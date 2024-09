Sword of Ares: aprenda a jogar o slot grego!

O Sword of Ares é mais um grande sucesso da Pragmatic Play inspirado na mitologia grega. Visto nos melhores cassinos online, o game já até ganhou um apelido no Brasil: o jogo do filho do véio do raio!

Quer saber mais sobre o game? Abaixo, falamos mais sobre o slot, oferecendo links seguros em plataformas confiáveis para você se cadastrar, se divertir com o caça-níquel e ainda ganhar vantagens, como bônus de boas-vindas. Jogue com responsabilidade!

Como funciona o Sword of Ares?

O Sword of Ares é mais um título da família de caça-níqueis sobre a mitologia grega da Pragmatic Play. E não falamos de família sem motivo. O game já está sendo chamado de “jogo do filho do véio do raio”, uma alusão ao grande sucesso Gates of Olympus.

Com RTP de 96.40% e ganho máximo de 10.000x a aposta, o game tem Ares, o deus da guerra como protagonista, e estrutura com 5 carretéis e 6 linhas. A volatilidade do slot é muito alta.

Para se divertir com o jogo, basta se cadastrar em um dos sites listados acima e fazer a sua aposta no jogo, torcendo por combinações de símbolos iguais. Boa sorte com os seus giros!

Vale a pena jogar Sword of Ares?

Sim! O Sword of Ares é fácil de jogar e ainda é repleto de recursos bônus, como rodadas grátis e recursos de queda, que aumentam os prêmios dos jogadores. O game ainda está presente em plataformas que oferecem os melhores bônus de cassino através dos nossos links.

Porém, vale sempre o alerta: slots não são fonte de renda extra. Jogue somente para se divertir e cuide muito do seu dinheiro, fazendo uma boa gestão de banca. Caso tenha problemas para parar, procure ajuda médica.