prefere focar apenas em um tipo de aposta, como futebol, por exemplo.

Suporte e ajuda contra vícios

A Stake fornece recursos de proteção, como o bloqueio de menores e links para softwares como Netnanny e Betblocker, que ajudam a restringir o acesso a sites de jogos de azar.

Além disso, a plataforma incentiva jogadores e familiares a buscarem ajuda em organizações como Gamblers Anonymous e Gambling Therapy para lidar com comportamentos nocivos relacionados ao jogo.

Vale a pena apostar na Stake?

Sim! A Stake é uma plataforma que promete investir muito no mercado brasileiro, como demonstrou na sua busca rápida por regularização em 2025. Vale a pena ficar de olho nas novidades relacionadas à marca.

Para curtir as ótimas odds e bons mercados oferecidos pela casa, aproveite o nosso link exclusivo e faça o seu cadastro na plataforma. Você irá se impressionar positivamente com os serviços oferecidos pela empresa!