As apostas em tiro com arco oferecem uma bela oportunidade nas Olimpíadas de Paris 2024. Além de ser uma modalidade com mercados simples e vantajosos, elas oferecem um desafio diferente para quem gosta de esportes.

Neste guia completo, explicamos como funcionam os palpites na modalidade nas melhores casas de apostas. Aproveite os nossos links para se divertir em segurança e ganhar bônus de boas-vindas em quase todas as plataformas!

As melhores casas de apostas para apostar no tiro com arco

Confira abaixo quais são as casas de apostas com tiro com arco.

BC.Game: Empresa tem oferecido excelentes odds nos Jogos de Paris bet365: Oferece apostas nas baterias e nas medalhas da categoria Betano: Cobertura atenta do tiro com arco nos Jogos Olimpícos KTO: Dê seus palpites no tiro com arco e ganhe bônus com o código ODIATOP Betnacional: Divirta-se com palpites nos vencedores de medalha Bet7: Plataforma tem ganhado muitos fãs no Brasil 20bet: Marca oferece excelentes odds para a categoria Dafabet: Site fácil de usar e com boa cobertura das Olimpíadas Betglobal: Boas opções de apostas nos Jogos Olímpicos Estrela Bet: Segurança e modernidade a serviço dos jogadores

BC.Game

A BC.Game conta com um site muito fácil de usar. Com uma aba exclusiva para Jogos Olímpicos de Paris, a plataforma oferece uma boa oportunidade para você apostar nos vencedores de cada categoria do tiro com arco.

Aproveitando o nosso link exclusivo, você faz o seu cadastro em segurança e conhece uma das plataformas mais elogiadas pelos usuários no Brasil. Divirta-se!

Vantagens:

Aceita diversos tipos de criptmoeda

Cobertura completa das Olimpíadas

Site fácil de usar

bet365

A bet365 não é a líder do mercado à toa. Com uma cobertura impecável dos Jogos Olímpicos, a plataforma oferece boas oportunidades para você apostar em todas as modalidades do tiro com arco.

Clicando no nosso link exclusivo, você faz o seu cadastro na plataforma em segurança e ainda ganha um belo bônus de boas-vindas após o primeiro depósito. Não perca essa oportunidade!

Vantagens:

Ótima cobertura das Olimpíadas

Promoções diversas

Empresa líder do setor de apostas

Betano

A Betano é a melhor casa de apostas para dar os seus palpites a longo prazo nas Olimpíadas. Com cobertura eficiente de todos os esportes, como tiro com arco, a plataforma ainda é muito segura e moderna.

Para aproveitar todas as vantagens oferecidas pela marca, aproveite o nosso link exclusivo e faça o seu cadastro hoje mesmo, garantindo bônus de boas-vindas após o cadastro. Boa sorte com os seus palpites!

Vantagens:

Ótimas odds para o tiro com arco

Boas formas de pagamento

Site moderno

Como funciona o tiro com arco?

O tiro com arco é um esporte com regras de fácil compreensão. Uma das modalidades mais antigas do mundo, ele conta com um desafio simples: atirar flechas o mais próximo possível do centro do alvo, situados a 70 metros de distância dos arqueiros.

O esporte é visto em cinco versões nos Jogos Olímpicos de Paris: duas competições individuais para homens e mulheres, duas competições por equipes (uma para cada gênero), e uma competição mista por equipes.

Como apostar em tiro com arco?

Fazer apostas no tiro com arco nas Olimpíadas é muito fácil. Aproveite a lista acima para fazer o seu cadastro em uma casa de apostas segura da internet. Durante o registro, você precisará informar o seu nome, CPF, endereço, número de telefone e outras informações pessoais.

Com a conta criada, você poderá fazer o seu primeiro depósito (ganhando bônus de boas-vindas em diversas casas da nossa lista) e dar o seu palpite no tiro com arco!

Mercados mais populares do tiro com arco

Confira abaixo os tipos de apostas mais vistos nas plataformas.

Vencedor final

Dê o seu palpite no vencedor da medalha de ouro do tiro com arco nas cinco provas da modalidade (individual e por grupo Masculina; individual e por grupo Feminino; equipes mistas).

Para ganhar a ronda de classificação

Neste mercado, você aposta no primeiro colocado na ronda de classificação para a disputa por medalhas no tiro com arco.

Dicas para fazer apostas em tiro com arco

As apostas em tiro com arco nas Olimpíadas podem oferecer excelentes oportunidades para os jogadores. Confira abaixo quais são os competidores e equipes favoritas de cada categoria e analise as cotações das plataformas!

Individual Masculino: Marcus D’Almeida

O brasileiro Marcus D’Almeida é uma das principais promessas de medalha do Brasil nos jogos Olímpicos. Vice-campeão mundial da categoria, ele vem participando com destaque das principais competições da categoria desde 2018. Olho nele!

Individual Feminino: Casey Kaufhold

Estadunidense surge como uma das apostas dos Estados Unidos nos Jogos de Paris. Na competição, ela terá dificuldade sobretudo contra as atletas asiáticas, como a sul-coreana Suhyeon Nam.

Equipe Masculina (Turquia) e Feminina (Coréia do Sul)

Tanto a Turquia quanto a Coreia do Sul contam com gerações de ouro no tiro com arco. O país europeu conta com Mete Gazoz, um dos líderes da equipe masculina, enquanto os coreanos chegam fortes na categoria Feminina e Mista graças a nomes como Suhyeon Nam e Lim Sihyeon.

Vale a pena fazer apostas em tiro com arco nas Olimpíadas?

Sim! As apostas em tiro com arco nas Olimpíadas prometem levar muita emoção aos fãs de palpites esportivos. Além de boas odds, os palpites na categoria oferecem uma bela oportunidade para você conhecer e se interessar por uma nova modalidade.

Aproveitando os nossos links, você pode se cadastrar hoje mesmo nas melhores casas de apostas do Brasil e ganhar bônus de cadastro em quase todas as plataformas listadas. Divirta-se!