O edital também contempla cotistas étnicos-raciais e PcDMarcelo Camargo / Agência Brasil
Mais Médicos abre 72 vagas para especialistas no Rio
Inscrições podem ser feitas até quinta-feira
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Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Defensoria Pública do RJ abre 100 vagas para residência jurídica
Inscrições para processo seletivo podem ser realizadas gratuitamente até sexta-feira (17)
IFF/Fiocruz abre inscrições para programas de residência
Interessados devem consultar o edital completo
Divulgado resultado final da primeira etapa do Revalida
Inep também publicou gabarito definitivo de prova objetiva
Prouni recebe inscrições até este domingo para o 2º semestre de 2026
Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação