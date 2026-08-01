Prefeitura do Rio abre 287 vagas temporárias para agente educador
Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira; contrato é valido por 12 meses
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