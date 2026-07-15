No Brasil, o programa oferece mais de 112 mil vagas em 2026 - Arquivo / Agência Brasil

No Brasil, o programa oferece mais de 112 mil vagas em 2026Arquivo / Agência Brasil

Publicado 15/07/2026 09:28

Para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado de ao menos uma das edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, tenha obtido uma média superior ou igual a 450 pontos e não tenha zerado a redação.

No Brasil, o programa oferece mais de 112 mil vagas em 2026. Desse total, 75,5 mil são destinadas ao segundo semestre, em 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos e turnos. A oferta inclui vagas remanescentes de edições anteriores que ainda não foram preenchidas, somadas às novas oportunidades previstas para esta edição.

De acordo com o MEC, o "objetivo é ocupar todas as previstas para o ano".