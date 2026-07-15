No Brasil, o programa oferece mais de 112 mil vagas em 2026Arquivo / Agência Brasil
Fies 2026 disponibiliza 4,2 mil vagas no Rio de Janeiro
Para se inscrever, é necessário que candidato tenha participado de ao menos uma das edições do Enem desde 2010
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Empresa de auditoria e consultoria organiza processo seletivo para trainee
Inscrições vão até o dia 31
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