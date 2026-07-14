O edital também contempla cotistas étnicos-raciais e PcD - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O edital também contempla cotistas étnicos-raciais e PcDMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 14/07/2026 15:39

Rio - O Ministério da Saúde abriu 72 vagas para o programa Mais Médicos Especialistas na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, serão 1.136 oportunidades em todo o Brasil, distribuídas em 24 cursos de aprimoramento que abrangem 309 municípios. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, 16.

O edital também contempla cotistas, sendo 698 vagas de ampla concorrência, 236 via cotas étnico-raciais e 202 para Pessoas com Deficiência (PcDs) — todas divididas, no ato da inscrição, entre vagas imediatas e cadastro de reserva.

A área de Anestesiologia Perioperatória e Sedação Segura lidera a oferta com o maior número de oportunidades, somando 290. Na sequência, destacam-se as especialidades de Ecocardiografia Transtorácica (178), Cirurgia Geral Minimamente Invasiva (74), Endoscopia Digestiva Alta (53), Colonoscopia (51) e Oncologia Clínica (50).



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Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna