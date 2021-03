Por Agência Brasil

Publicado 01/03/2021 08:19 | Atualizado 01/03/2021 14:01

Rio - A partir desta segunda-feira, os contribuintes de todo o Brasil já podem enviar a Declaração do Imposto de Renda 2021 para a Receita Federal. O prazo terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 30 de abril. A expectativa da Receita Federal é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 636 mil no Espírito Santo e mais de 3 milhões no Rio de Janeiro.

A declaração pode ser feita:1 - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração relativo a 2021, disponível no site da Receita Federal 2 - pelo computador, no serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, também disponível no site da Receita Federal ; e3 - pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.Mais informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2021 estão disponíveis na página "Meu Imposto de Renda" no site da Receita Federal. O link para a coletiva de imprensa que apresentou as regras do IRPF 2021, por sua vez, está disponível no canal do Ministério da Economia no YouTube A Receita Federal destacou ainda, em nota, que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. "É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia", afirmou.